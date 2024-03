Medellín: Empleados de la ESE Metrosalud cesan actividades por falta de pagos e insumos

A través de un comunicado firmado por las organizaciones sindicales Asmedas, Andec Y Asmetrosalud se informó que tras una asamblea general se decidió cesar actividades en la ESE Metrosalud.

Según fue explicado, la decisión le fue anunciada a las directivas de la ESE y únicamente se realizará en los servicios de consulta externa, medicina general, odontología y otras atenciones no vitales, y no aplica en la atención primaria de urgencias y hospitalización.

“La decisión de declarar un cese escalonado de actividades se fundamenta en la actual crisis financiera y administrativa de la ESE Metrosalud, que ha conllevado al no pago de los salarios en dos quincenas consecutivas, el no pago de las prestaciones sociales, aportes a la seguridad social, pago de parafiscales, cesantías e intereses a las cesantías y pago a proveedores”, dice la comunicación.



A estas se le suman las afectaciones en la prestación de los servicios por el desabastecimiento de medicamentos, insumos médicos, material médico quirúrgico e inconvenientes en mantenimiento de la infraestructura, que no permiten una atención de calidad y seguridad a los usuarios.



Centro de Salud San Camilo de Metrosalud Foto: Cortesía

Este cese de actividades en servicios no vitales se anuncia días después de que el alcalde Federico Gutiérrez dijera que iba a inyectar un capital de 10.000 millones de pesos para aliviar la delicada crisis financiera que enfrente la entidad y que le ha impedido pagar la nómina y la seguridad social de los empleados desde enero.



“Llamamos a la administración distrital, gerencia de la ESE Metrosalud y Secretaría de Salud a presentar de manera escrita un plan urgente de intervención que ayude a subsanar la crisis”, concluyó la misiva.



Ante el anuncio, Juan David Arteaga, gerente encargado de Metrosalud, aseguró que el alcalde está comprometido con la inyección de recursos, pero estos no se han podido transferir por el no pago de la seguridad social de enero.



Según dijo, para ese mes "nosotros no hacíamos parte de la gerencia de esta organización. Asumimos la gerencia encargada desde el pasado 20 de febrero, día desde el cual hemos venido haciendo gestiones con el gobierno distrital y con la EPS Savia Salud en cuento a la recuperación de cartera”, acotó el gerente.

Pliego de peticiones:

1. Pago Inmediato de los salarios adeudados.

2. Pago Inmediato de las prestaciones sociales adeudas.

3. Garantías por parte de la Administración de la ESE Metrosalud y Alcaldía de Medellín en la continuidad del pago de los salarios, prestaciones sociales, aportes a la seguridad social y parafiscales.

4. Provisión a largo plazo de los insumos médicos, quirúrgicos, medicamentos y mantenimiento a los centros de salud, para atender a la población.

5. Que la gerencia de la ESE Metrosalud no realice conductas de retaliación en contra de los servidores que se unan a la protesta.



MEDELLÍN