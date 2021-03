En ancianato de Antioquia, 14 abuelos vacunados se contagiaron

Un total de 28 contagiados dejó un brote de covid-19 que se presentó en un ancianato, ubicado en el municipio de Cañasgordas, Occidente de Antioquia.



De los contagiados, 25 son adultos mayores y tres más hacen parte del personal asistencial del sitio.

El brote se presentó en el centro de protección social C.B.A Mila Gutiérrez de Pérez, que aunque es de carácter privado, tiene un contrato con la Alcaldía del municipio para atender a 35 adultos mayores, aunque en la actualidad cuenta con 30.



Aicardo Urrego, alcalde de Cañasgordas, confirmó que de esos 25, solo 14 habían sido vacunados, y aclaró que un adulto mayor murió, fue por un coma diabético, no por el virus del covid.



"El 27 de febrero de este año, con el primer lote de vacunas, se vacunaron 14 de estos adultos mayores y el señor Aníbal Montoya Agudelo, de 83 años, que falleció, no se pudo vacunar debido a la dificultad de la enfermedad que tenía", explicó el mandatario local.



A su vez, explicó que ya se está haciendo el cerco epidemiológico, para evitar mas contagios.



"Desde Secretaría Seccional de Salud de Antioquia, el día de ayer, nos acompañó el epidemiólogo y nos hizo las recomendaciones necesarias para cuidar, seguir cada uno de los protocolos y acompañar a los adultos mayores para evitar la pérdida de uno de ellos", agregó.



Al parecer, el virus habría llegado a este ancianato por las visitas que han recibido recientemente los adultos mayores, aunque no se descarta que sea por sus salidas a citas médicas. Urrego hizo un llamado a que se sigan los protocolos de bioseguridad y a continuar con las medidas de autocuidado.



MEDELLÍN

