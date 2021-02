Empresa Camargo Correa responde a las acusaciones sobre Hidroituango

En el 'rifirrafe' entre el alcalde Daniel Quintero y Álvaro Guillermo Rendón por la salida de este último de la gerencia de EPM está inmiscuida la empresa brasilera Camargo Correa



De acuerdo con el mandatario local, a finales del año pasado se firmó una adenda (sanciones en forma de dinero) para que dicha empresa no respondiera ante la demanda que interpuso EPM por el caso de Hidroituango ($9,9 billones) sino que lo hiciera una subsidiaria con poca capacidad de dinero.

Sin embargo, el gerente saliente de EPM indicó que este tema venía desde 2018, antes de la contingencia de Hidroituango.



"Ellos informaron al Grupo EPM, pidiendo el consentimiento para hacer el procedimiento, pero como vino la contingencia esos temas quedaron congelados y ahora que se necesitó hacer una nueva adenda o modificación, ellos entendieron que el tema sí había sido aceptado por la organización y por eso lo contemplaron", argumentó el ahora exgerente.



Sobre el tema, el Consorcio CCC Ituango, del que hace parte Camargo Correa, se pronunció al respecto asegurando que la nueva subsidiaria sí cuenta con la solvencia patrimonial suficiente para asumir la ejecución del contrato celebrado con EPM.

"Atendiendo una solicitud expresa de EPM, CONSTRUÇÕES E COMERCIO CAMARGO

CORREA S.A., otorgó en enero de 2019 una garantía corporativa, a través de la cual se

comprometió a asegurar las obligaciones derivadas del contrato suscrito por el Consorcio CCC Ituango, la cual se encuentra actualmente vigente y por tal motivo no puede afirmarse que la cesión de la participación en el Consorcio tuvo como objetivo disminuir el respaldo patrimonial.



Asimismo, aseguran la suscripción de la última adenda al contrato no se realizó de manera irregular, ni mucho menos para generar un cambio en la conformación del Consorcio.



Por último, referente al tema del arbitraje internacional para dirimir los conflictos con Empresas Públicas, el Consorcio CCC Ituango aseguró que dicha decisión "tiene respaldo en un acuerdo previo, vigente, libre y voluntario entre EPM y el Consorcio CCC Ituango".

