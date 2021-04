Crisis UCI en Antioquia: están trasladando pacientes a otras regiones

Con una ocupación del 93 por ciento de las unidades de cuidados intensivos en Antioquia, el gobernador encargado informó que se avanza en la activación de UCIs y se han trasladado pacientes a otras regiones del país para atender la emergencia hospitalaria que vive Antioquia.

“Hoy (ayer) logramos el traslado de 45 personas a otras ciudades como Bogotá, Montería o Pereira, mucha gratitud con esas ciudades que se han solidarizado con Antioquia y permiten la remisión de pacientes nuestros hacia esas ciudades”, expresó Luis Fernando Suárez, gobernador (e) del departamento.



Sobre la habilitación de nuevas camas de cuidaos intensivos, el departamento cuenta en este momento con 1.359 camas, mientras que en cuidados respiratorios intermedios cuenta con 230, y de acuerdo con el mandatario seccional, se espera poder incrementar la capacidad de atención para atender la emergencia hospitalaria que vive Antioquia.



Aunque la ocupación de camas cedió levemente, Suárez hizo un llamado a no bajar la guardia para poder asegurar la atención médica de todas las personas que necesiten cama hospitalaria.



A su turno, el alcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle, anunció que este sábado se activarán 20 UCI más, con lo que se llegaría a 1.000 camas activas.

Hoy esperamos activar 20 UCI adicionales para llegar a un total de 1000 UCI activas. Cumplimos la palabra. La ampliación más grande del país. Sin embargo, no vamos a parar ahí mientras tengamos vidas por salvar.

¿Cómo va la vacunación?

Luego de la realización de la Mesa Permanente de Vacunación con presencia del gobernador (e) del departamento, Luis Fernando Suárez; el superintendente Nacional de Salud, Fabio Aristizábal; la secretaria de Salud de Antioquia, Lina Bustamante; y representantes de las EPS e IPS, se presentó este viernes el balance del Plan de Vacunación Departamental.



El Superintendente de Salud expresó que Antioquia no es el de mayor alerta, pero hizo un llamado a las EPS e IPS a mejorar el contacto con sus usuarios, a través de campañas de comunicación, para que las personas que no han sido contactadas puedan acceder a la vacunación contra el coronavirus.



“Para nosotros es una gran preocupación que las EPS no tenían caracterizada a su población, lo que para las IPS hace difícil contactar a las personas”, dijo Aristizábal.



Además, expresó que se ha hecho seguimiento a las EPS e IPS porque “siempre hay angustia con el flujo de recursos, por eso vamos a hacer una mesa de trabajo este mes con los representantes legales de las EPS para mejorar el flujo de recursos con las IPS, lo que también es un alivio para el sistema y para todos los profesionales de la salud, afirmó el Superintendente Nacional de Salud.



Respecto el déficit de vacunas en otras zonas del país, Fabio Aristizábal manifestó que es probable que se tenga un faltante en Antioquia cercano a las 50.000 o 60.000 vacunas, dosis que llegarán y que, según informó, no ponen en riesgo el proceso de inmunización del departamento.



“Estamos atentos a la llegada de nuevas vacunas desde el Gobierno Nacional porque ya Antioquia tiene el Plan de Expansión de Vacunación y con esas vacunas que llegarán, activaremos el plan definido”, aclaró el gobernador (e), y añadió que se continúan aplicando las dosis que habían sido entregadas previamente al departamento.

El gobernador encargado también le solicitó a los alcaldes continuar priorizando el proceso de vacunación segura e hizo un llamado de atención a municipios del Magdalena Medio, Occidente, Nordeste y Suroeste en los que los niveles de inoculación son bajos.

El aumento de casos

En Antioquia, el índice de positividad ha seguido aumentando, lo que evidencia la alta circulación del virus en la población. De acuerdo con Suárez, en los análisis realizados, se evidencia menor proporción de adultos mayores de 80 años contagiados como resultado de la vacunación.



“Tenemos una alerta porque en las clínicas nos dicen que están llegando pacientes más jóvenes muy enfermos”, advirtió el gobernador (e).



MEDELLÍN

