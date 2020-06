En Antioquia entrenan perros para detectar casos de covid-19

Tras el aislamiento y cultivo del SARS-CoV-2, causante de la covid-19, y de crear el protocolo Colombia, investigadores de la Universidad de Antioquia, liderados por el profesor Ómar Vesga Meneses, director del Grupo Investigador de Problemas en Enfermedades Infecciosas (GRIPE), de la Facultad de Medicina, comenzaron a usar perros entrenados para identificar contagiados con la enfermedad.

Según informaron desde la institución universitaria, después de 7 semanas de entrenamiento donde los caninos se sometieron a 92 experimentos y evaluaron un total de 9.200 muestras, fueron capaz de diferenciar las negativas de los positivas.



Fueron seis los perros que en una pista acondicionada y acompañados por sus entrenadores, recorrieron y olfatearon las muestras que estaban en recipientes herméticos idénticos, y quienes aprendieron a detectar el olor del SARS-CoV-2.



“Nuestros seis perros lograron, independientemente y como grupo, muy alta sensibilidad, especificidad, valores predictivos, precisión y razón de probabilidad, con intervalos de confianza muy estrechos. La métrica más alta fue la del valor predictivo negativo, lo que indica que -con una prevalencia de enfermedad del 7,6%- el 99,9% de las muestras señaladas como negativas por los perros no portaban el virus”, escribió el profesor Vesga en una publicación científica.



Ellos son los seis perros entrenados para la detección de olores del SARS-CoV-2. Foto: CORTESÍA

La investigación inició con una fase in vitro, pero a partir de esta semana pasará a la fase in vivo, donde con todas las medidas de seguridad, los canes serán entrenados con personas aliviadas y asintomáticas.



“Los asintomáticos tienen las mismas cargas virales de los sintomáticos y por eso creemos que vamos a detectar asintomáticos, eso está en proceso. Pensamos que nos van a dar iguales resultados a la fase in vitro, no creemos que haya diferencias debido a la potencia odorífera (sentido del olfato) que tiene el perro”, aseguró el investigador.



La meta de este grupo es crear un programa de entrenamiento casero para que muchas mascotas puedan contribuir a la detección de casos de covid-19, para que los infectados se aíslen hasta que se recuperen y no contagien a otras personas.



Además del grupo GRIPE, en la investigación está el Hospital San Vicente Fundación, la empresa Colina K-9, de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín, y la Universidad de Wisconsin-Madison, de Estados Unidos.



