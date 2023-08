La Registraduría delegada de Antioquia presentó este martes, 8 de agosto, el reporte consolidado de candidatos inscritos en el departamento para las próximas elecciones regionales del 29 de octubre.



En los 125 municipios hay 15.720 candidatos que apuntaron su nombre para los diferentes cargos de elección popular. Entre ellos, se destacan las 11 personas que buscan alcanzar la gobernación de Antioquia y las 16 que van por la alcaldía de Medellín.

Adolfo Fernández, delegado del registrador nacional en Antioquia, explicó que la lista definitiva de candidatos se entregó públicamente tras una semana en que los partidos políticos, movimientos ciudadanos y colaciones hicieron las respectivas modificaciones a las que hubiera lugar en su inscripción.



"Quedaron las listas definitivas para gobernación, asamblea, alcaldías, concejos y juntas administradoras locales", señaló el funcionario en la mañana de este martes. Para la asamblea de Antioquia se inscribieron 13 listas con 249 candidatos, mientras que para el concejo de Medellín se prestaron 17 listas y 310 candidatos.

Cambios en las próximas semanas

Además, en todo el departamento hay 690 candidatos inscritos para las alcaldías y 1.356 listas con 13.117 candidatos para los concejos municipales.



Desde la Registraduría explicaron que los aspirantes podrán retirar su nombre del tarjetón antes del sorteo público de posiciones, es decir, unas seis semanas antes de las elecciones.



Sin embargo, precisaron que los partidos, movimientos o coaliciones que avalan al candidato o candidata no podrán ser modificados, lo que significa que las alianzas que se adelanten hasta octubre no se verán reflejadas como tal en el tarjetón.



De igual manera, en los próximos días la Procuraduría, la Fiscalía y el Consejo Nacional Electoral verificarán posibles inhabilidades de los candidatos inscritos para determinar su presencia en los comicios.



El delegado Fernández precisó que hasta un mes antes de las elecciones se puede revocar una candidatura en caso de que no cumpla con alguno de los requisitos exigidos por la ley.

Plaza Mayor es uno de los 12 puntos censo que hay en el departamento. Foto: Jaiver Nieto Álvarez / EL TIEMPO

Potencial electoral en Antioquia

Con corte al 5 de julio, Antioquia tiene un potencial electoral de 5.229.479 ciudadanos habilitados para votar el próximo 29 de octubre, 2.709.036 mujeres y 2.520.443 hombres, en los 125 municipios de las 9 subregiones.



El consolidado final del censo electoral se definirá un mes antes de los comicios, una vez se cierre el plazo final de inscripción de cédula, que irá hasta el 29 de agosto. Según la Registraduría, a la fecha 250.038 personas habían realizado este trámite en el departamento.



Desde la entidad hicieron un llamado a la ciudadanía para que no deje este trámite para última hora y recordaron que solo es necesario para aquellas personas que cambiaron su lugar de residencia. En el departamento hay 29 puestos de inscripción habilitados, además de las sedes de la Registraduría en cada municipio.



Se proyecta que Antioquia tendrá 1.202 puestos de votación —unos 52 nuevos— con 15.816 mesas. El 53,1 por ciento de los sitios habilitados son urbanos, mientras que el resto corresponden a zona rural. En las cárceles de la región habrá 33 puestos de votación.



"Hasta el momento no tenemos conocimiento de puestos de votación en riesgo", precisó Fernández, quien agregó que desde la delegación departamental están en permanente comunicación con los funcionarios municipales para garantizar el normal desarrollo de la jornada democrática.

La lista definitiva de candidatos en Medellín y Antioquia

Estos son los nombres que están inscritos para la alcaldía de Medellín:



-Federico Andrés Gutiérrez Zuluaga / Partido Creemos

-Juan Carlos Upegui Vanegas / Partido Independientes

-Juan Camilo Restrepo Gómez / Partido Salvación Nacional

-Daniel Duque Velásquez / Partido Alianza Verde

-Juan David Valderrama López / Movimiento ciudadano Proponemos por Medellín

-Luis Bernardo Vélez Montoya / Movimiento ciudadanos Cuidemos Medellín

-Albert Yordano Corredor Bustamante/ Movimiento ciudadano Medellín Nos Une

-Liliana María Rendón Roldán / Movimiento ciudadanos De frente Movimiento Lilianista

-César Augusto Hernádez Correa / Movimiento ciudadano Manos por Medellín

-Carlos Alberto Ballesteros Barón / Partido Polo Democrático Alternativo

-Felipe Vélez Roa / Movimiento ciudadano Alianza Democrática Amplia

-María Paulina Aguinaga Lezcano / Movimiento ciudadano Por Medellín

-Rodolfo Andrés Correa Vargas / Partido Colombia Renaciente

-Gilberto Tobón Sanín / Movimiento Político Fuerza Ciudadana

-Deicy Elena Bermúdez Hurtado / Partido Ecologista Colombiano

-Jaime Alberto Mejía Alvarán / Movimiento ciudadanos Sumamos



Estos son los nombres que están inscritos para la gobernación de Antioquia:



-Luis Emilio Pérez Gutiérrez / Coalición Piensa en Grande

-Luis Fernando Suárez Vélez / Movimiento ciudadano Unidos por Antioquia

-Mauricio Tobón Franco / Movimiento ciudadano El Parche

-Andrés Julián Rendón Cardona / Coalición Por Antioquia Frime

-Eugenio Enrique Prieto Soto / Coalición Una Antioquia Viva

-Fredy Esteban Restrepo Taborda / Partido Independientes

-Juan Diego Gómez Jiménez / Partido Conservador

-Jorge Alberto Gómez Gallego / Partido Dignidad y Compromiso

-Julián Bedoya Pulgarín / Partido Demócrata Colombiano

-Robinson Alonso Giraldo Mira / Movimiento político Fuerza Ciudadana

-Cristian Halaby Fernández / Colación Selección Antioquia Ciudadana



