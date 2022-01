El gobernador encargado de Antioquia, Luis Fernando Suárez Vélez, expresó este miércoles su preocupación por la situación que se presenta por los altos números de contagios por covid que se vienen reportando, por lo que le pidió a los alcaldes de los municipios analizar si se aplazan sus tradicionales fiestas.



Suárez se pronunció al respecto luego de que en imágenes de redes sociales se evidenciaran las aglomeraciones y el no uso de elementos de protección personal durante las corralejas en Caucasia, Bajo Cauca antioqueño, además del maltrato animal.



(Le puede interesar: Polémicas corralejas en Caucasia dejaron 22 heridos y 4 animales muertos)

"Recomendarle a alcaldes y alcaldesas que analicen con rigor esas fiestas que se realizan en estos próximos días, puentes festivos, y que a su criterio definan si las cancelas o no. La recomendación respetuosa, prudente de la Gobernación, es aplazarlas, esa es nuestra postura", dijo el mandatario encargado.



Por su parte, a los ciudadanos les pidió de manera enfática que sigan manteniendo las medidas de bioseguridad, como el uso del tapabocas, lavado de manos, evitar estar en sitios con alta concentración de personas y sobre todo, seguirse vacunando.



Ante la situación que presenta el departamento de Antioquia, el mandatario hizo la consulta al Ministerio de Salud y del Interior sobre posibles medidas, pero no hubo aval.



"Claramente el Gobierno Nacional hoy no es partidario de medidas restrictivas, ni de suspender las actividades públicas o colectivas, pero nuestro llamado respetuoso es a cuidarnos y que quien decida ir a estas fiestas, guarde las debidas medidas de protección”, dijo Suárez Vélez.



(Le recomendamos: ¿Gripa o covid? Autoridades explican que 8 virus colapsan urgencias locales)



Expresó el mandatario que para este miércoles, Antioquia reportará más de cuatro mil casos, cifras que sin duda tienen que ver con las festividades de fin de año y los encuentros de las familias, motivo por el que hoy están saturados los servicios de consulta externa, de urgencias y las solicitudes para la realización de pruebas covid.



Antioquia tiene unos 35 laboratorios en los cuales realizar la prueba del covid, pero el número de solicitudes ha colapsado esa disponibilidad, además de que en la última semana se amplió la capacidad de realizar 6.000 pruebas diarias a 15.000.



El aumento en los casos de covid-19 se viene presentando en mayor medida desde el 26 de diciembre, pues el departamento pasó de tener 300 casos diarios a 3.500 el pasado lunes, además de que la positividad en las pruebas pasó del 7 % al 22,5 % en una semana.



(No deje de leer: En Antioquia, casos nuevos de covid han aumentado en un 500 %)



Hasta el momento, se estima que el incremento de los casos ya es del 500 %. En el último reporte este martes, fueron más de 2.600 casos registrados.



Los epidemiólogos de la Gobernación estiman que para la próxima semana el departamento estará reportando por encima de cinco mil casos diarios de coronavirus.



La recomendación es que quien tenga algún síntoma se aisle sin esperar a ninguna prueba, dijo Suárez y recordó que los servicios donde se realizan las pruebas están colapsados y se está viendo con preocupación que hay agresiones al personal médico por no dar una respuesta oportuna en razón a esta saturación.



MEDELLÍN