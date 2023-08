La tragedia que enlutó a la familia Retrepo Carmona en la última semana parece que está cerca de aclararse en los próximos días. Un juez de la República dictó medida de aseguramiento contra los presuntos homicidas de Claudia Patricia Botero Carmona, de 43 años, que fue baleada en su propia vivienda en la noche del pasado viernes en Turbo (Antioquia).



(Lo invitamos a leer: Empresario paisa asesinado en Cali: mataron a su mamá mientras estaba en el velorio)



Se trata de la mamá del empresario de la industria de los picó en el Urabá antioqueño, Andrés Miguel Restrepo, quien fue asesinado en Cali tras salvarse de un ataque sicarial a mediados de julio en plena vía pública del municipio costero.

Los presuntos homicidas llegaron, este 28 de julio, hasta el velorio de 'Benito' —como era conocido el dueño del picó (equipo de sonido) Recatón— y sin mediar palabra, al parecer, dispararon contra la mujer que quedó tendida en el suelo con manchas de sangre en su ropa blanca.



Los tres sujetos trataron de escapar en un automóvil particular, pero fueron capturados por uniformados de la Policía de Urabá, que desplegó un plan candado, antes de que pudieran salir de las calles del barrio Jesús Mora.



(Le puede interesar: Video: hombre se salva de ser asesinado porque al sicario le falló la pistola dos veces)



Los patrulleros los dejaron boca abajo en el piso mientras que un vehículo de la policía llegó al sitio para trasladarlos a la estación local. Los hombres fueron detenidos en flagrancia por el delito de porte ilegal de armas de fuego y por su presunta participación en el crimen.

Facebook Twitter Linkedin

A la izquierda el momento de la captura de los presuntos homicidas de Claudia Patricia Botero (derecha), madre de Andrés Miguel Restrepo (centro). Foto: Imágenes de redes sociales

#Turbo

La reacción oportuna de la Policía permitió la captura en flagrancia de 3 hombres por el delito de porte ilegal de armas de fuego y su presunta participación en el homicidio de la señora Claudia Patricia Botero quien residía en el barrio Jesús Mora del municipio Turbo pic.twitter.com/3zPD1ihU5o — Denuncias Antioquia (@DenunciasAntio2) July 29, 2023

En las últimas horas se conoció que un fiscal de la seccional Antioquia les imputó a Juan David Gómez Castaño, Luis Enrique Valverde Muñoz y Osneider Pérez Pérez los delitos de homicidio agravado y porte ilegal de armas de defensa personal agravado. Durante las audiencias, la defensa apeló en segunda instancia la medida se aseguramiento.



El proceso judicial, que apenas comienza, servirá a las autoridades para empezar a esclarecer las circunstancias que rodean el extraño caso del empresario Restrepo. Su historia le dio la vuelta al país tras salvarse, milagrosamente, de un ataque sicarial en una zona comercial de Turbo.



(Además: Inquilinos habrían causado voraz incendio en lujosa finca de recreo en Antioquia)



Los hechos quedaron captados en un video y en las imágenes se puede observar cómo un sujeto intenta disparar en dos ocasiones contra el hombre, pero el arma no le funciona. Restrepo tan solo se da cuenta de la situación cuando otra persona corre a advertirle.

Este hombre se salvó milagrosamente de ser asesinado después de que al sicario le fallara el arma dos veces 😱 video: Denuncias Antioquia. Aquí la nota: https://t.co/vYlijA3M59 pic.twitter.com/RPa5yjv6XV — Alejo Mercado (@AlejoMercado10) July 12, 2023

Sin embargo, el empresario —que según fuentes consultadas por EL TIEMPO no estaría relacionado con ningún tipo de negocio ilegal en Urabá— no corrió con la misma suerte, dos semanas después del intente de homicidio, en Cali.



La Policía Metropolitana de la capital de Valle confirmó que en la madrugada de este 26 de julio uniformados encontraron en un apartamento de Jamundí los cadáveres de un hombre y una mujer que habían sido asesinados con arma de fuego.



Junto a Restrepo estaba el cuerpo sin vida de Danna Michel Arce, madre de dos hijos, que había llegado a la ciudad porque se realizaría varios procedimientos estéticos. Las autoridades afirmaron que el ataque estaría relacionado con un ajuste de cuentas por hechos ocurridos en Turbo.



(Lea también: Fiscalía apeló decisión de libertad a exalcalde de Turbo investigado por corrupción)



En cambio, sobre el asesinato de la madre del empresario, ocurrida solo dos días después del sicariato en Cali, aún no hay información clara que explique el porqué la mataron. Fuentes civiles y policiales se han negado a hablar del caso, al argumentar que podría entorpecer la investigación de las autoridades.



Lo que sí es claro para muchos es que Restrepo se fue de Turbo tras el intento de homicidio para salvaguardar su vida. De hecho, conocidos y allegados de la industria de la musical en Urabá aseguraron que no lo volvieron a ver después de ese suceso.

Los antecedentes de los capturados

EL TIEMPO pudo establecer que Juan David Gómez Castaño —uno de los hombres imputados por el homicidio de Botero Carmona— fue condenado a prisión en 2020 por los delitos de hurto calificado y fabricación, tráfico o porte de armas de fuego por el juzgado primero penal del circuito de Apartadó (Antioquia).



Los hechos sucedieron en enero de ese año en el municipio de Carepa (Antioquia), cuando Gómez Castaño fue capturado en flagrancia por las autoridades. Tras un preacuerdo con la Fiscalía, un juez le dictó la sentencia y lo inhabilitó para desempeñar cargos públicos.



(Consulte acá todas las noticias de Medellín y Antioquia de EL TIEMPO)



En febrero de 2023, un juzgado de ejecución de penas de Antioquia le concedió la libertad condicional a Gómez Castaño, que permanecía recluido en el Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Mediana Seguridad de Apartadó.



Por su parte, Valverde Muñoz, otro de los capturados, permanecía bajo medida de aseguramiento preventiva en su vivienda y a cargo de la cárcel de Bellavista, en Bello, según información del Inpec a la que accedió este diario.



MEDELLÍN

Escríbanos: sebbol@eltiempo.com