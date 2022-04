Días después de conocidos los nombres de las empresas interesadas en adquirir el derecho a participar por la terminación de las obras civiles de la fase final del Proyecto Hidroelétrico Ituango (Hidroituango), aparece una nueva polémica, una de ellas ha tenido problemas en otros países de la región.



Su nombre es Sinohydro Corporation Limited (Sinohydro), estatal china que apareció en el mercado en 1950 y perteneciente a Power China, cadena industrial con reconocidas filiales como Hydrochina, Sepco y SepcoIII que para el 2020, según un video institucional, contaba con más de 3.000 proyectos de ingeniería en 112 país del mundo.

Ese mismo año la filial ya tenía en Latinoamérica 11 proyectos que estaban en proceso de construcción y otros finalizados. Algunos de ellos son El Tambolar, en Argentina; Chucás, en Costa Rica; y Coca Codo Sinclair, en Ecuador.



Esta último, considerada la hidroeléctrica más grande de Ecuador, se entregó en noviembre de 2016 después de que la Contraloría local identificara, un año antes, más de 7.600 fallas.



Para noviembre de 2021, reseña el diario EL COMERCIO, la fase II de la megaobra que comprende las unidades 5, 6, 7 y 8 estuvo parada por un proceso de mantenimiento que tardó más de seis meses y donde se descubrieron nuevas fisuras que tuvieron que ser intervenidas.



Su arreglo estuvo a cargo de la empresa china y se siguió al pie de la letra el procedimiento aprobado por la empresa alemana TÜV SÜD, le manifestó Gonzalo Uquillas, gerente de la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec) al diario ecuatoriano.



“Este problema ha sido solventado en cuanto a la reparación, ahora lo que corresponde es monitorear para establecer la idoneidad del resultado de esos ajustes, que permitirían resolver el tema de las fisuras”, dijo Uquillas a EL COMERCIO.

Las dos primeras turbinas de generación deben iniciar operación en el año 2022. Foto: Grupo EPM

Por estas fallas encontradas desde antes de su inauguración existe un arbitraje internacional para que se solucione el problema de forma definitiva. Su resolución se deberá conocer en unos dos años.



Allí no paran las polémicas relacionadas con la empresa china, en Bolivia tomó la decisión de talar 6,8 hectáreas de árboles nativos cerca del río Surutú para la construcción de una vía entre Santa Cruz y Cochabamba sin tener los permisos necesarios. Por esto le fue impuesta una multa y obligada a reforestar la zona afectada.



La última controversia que se le conoce fue revelada en mayo del año pasado por la defensora del pueblo de Bolivia, Nadie Cruz, quien denunció que la empresa Sinohydro permitía la existencia de subcontratación y tercerización en el Proyecto Hidroeléctrico Ivirizu, ubicado en Carrasco, departamento de Cochabamba, donde los trabajadores no contaban con un contrato de trabajo, recibían 87 bolivianos (47.352 pesos) por jornada y no tenían derecho a la seguridad social ni aportes de pensiones.



“El asesor legal de la empresa Sinohydro reconoció que a través de los contratos que suscriben con los 'contratistas' permiten la 'subcontratación y tercerización' de trabajadores, y que no supervisaron ni fiscalizaron el cumplimento de la normativa sociolaboral y de bioseguridad de ese grupo de subcontratados”, dice el comunicado de la Defensoría.



Estas formas de contratación están prohibidas en ese país de acuerdo al decreto supremo 521 del 26 de mayo de 2010.



A esta violación de las normas laborales, dice el informe emitido, se le suman las condiciones de habitabilidad de los obreros, “por ejemplo, en los dormitorios precarios que miden 4x5 aproximadamente duermen 10 personas en promedio y lo hacen en payasas (colchones rellenos de paja), que se encuentran en el piso lado a lado y sin medidas de bioseguridad”.

La primera turbina comenzará a generar en junio del 2022 Foto: Jaiver Nieto

Luis Peláez, diputado antioqueño al ser consultado por los antecedentes de esta compañía que pretende terminar Hidroituango, manifestó que “esa es la que quieren que gane. Para eso se hizo esa convocatoria, van a acomodar todos los pliegos de condiciones a esa empresa. Ese es el negocio de Quintero, esa es la coima de Quintero. Si con la anterior estábamos hablando de sobrecostos, con esta empresa china va a haber mucha corrupción”.



Por eso el próximo martes 26 de abril se hará un debate en la Asamblea de Antioquia.



Entre las empresas otras compañías interesadas en la fase final de Hidroituango también esta Coninsa Ramon H, quien hace parte del consorcio CCC Ituango, actuales constructores de las obras civiles de la hidroeléctrica y con la que hay polémica desde la contingencia de la obra en 2018.



Hasta el próximo 23 de junio los interesados tienen plazo para entregar sus ofertas.



MEDELLÍN

