“Declaratoria sí, pero no así”, de esta manera es como desde el Movimiento de Laderas de Medellín piden que la alcaldía de Medellín vincule a la sociedad civil para lograr que la declaratoria de emergencia climática, informada el jueves por el alcalde de la ciudad, Daniel Quintero, sea realmente efectiva y vaya acorde a las necesidades de cada territorio de la capital antioqueña, dicen.



(Lo invitamos a leer: Daniel Quintero declaró emergencia climática por oleada invernal en Medellín)

“Sentimos que la declaratoria no fue tan participativa, que esa parte de la gobernanza climática no la tuvo en cuenta, que no fue una discusión abierta”, comentaron desde el movimiento.



(Puede ser de su interés: El barrio de Medellín en el que Alemania invirtió millones de euros)



Es que fue este grupo quien el pasado 15 de julio presentó en el concejo de la ciudad la iniciativa de la ‘Declaratoria de Emergencia por la Crisis Climática y Ambiental en el Distrito de Medellín’, junto a la concejalía colectiva de Estamos Listas. En ella plasmaron cinco puntos que la Administración distrital conoce.

Facebook Twitter Linkedin

Fuertes lluvias de los últimos meses en Medellín han causado caos en las vías. Foto: Jaiver Nieto / EL TIEMPO

“La primera acción climática tiene que ver con la gobernanza, abrir el espacio de discusión, no es únicamente que la Alcaldía emita decreto, proyectos y demás, sin tener en cuenta lo que está pidiendo la gente, pero no solo en términos de lo que se necesita, sino las propuestas", explicaron.



(Además: Aún no hay una fecha exacta para la implosión del edificio Continental Towers)



Además, desde el movimiento explicaron que: "Medellín tiene comunidades organizadas que también trabajan gestión del riesgo y también se han metido en el tema de lo climático, pero también muchas organizaciones que trabajan los territorial”.



La declaratoria, anunciada por el alcalde Quintero, define ocho puntos para prevenir y atender las emergencias que ocurran como consecuencia de la temporada de lluvias que, según los pronósticos, serán más intensas en lo que resta de este año. En ella se mencionó la gobernanza, pero de una manera donde la ciudadanía no aparece por ningún lado.



“Gobernanza climática: en esta se encuentran los tratados internacionales en gestión del riesgo de desastres y cambio climático y una agenda pública de variabilidad climática y ordenamiento territorial y los retos de los sectores público y privado para la adaptación al cambio climático”, se lee en el comunicado emitido por la alcaldía.



(Consulte acá todas las noticias de Medellín y Antioquia de EL TIEMPO)



En ella también se anunció que cada comuna y corregimiento contará con una gerencia territorial que estará al frente de cada uno de los procesos de implementación, especialmente del Plan Maestro que será diseñado para identificar las necesidades en los territorios.



Para el Movimiento de Laderas este decreto debe contar, además, con instrumentos que permitan su monitoreo.



MEDELLÍN