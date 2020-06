Empresas de buses en Antioquia piden control al transporte ilegal

Cada vez más circulan historias recurrentes de cómo las personas durante la cuarentena han logrado viajar a otros municipios: la persona solicita el permiso a la alcaldía, presenta las razones o soportes y acota que viajará en su propio vehículo.



Como en la actualidad la oferta del transporte intermunicipal no es muy amplia (está entre el 2 y el 3 por ciento de la operación normal), las personas prefieren pagar a un vehículo particular que los transporte de manera ilegal o informal. Por ello, el gremio transportador reclama al Gobierno Nacional reactivación, alivios financieros y acciones contundentes contra el transporte ilegal e informal, un fantasma contra el que llevan décadas luchando y que argumentan, se incrementó en tiempo de crisis.

De acuerdo con las empresas de buses de Antioquia, al aislamiento obligatorio se sumó la falta de articulación con las alcaldías y gobernaciones, lo que provocó que aunque hubiera personas con permiso de movilizarse, acudieran al transporte ilegal entre municipios e incluso, dentro de la misma ciudad, acrecentando su propia crisis financiera.



Anderson Quiceno, vocero del Grupo Empresarial de Transportadores (GET) en Antioquia afirmó que el transporte ilegal e informal se habría incrementado hasta en un 400 por ciento. “Se vienen de Medellín a Bogotá en un millón de pesos, es exorbitante y la gente lo paga. El usuario está dispuesto a pagar mucho más por movilizarse al costo que sea”, afirmó.

Al respecto, la Seccional de Tránsito y Transporte de Antioquia informó que viene adelantando investigaciones con policías infiltrados, con el fin de erradicar la ilegalidad en los ejes viales del departamento. Hasta el sábado, habían sido sorprendidos 413 conductores por prestar este tipo de servicio, motivo por el que los vehículos fueron inmovilizados y los pasajeros retornados a su lugar de origen.



“Estos vehículos no cuenta con todos los seguros que dice el Código Nacional de Tránsito. Un servicio ilegal no le va a prestar todas las medidas de bioseguridad que están utilizando las empresas legalmente constituidas”, reiteró el coronel José Ricardo Archila, jefe de la Seccional de Tránsito y Transporte de Antioquia.

A su turno, Quiceno explicó que se aplican estrictos protocolos de bioseguridad en los vehículos, que por ejemplo siendo para 25 pasajeros, y pudiendo transportar 12, viajan escasamente cinco. “Nosotros podemos decir que los municipios a donde ha llegado el covid-19 es por el aumento del transporte informal o ilegal, porque el formal tiene unos protocolos muy fuertes, en el sentido de que hay que cuidar a las personas”, acotó.



Agregó que si se trabajara de manera articulada con los gobiernos, se podrían unificar criterios, horarios y condiciones para que las personas se movilicen (tanto las que están dentro de las excepciones como las que solicitan permiso para salir de un municipio a otro), en las horas en las que funcionan los buses, microbuses, automóviles de empresas legalmente constituidas (en Antioquia son 53).

En Medellín también se presenta

El fenómeno no es ajeno dentro de la ciudad. Nada más en Medellín, a los ya conocidos ‘taxis colectivo’ o carros particulares que realizan la misma actividad, se les suma estar todavía algunos sectores en cuarentena y las condiciones emitidas por el presidente Iván Duque, en los que se permite solamente el 35 por ciento de la ocupación del bus o microbús.



En sitios que siempre han sido propicios para esta actividad, como lo son la avenida Oriental, la calle 33, desde y hacia barrios de la zona nororiental de Medellín (Popular, Manrique, Aranjuez y Santa Cruz) sigue ocurriendo que en horas clave, pasen vehículos que cobran tarifas pareci das a las del bus por el mismo recorrido.



De hecho, los líderes de los transportadores expusieron su caso en una plenaria del Concejo de Medellín el pasado sábado:

Los transportadores están trabajando a pérdida. Cualquiera de las proyecciones son preocupantes y el gobierno local debe comprometerse con ayudarlos.



Los transportadores impactan a los más vulnerables y merecen estar protegidos.@CadenaGaitan @Asotransvaa1 @ConcejoMedellin pic.twitter.com/3aVELlgCPD — Nataly Vélez (@NatalyVelezL) June 20, 2020

“Vemos que otros actores de la movilidad nos están usurpando nuestras rutas, por esa restricción que nosotros estamos obedeciendo y que la hemos cumplido de ese 35 por ciento al interior de nuestros buses, entonces el usuario se va en otros medios de transporte, como lo es el taxi, el particular, las mototaxis”, explicó a EL TIEMPO Juan Gonzalo Merino, presidente de Asotransvaa.



Merino relató que aunque los conductores cumplen con el cupo máximo, algunas personas no entienden cuando no se les deja subir al vehículo, en especial en horas pico, pues aunque hay propuestas de escalonamiento de horarios, las empresas no lo han aplicado.



Entretanto, la Secretaría de Movilidad de Medellín reporta que entre el 25 de marzo y el 31 de mayo solo se han impuesto 38 comparendos por transporte informal, de los 315 comparendos entre enero y mayo de este año. Del total, 112 han sido en el Centro y, en cuarentena, han sido 20 en esa zona.

Al borde del abismo económico

De acuerdo con el Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA) y Secretarías de Tránsito de los municipios, en los 10 municipios de esta región hay 6.163 buses, busetas y microbuses metropolitanos, en 61 empresas de transporte, 39 de ellas se sitúan en Medellín.



Según las estimaciones del gremio, por el aislamiento obligatorio se perjudican más o menos unas 17.500 familias que viven directa o indirectamente de estos buses, unos 4.500 propietarios 8.011 conductores, sin contar los 5.000 empleados indirectos, incluidos mecánicos, lavadores y despachadores.



De acuerdo con la Asociación de transporte colectivo del valle de Aburrá, las pérdidas se representan en unos 507.168 pasajeros día, para un total de 1.166 millones de pesos diarios y mensualmente ascendería a los 83.952 millones de pesos.

"Nosotros hoy estamos trabajando a pérdidas, hemos honrado una palabra de que les estamos moviendo a los usuarios porque nuestro deber, tanto en las buenas como las malas, es transportar a nuestros usuarios el subsidio a los usuarios. Estamos solicitando al Gobierno Nacional y Regional es que le den el subsidio a los usuarios nuestros de estratos 0, 1, 2 y 3 que se pueden movilizar”, expuso Merino, como presidente de la Asociación de Transporte Colectivo del Valle de Aburrá, quien agregó que para ser sostenible, se tendría que tener la ocupación del 70 por ciento del bus, pero por disposición nacional solo se puede hasta el 35 por ciento.



En ese sentido, para compensar con la tarifa, se tendría que aumentar el valor del pasaje a 4.351 pesos, de acuerdo con el IPK (índice de pasajeros por kilómetro).

El pasado 27 de mayo, en las principales ciudades del país, los transportadores se manifestaron ante la crisis. Foto: Esneyder Gutiérrez

De las pérdidas en el ámbito nacional, Antioquia tiene un 15 por ciento, es decir 150.000 familias de un millón de ellas que están siendo afectadas en el país, según el Grupo Empresarial de Transportadores.



Se dice que de los 700.000 empleos que se perdieron en el país, 105.000 son de este departamento y, entrando a pérdidas económicas, las 53 empresas antioqueñas se acercan a precipicios de 100.000 millones de pesos. Esto teniendo en cuenta que en dichas empresas hay unos 4.700 automotores, de los cuales solo están trabajando entre 90 y 100 carros, lo que representa entre el 2 y el 3 por ciento de la operación.

