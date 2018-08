Poca participación tuvo la consulta anticorrupción en Antioquia

Una jornada tranquila, sin problemas de orden público ni denuncias de irregularidades se vivió este domingo en Antioquia durante la consulta anticorrupción, según el reporte de las autoridades.



Sin embargo, el día fue opacado por la baja participación del departamento: de 4,7 millones de potenciales votantes, solo se acercaron a las urnas 1,3 millones de personas, aproximadamente, lo que representa el 27,3 por ciento. De esta cifra, 1,6 millones de personas estaban inscritas en Medellín, pero solo votaron unas 518.417, lo que significa el 32,5 por ciento.

Aunque las mesas estuvieron dispuestas desde las 8 de la mañana, la afluencia de votantes fue tímida y muy baja, especialmente si se compara con otras jornadas como las elecciones presidenciales pasadas.



Durante las votaciones, algunos ciudadanos se quejaron de que no conocían sobre el traslado de las mesas de Plaza Mayor hacia el edificio inteligente de EPM, si bien la Registraduría informó el hecho en días pasados.



Muchas de las inscritas llegaban al centro de eventos, donde no se logró habilitar el puesto por el desmonte del evento Expocamacol, realizado entre el martes y el sábado. Por ello, en el transcurso del día, personal de la Registraduría llegó al sitio para guiar a los votantes, en su mayoría mujeres.

Las mesas de votación de Plaza Mayor, uno de los puestos con mayor inscritos de Medellín, fueron trasladadas hacia el edificio inteligente de EPM. Foto: Esneyder Gutiérrez

El gobernador de Antioquia, Luis Pérez, salió a votar y entregó un parte de tranquilidad tras el cierre de la jornada. Explicó que la Policía del departamento reportó la retención de cinco personas por violar la ley seca, pero que más allá no hubo otros problemas.



En Medellín, las autoridades también informaron que en la Institución Educativa Tulio Ospina fue capturado un hombre requerido por un Juzgado por los delitos de concierto para delinquir y hurto calificado y agravado. Asimismo, se hizo el acta de supervivencia de un hombre reportado como desaparecido el 20 de marzo de 2013, quien se presentó a votar en un colegio de la ciudad.



Por su lado, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, quien también ejerció su derecho al voto, dijo que frente a la baja participación considera que las personas se quedaron más en la discusión política que en el aspecto de la anticorrupción.

En Medellín votaron 518.000 personas, de 1,6 inscritas, lo que significa el 32,5 por ciento. Foto: Esneyder Gutiérrez

Respecto a críticas de algunos promotores de la consulta de que no hubo suficiente apoyo de la institucionalidad, el mandatario local aseguró que se hizo pedagogía por medio de la secretaría de Participación.



“No creo que quien no haya salido a votar no esté en contra de la corrupción. El país tiene que hacer la reflexión de qué pasó para que no salieran. La polarización también es culpable de la poca participación”, afirmó.



Algunos jurados de votación lamentaron la baja participación en esta consulta. Sandra Puerta, jurado en el puesto del edificio inteligente, expresó su decepción ante la baja asistencia de votantes. “Este es un esfuerzo muy grande que hace el país para que todos los ciudadanos puedan ejercer el derecho al voto y que no sean otros los que decidan por ellos”, dijo.

Después del mediodía, la afluencia comenzó a incrementar levemente en comparación con la mañana, pero poco a poco se fue calmando.



En los puestos de votación del Estadio, generalmente otro de los sitios más concurridos de votación, con 80 mesas, fue más el movimiento a las afueras que dentro del lugar del voto.



"En comparación con una jornada normal de votación, esta vez asistió una tercera parte de los que usualmente vienen. Todo el día ha estado muy quieto", expresó un jurado de votación de la zona.



"Aquí como a la gente hay que premiarla para que haga algo. Sin metro gratis y sin certificado para reclamar el medio día libre de descanso, muchos prefirieron quedarse en su casa", expresó uno de los votantes con resignación.



Sobre las cuatro de la tarde, minutos antes de que se cerraran las urnas, algunos pocos llegaron corriendo para depositar su voto. Otros llegaron tarde, culpando al metro, precisamente, por no prestar servicio gratuito,

En el departamento se habilitaron 1.037 puestos de votación, para un total de 12.459 mesas.



MEDELLÍN