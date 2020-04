Medellín lleva más de 7.000 empresas inscritas para arrancar el lunes

El alcalde de Medellín, Daniel Quintero, anunció que ya van más de 7.000 empresas inscritas y unos 60.000 trabajadores de los dos sectores de la economía que se reactivarán este lunes. Así, los dos primeros días serán pedagógicos, y las empresas podrán continuar la inscripción por medio de la plataforma Medellín me cuida.

A partir del miércoles 29 de abril quienes no cumplan con estas medidas y no estén inscritos en Medellín Me Cuida podrán ser sancionados, según indicó la Alcaldía en un comunicado. Y es que cabe recordar que, tal y como lo anunció el Gobierno Nacional, la Policía contará con la base de datos de las empresas registradas, para corroborar que los ciudadanos continúen cumpliendo con el aislamiento preventivo obligatorio.

El metro se prepara. Sin embargo, dependerá de todos ganar esta segunda cuarentena. #CulturaMetro pic.twitter.com/4LGTBXx9fT — Daniel Quintero Calle (@QuinteroCalle) April 25, 2020

Tras una reunión entre los gremios empresariales, la Gobernación de Antioquia, la Alcaldía de Medellín, el Área Metropolitana del Valle de Aburrá; estos acordaron que la plataforma de la capital antioqueña serviría para inscribir a todas las empresas de los 10 municipios.



Además, las empresas que se reactivarán tendrán que distribuir a sus trabajadores en tres jornadas laborales, de 6:00 de la mañana a 2:00 de la tarde, de 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde, o de 10:00 de la mañana a 6:00 de la tarde; para evitar la aglomeración de personas y la propagación del virus.

🔊El escalonamiento de horarios nos permitirá lograr el doble objetivo de conservar los positivos resultados de las medidas de contención del COVID-19 y activar la economía antioqueña de una manera gradual y segura. 🔗👇🏼https://t.co/r5YivMMUUS — Gobernación de Antioquia (@GobAntioquia) April 26, 2020

MEDELLÍN

EL TIEMPO