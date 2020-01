¿Quién es la nueva contralora de Antioquia?

Elsa Yazmin González Vega fue elegida este jueves como la nueva contralora de Antioquia para el periodo 2020 – 2021. La candidata ganó por un amplio margen, luego de obtener el apoyo de 24 de los 26 diputados que conforman la Asamblea de Antioquia.



González Vega es una abogada y contadora pública de 47 años, nacida en Bucaramanga, Santander. Según aparece en su hoja de vida, aprobó una especialización en Finanzas Públicas en 2000, una especialización en Derecho Administrativo en 2014 y una Derecho Constitucional en 2016.

En marzo de 1995, González inició su carrera pública en la Personería de Bucaramanga, en calidad de auxiliar de bienes inmuebles. Luego de su salida de esa entidad, en agosto de 2001, González se trasladó a Antioquia, en donde entre 2002 y 2005 ocupó diversos cargos en el Municipio de Medellín y la Gobernación de Antioquia.



Así mismo, entre julio de 2010 y febrero de 2012, trabajó como asistente en el Senado de la República. Luego trabajó en la Auditoría General de la República, como asesora del despacho del auditor en Bucaramanga, entre septiembre de 2013 y abril de 2016



No obstante su antecedente más importante aparece en la Personería del Municipio de Itagüí, en donde trabajó durante varios periodos. El primero, entre marzo de 2007 y septiembre de 2009; el segundo, entre marzo de 2012 y marzo de 2013, y el último desde el 20 de febrero de 2018 hasta la fecha, donde se desempeña como jefa de la oficina de Control Interno.



En materia política, González Vega es recordada por haber apoyado a la campaña del actual senador Carlos Andrés Trujillo y la representante a la cámara por Antioquia Nidia Marcela Osorio, durante las pasadas elecciones legislativas. Ambos líderes, las cabezas políticas más importantes del municipio de Itagüí, con una importante influencia dentro del Partido Conservador en Antioquia.



Durante el concurso para la elección, la nueva contralora hizo parte del grupo de los tres concursantes que quedaron empatados en el último lugar, cuando la Universidad de Antioquia presentó una lista de cinco prefinalistas para conformar la terna. Según explicó la Asamblea en su momento, González Vega fue incluida en la terna final por haber obtenido la puntuación más alta en el examen de conocimientos entre los tres candidatos empatados.

"No seré inferior a las expectativas que ustedes tienen en mí, realizaré una labor trasparente, de rigor, con el personal competente. Las puertas de la contraloría estarán abiertas de forma oportuna para todos ustedes, pero también para todos los ciudadanos”, dijo González a los diputados luego de resultar electa, al tiempo que prometió trabajar en conjunto con las veedurías ciudadanas del departamento.



La sesión plenaria en la que se realizó la votación no estuvo exenta de polémica. Esto a raíz de un cuestionamiento formulado por el diputado opositor Luis Eduardo Peláez Jaramillo, según el cual la candidata González estaría inhabilitada para concursar por el cargo.



Peláez sostuvo que según la Ley 330 de 1996, que en su artículo 6 estipula las inhabilidades para la elección del contralor, González Vega no podía conformar la terna final por haber trabajado como funcionaria pública durante el año anterior a la votación.



Frente a esta crítica, González se defendió argumentando que las inhabilidades estipuladas por la ley sólo cobijan a los funcionarios que trabajan en la rama ejecutiva, más no en organismos de control como la Personería de Itagüí. Una interpretación que fue apoyada por el presidente de la Asamblea Rubén Darío Callejas, quien agregó que la ley citada por el diputado opositor ya no estaba vigente.



No obstante, Peláez Jaramillo, reiteró sus dudas y no descartó acciones legales.

Uno de los principales retos que tendrá la nueva contralora, será el de rescatar a la entidad de los múltiples cuestionamientos que sufrió durante el pasado cuatrienio. Cabe recordar que durante ese periodo, la máxima cabeza del organismo, Sergio Zuluaga, fue sancionado por la Procuraduría por 10 meses por haber incluido en su hoja de vida un doctorado que nunca obtuvo.



Así mismo, Zuluaga fue acusado por la Fiscalía General de la Nación de pertenecer a una presunta red de corrupción en la que, a cambio de prebendas, se direccionarían las auditorías de ese organismo de control. El escándalo salpicó a otros tres contralores auxiliares de la institución, tres alcaldes de Antioquia y otros funcionarios y contratistas.

La nueva funcionaria también tendrá el reto de aumentar la cobertura del organismo sobre los 121 municipios y 335 entidades descentralizadas que debe auditar. Según datos del último informe de gestión publicado por la entidad el año pasado, la Contraloría pasó de realizar 220 auditorías en 2016 a 417 auditorías en 2018, una cifra que todavía no iguala a los 456 sujetos de control que deben vigilarse.



Según precisó la Mesa Directiva de la Asamblea, este viernes 31 de enero se realizará una sesión en la que la nueva contralora tomará formalmente posesión de su cargo.

JACOBO BETANCUR PELÁEZ

Para EL TIEMPO

MEDELLÍN@JacoboBetancur