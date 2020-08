En 117 municipios de Antioquia dan clases por radio

En febrero, Emanuel Carvajal viajaba todos los días a la Escuela La Chorrera, sede Platanito, ubicada en la vereda La Chorrera, a media hora del casco urbano de Barbosa. Pero, dejó de visitar su pupitre y de jugar con sus compañeros cuando en marzo pasado suspendieron las clases por cuenta del coronavirus.



Ahora, sus clases de cuarto grado avanzan por whatsapp y también con la escucha de la Escuela de Colores, un programa radial que diseñó la Gobernación de Antioquia para complementar los contenidos educativos a distancia y que llega a los 117 municipios no certificados.



“Me parecen muy chéveres esas clases por radio porque nos enseñan mucho sobre las dinámicas y, por ejemplo, cómo hace mucho tiempo los indígenas hacían arepas”, comenta el niño, quien todos los martes sintoniza Brillante Estéreo para escuchar temas de español, matemáticas, ciencias naturales y sociales.



Su madre, Luz Estefanía Carvajal, quien también es una fiel oyente, también le encanta la iniciativa. “Me parece muy especial. Los profesores que se escuchan me parecen muy creativos, muy divertidos, tienen una forma de enseñar muy chévere porque lo hacen con dinámica y eso a los niños les gusta. Recuerdo mucho la clase de historia sobre la comida paisa, yo soy costeña, pero me encanta la bandeja paisa”, cuenta la madre del niño de 10 años de edad.

¿En qué consiste?

La Escuela de Colores arrancó el 7 de julio. Se trata de un programa pedagógico como complemento a las clases a distancia que se realizan en la actualidad y que es emitido por 93 emisoras.



“Nosotros nos dijimos: volvamos a la radio como una estrategia de acompañamiento que nos permita justamente llevar a todos los rincones de Antioquia elementos educativos que los niños y las niñas puedan obtener en sus casas y continuar generando aprendizajes”, comenta Adrián Marín Echavarría, director pedagógico de la Secretaría de Educación departamental.



El programa tiene una duración de media hora, de 9 a. m. a 9:30 a. m., los martes es para primaria y los jueves para secundaria. Contrario a los que muchos piensan, la Escuela de Colores está lejos de ser una charla de un profesor que habla de un tema en especial. Al contrario. Allí un grupo de actores personifica varias escenas para dar a entender, por ejemplo, la historia de los números, los recursos naturales y hasta enseñan a hacer retahílas, rimas y adivinanzas, entre muchos otros.



Así es como la maestra Jazmín junto a los estudiantes Manuela y Pablo son los personajes para los programas de primaria y la misma profesora aparece junto a los jóvenes Gabriela y Manuel para el contenido dirigido para los de bachillerato.

“Hay un equipo en el que semanalmente nos estamos reuniendo, pensando la estrategia, entonces hay un asesora pedagógica que pone los contenidos según el grado escolar, también hay unos creativos que retoman el contenido que propone la asesora y diseñan un guion, luego yo lo reviso (…) Lo importante aquí es que el saber siempre este presente”, explica Marín.



La acogida de los niños y jóvenes ha sido buena o por lo menos así lo dan a conocer los mensajes que llegan diariamente al número de whatsapp que la Escuela de Colores habilitó para que recibir los comentarios de los estudiantes, en los cuales hay desde felicitaciones hasta cómo han aplicado los conocimientos.



“Hola profes de la Escuela de Colores. Mi nombre es Juan Manuel, me reporto del corregimiento de Horizontes, municipio de Sopetrán. Hoy los estuve escuchando y me pareció un tema muy interesante y me di a la tarea de medir la puerta con mi dedo pulgar y con el meñique, y conté 18 centímetros. Le quiero dar un saludo a mi profesora Andrea Velásquez. Chao”, es uno de los mensajes en el whatsapp de esta escuela radial.



Otro de los radioescuchas es Miguel Ángel García, quien vive en la vereda La Chapa, a unos 20 minutos del parque de El Carmen de Viboral, en el Oriente antioqueño: “me gustó mucho lo de las rimas y cómo hacer canciones y cuando sea grande quiero ser un científico como Louis Pasteur”.



Escuche una de las clases:

Esta estrategia de educación hace parte de un programa de la Gobernación de Antioquia para seguir con el proceso pedagógico tras el cierre de escuelas y colegios debido a la pandemia por el covid-19. En radio educación ya se invirtió alrededor de 696 mil millones de pesos pero también hay un programa de televisión llamado Profes melos, que se transmite de lunes a viernes a las 10 a. m. por Teleantioquia.



“Hemos hecho también varias dotaciones de guías para que cada niño en el departamento pueda seguir en el proceso educativo y la primera entrega la hicimos por un valor 1.700 millones de pesos para los niños de preescolar a 11, con más de 172 guías y continuaremos el resto del año en vista de que hemos priorizado la educación en casa, entregando material pedagógico”, explica Alexandra Peláez, secretaria de Educación del departamento.



Todas estas iniciativas, dice la funcionaria, son mientras se habilitan las aulas de los colegios en Antioquia para un regreso presencial, posiblemente en 2021.



Esta es otra de las clases:

De acuerdo con Marín, los contenidos radiales seguirán hasta el mes de diciembre y ya hay varias temáticas que estudiantes radioescuchas del programa como Emanuel y su mamá podrán disfrutar como los derechos de los niños y las niñas o los programas para los estudiantes de bachillerato como pensamiento crítico y medios de comunicación, y cartografía social, entre otros.



DAVID CALLE ATEHORTÚA

EL TIEMPO

En Twitter: @davidcalle1