En Antioquia, 50 personas están en lista de espera para una UCI

En Antioquia más de 50 pacientes están en la lista de espera para ser trasladados a Unidades de Cuidados Intensivos (UCI).



Aunque de acuerdo con el reporte de este lunes, en el departamento hay 221 camas UCI disponibles, estas personas requieren de otros servicios, por las enfermedades que padecen como comorbilidad al covid-19, aunque no todos están contagiados con el virus.



Y es que la ocupación de estos servicios está en el 82,42 por ciento, lo que quiere decir que de las 1.250 unidades, 1.029 están ocupadas por pacientes con y sin coronavirus.



A la fecha hay 426 pacientes covid en UCI, 132 sospechos de tener covid y 469 son pacientes con otras enfermedades diferentes al covid.

(Le puede interesar: Pico y cédula en Medellín se mantiene hasta el 6 de enero)



"Los pacientes que están en cola, por regulación siempre vamos a tener unos pacientes ahí pendientes por ubicar y pendientes de traslado. La cifra es dinámica, hoy tenemos un número mayor a 50 pacientes por ubicar, que implican ubicar pacientes covid y no covid en el departamento de Antioquia", explicó Lina Bustamante, secretaria de Salud de Antioquia.



Y es que este fin de semana, la cifra era de 80 personas en la lista de espera, tal y como lo reportaron algunos medios de comunicación.



Dentro de la lista hay personas por trauma, o que padecen enfermedades como cáncer, o afecciones cardiovasculares, según confirmó la Seccional de Salud.



Cabe recordar que el pasado 30 de diciembre, el gobernador encargado, Luis Fernando Suárez, prorrogó la alerta roja hospitalaria por la ocupación de camas UCI, que no ha bajado del 80 por ciento por estos días.



Hasta el 13 de enero irá esta alerta, que limita los servicios de salud solo a procedimientos prioritarios, aunque las autoridades evalúan de manera constante las cifras.



(Además: Conductor que arrolló motociclistas en Bello estaba borracho y drogado)



El llamado sigue siendo a no bajar la guardia, pues apenas este domingo, el informe del Instituto Nacional de Salud ubicó a Antioquia de segundo en nuevos casos de coronavirus (después de Bogotá), con 2.275 nuevos contagios, para un acumulado de 268.832 casos.



MEDELLÍN