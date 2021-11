En Antioquia descartan medidas restrictivas ante cuarto pico del covid-19

Aunque el cuarto pico de covid-19 en Antioquia es inminente, en el departamento por ahora se descarta imponer medidas restrictivas.



Así lo confirmó el gobernador encargado de Antioquia, Luis Fernando Suárez, quien apuntó que sí se han evidenciado indicadores preocupantes en el número de casos diarios y la positividad.



"Es muy complejo, efectivamente la positividad viene aumentando en Antioquia, ya tenemos unos días con una positividad muy cercana al 10 por ciento, estamos reportando prácticamente 500 casos día, es innegable que hay un incremento. Por eso hacemos un llamado enfático a todos los antioqueños y antioqueñas para que seamos rigurosos", señaló Suárez.



Al parecer, aspectos como que los ciudadanos estamos bajando la guardia, hay relajamiento en las medidas y el retraso en la vacunación, serían algunas de las causas de este pico del covid-19.



"Hoy descarto medidas restrictivas, yo creo que es muy importante y por eso insisto, en el llamado enfático a las medidas de autocuidado y protección personal. Vemos ya con mucha frecuencia que no se usan tapabocas e incluso que saludamos con la mano, debemos extremar medidas y avanzar en la vacunación.



En en tema de la vacunación, el departamento de Antioquia espera llegar en los próximos días a que el 70 % de la población ya tenga al menos la primeras dosis. Por lo pronto, un 49,5 % de la población cuenta con las dos dosis y se avanza en la aplicación de las dosis de refuerzo.



"Me preocupa que las subregiones con menores coberturas en vacunación que son Bajo Cauca y Urabá, que fueron muy afectadas en el pico pasado. En el Valle de Aburrá yo diría que estamos superando el 70 por ciento, que es la meta que tenemos, por eso creemos que es cuarto pico no tendría el nivel de letalidad que tuvieron los anteriores", expuso el gobernador encargado.



Para este 20 de noviembre el reporte entregado por el Ministerio de Salud indica que Antioquia tiene 493 casos nuevos de covid-19, con lo que la cifra de personas contagiadas en Antioquia se eleva a 764.654. En total hay 3.800 casos activos del virus.



Respecto a las camas UCI en el departamento, la ocupación actual es de 84.07 %. Esto porque Antioquia cuenta en total con 1.017 camas, de las cuales a la fecha, 855 están ocupadas así: 139 con pacientes covid, 32 sospechosos de covid y 684 no covid.



MEDELLÍN