En agosto abren túnel que reduce tiempo hasta aeropuerto de Rionegro

Será el primer subterráneo en el país de más de 8 kilómetros en el que los conductores podrán movilizarse entre 60 y 80 kilómetros por hora.



Así fue definido el Túnel de Oriente por Gilberto Quintero, secretario de Infraestructura de Antioquia, quien aseguró que en 15 días terminarán los trabajos constructivos (falta un kilómetro por pavimentar) de esta megaobra que promete dejar a Medellín y el aeropuerto de Rionegro a 18 minutos.

Luego instalarán los equipos electromecánicos, que deberán ser probados y analizados previo a la entrega del proyecto, cuya inversión supera el billón de pesos.



Es un ahorro de tiempo significativo, pues actualmente el viaje por la vía a Las Palmas demora unos 45 minutos.



Quintero agregó que el proyecto es más que los 8,2 kilómetros de caverna, pues comprende 22,3 kilómetros de túneles, viaductos e intercambios viales.

“Este es un hito en la ingeniería antioqueña. En el 2016, lo recibimos con 17 por ciento de avance y ya se logró avanzar toda la perforación. Actualmente, se encuentra en detalles finales para que comience a operar el primero de agosto de este año”, expresó Quintero.



Sin embargo, aclaró que inicialmente no se permitirá la movilidad de motocicletas ni vehículos de carga por esta vía, debido a los altos índices de accidentalidad y teniendo en cuenta que es una vía de paso rápido.



“Ni motos, ni bicicletas ni vehículos de carga. Los estudios nos indican que son los vehículos más contaminantes que circulan por las vías y la accidentalidad en las vías en superficie es aterradoramente grande. No queremos que pasen motos por este proyecto porque nos parece muy peligroso mezclar una circulación bidireccional grande con motociclistas que no son los más disciplinados”, argumentó Gonzalo Echeverry, presidente de la junta directiva de la concesión Aburrá Túnel de Oriente.



El vocero de la concesión aclaró que los cambios en la fecha de entrega no fueron por temas de infiltraciones.



“La gente cree que es un problema de calidad, y no es así. La autoridad ambiental nos exigió una norma tres veces más estricta que los estándares internacionales, como Noruega, lo que nos hizo mermar la velocidad de obra y eso nos ocasionó más de ocho meses más de trabajo. A mi parecer, inoficiosamente, si esto no hubiera pasado hace cuatro meses, ya hubiéramos entregado el túnel”, expresó Echeverry.



Dichas normas, explicó el funcionario, consisten en un control de las infiltraciones de agua durante la construcción que no debería pasar de 10 litros por minuto por cada 100 metros excavados, lo que obligó a dedicar el 35 por ciento del tiempo a esta labor, para la que tuvieron que hacer inyecciones especiales de concreto líquido.

No queremos que pasen motos por este proyecto porque nos parece muy peligroso mezclar una circulación bidireccional grande con motociclistas FACEBOOK

TWITTER

Si bien el tiempo será menor para quien transite por el Túnel de Oriente, el costo será mayor en cuanto a peajes.



El secretario de Infraestructura añadió que la normativa de MinTransporte establece que el pago debe ser electrónico y el valor no ha sido definido, aunque se habla que sería superior a los 8.700 pesos que cuesta el peaje por Las Palmas.



DAVID ALEJANDRO MERCADO

Corresponsal de EL TIEMPO

Medellín