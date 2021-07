Empresa de 'bungee' se pronuncia tras muerte de joven en Antioquia

Cinco días después de la muerte de Yecenia Morales, quien falleció el domingo mientras practicaba bungee jumping en un viaducto entre Amagá y Fredonia, en el suroeste de Antioquia, la empresa con la que esta joven contrató el servicio de pronunció.



En un comunicado publicado en su cuenta de Instagram, Sky Bungee Jumping lamentó la muerte de la joven abogada de 25 años y contó su versión de los hechos.



(Además: Habla familia de la joven que falleció cuando hacía 'bungee jumping')

La compañía, que según el alcalde de Fredonia, Gustavo Guzmán, no tiene permiso para operar en este sector, no había hecho ningún comentario porque consideraba que la prioridad en el momento "es el respeto por el duelo y dolor que afrontan sus seres queridos".



En el comunicado aseguran, además, que ya establecieron contacto con su familia y "nos pusimos a disposición para acompañarlos en las gestiones que sean necesarias".



Explican que tiene contratada una póliza de seguros y quieren acompañar a la familia "en el trámite de su reclamación".

Facebook Twitter Linkedin

En este lugar fue donde la joven falleció. Foto: Sky Bungee Jumping

(Lea también: Empresa de 'bungee jumping' con la que murió joven no tiene permiso)



Sobre las hipótesis que han circulado en medios de comunicación, las cuales han sido suministradas por las autoridades, Sky Bungee Jumping afirmó que "no es cierto que la joven de 25 años haya saltado por la confusión de una orden de salto impartida a su novio. En el momento del accidente, nadie estaba saltando, ni su novio ni otra persona".



Sin embargo, esta es la versión que dio el alcalde de Fredonia tras los informes preliminares de los investigadores de la Sijín.



“Pero ella se confundió. La orden era para que el novio se lanzara porque él ya estaba con el equipo de seguridad al orden del día. A ella solo le habían colocado el arnés, confundió la orden como tal y se precipitó”, aseveró Guzmán a EL TIEMPO.



(Además: Tragedia en Antioquia: joven murió cuando practicaba 'bungee jumping')



La empresa también asegura que Yecenia era la persona que seguía para saltar e incluso ya tenía el arnés puesto. Para el salto de la víctima, narran, faltaba que la persona que recién había hecho la práctica terminara todo el proceso y apenas estaba terminando su turno.

Lo que cuenta (el novio) es que la empresa solamente bajó y miró cómo estaba ella, le quitaron el arnés y no los volvió a ver FACEBOOK

TWITTER

"En el video, que se ha hecho viral, muestra el salto de Yecenia, pero también muestra que la persona que había saltado antes apenas estaba siendo recuperada. Esto es relevante porque indica que no hubo confusión con otro salto u otra persona", dijo Sky Bungee.



(En contexto: Así es el puente desde donde cayó la joven que hacía 'bungee jumping')



"Por respeto a Yecenia, a su familia, y a la investigación que realizan las autoridades, nos abstendremos de presentar hipótesis o conclusiones de “razones” o responsabilidad. Las autoridades están realizando la investigación y nuestra función es apoyar sus labores. Desde el día siguiente a los hechos entregamos la documentación relacionada con nuestra actividad a las autoridades", concluyen en la publicación.

Lo que ha dicho la familia

Esta semana EL TIEMPO habló con Andrés Morales, hermano de Yecenia. El hombre aseguró, sin dar hipótesis de lo sucedido, “ella se acercó al sitio de lanzamiento y tenía elementos ya puestos y, de un momento a otro, se lanza. El novio me dice que ellos escucharon algo, no sabemos en este caso si fue una orden, si los instructores usan una palabra clave. Él escuchó esto y ella también y se tira”, narra Andrés.



Y, agregó el hermano, Yecenia no tenía todos los elementos necesarios para que se lanzara aún, entre ellos la cuerda elástica.



“Lo que cuenta (el novio) es que la empresa solamente bajó y miró cómo estaba ella, le quitaron el arnés y no los volvió a ver”, agregó Andrés.



(En otras noticias: 'Fue cobarde': agente de Esmad brutalmente agredida por vándalo)



La familia, afirmó cuando se hizo la entrevista, el miércoles 21 de julio, aún no había tomado la decisión de emprender acciones legales por la muerte de su ser querido.



No obstante, sí están decididos a trabajar para que no se vuelvan a presentar este tipo de tragedias.

Otras noticias de Colombia

- Las 5 razones por las cuales la gente no se está vacunando en Colombia



- El mejor colegio público del país se cae a pedazos



- Tragedia en San Andrés: turista murió tras accidente en carro de golf