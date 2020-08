Antioquia tiene 95 elefantes blancos, dice la Contraloría General

Pintaban para ser importantes obras que mejorarían la calidad de vida de los antioqueños, pero terminaron siendo una decepción en materia de infraestructura. Eso son los llamados elefantes blancos, millonarias obras que por diversas razones no fueron terminadas, y si lo hicieron, requirieron importantes sobrecostos.



Según un informe de la Contraloría General, en Antioquia hay 95 de estos proyectos inconclusos y considerados críticos, algunos de los cuales fueron visitados por la entidad. Estos proyectos suman, en total, poco más de 900.000 millones de pesos.

Sorprende que en el listado enviado por el organismo de control aparezca la etapa 1B de Parques del Río, que si bien fue terminada en su totalidad a mediados de este año, sufrió no solo retrasos en tiempo (casi 1 año), sino también en presupuesto: se contrató por 161.000 millones y terminó costando poco más de 300.000 millones, según el reporte de la Contraloría.



(Le puede interesar: Millonarias deudas de hoteles que ocupan baldíos en Cartagena)



Una de las obras visitadas por funcionarios de la Gerencia Departamental de la entidad fue la Biblioteca España, ubicada en la comuna 1 (Popular), con una inversión estimada de 15.000 millones de pesos en su construcción y que lleva más de cinco años cerrada.



“Este potencial elefante blanco se encuentra en estado crítico, ya que, por supuestas dificultades, debe ser repotencializada con un costo adicional de 10.000 millones de pesos, de los cuales se han pagado 1.300 millones. Debió entregarse en 2017 y solo tiene un avance del 11 por ciento, que lo podría convertirlo en un verdadero mamut de la infraestructura”, expresó Luis Carlos Pineda, contralor delegado para la Participación Ciudadana.



(Le puede interesar: Joven con autismo sueña con un futuro incluyente en Medellín)

Aunque a principios de este año, la alcaldía anunció que ya avanzaba en su repotenciación, esta se considera uno de los elefantes blancos más críticos. Foto: Jaiver Nieto/ El Tiempo

La alcaldía de Daniel Quintero reiteró su compromiso para finalizar esta obra, teniendo listos los diseños, licitación y adjudicación este año, para comenzar labores en 2021 y entregarla en el segundo trimestre de 2022.



Otro que llama la atención es el Hospital General del Norte, ubicado en Aranjuez y que se planteó como un hospital de tercer nivel, con servicios de mediana y alta complejidad, el cual beneficiaría a unos 650.000 habitantes del nororiente de la ciudad. “Esta obra rezagada, que demandaba una inversión de 50.000 millones de pesos, sigue sin materializarse luego de que inicialmente se realizó una compra de predios por 650 millones de pesos. Se trata, entonces, de un proyecto que es reflejo de un presunto detrimento patrimonial por un lote que actualmente se encuentra en situación de invasión por habitantes de la calle”, manifestó el contralor delegado. La obra, que comenzó con la compra de predios en 2015, tenía una fecha de entrega de julio de 2017, lo cual no ocurrió.

La obra, que comenzó con la compra de predios en 2015, tenía una fecha de entrega de julio de 2017, lo cual no ocurrió. Foto: Jaiver Nieto/ El Tiempo

Sin embargo, para el exconcejal Bernardo Alejandro Guerra y para el exsecretario de Hacienda de Medellín Orlando Uribe, esta obra no debe ser considerada elefante blanco.



(Además: ¡Pilas! Así será el Pico y cédula en Medellín la próxima semana)



Guerra, quien le hizo seguimiento a la obra, explicó que esta se llevaría a cabo con recursos del fondo Medellín Para la Vida, que no eran suficientes para terminar la obra (25.000 millones de pesos).



“Había otras unidades hospitalarias que estaban más avanzadas, como la de Buenos Aires, que en dos alcaldías no ha podido terminarse y necesita más recursos, por lo que iniciar otro proyecto en ese sector sin terminar la que ya estaba no era técnicamente viable”, contó el concejal.

Había otras unidades hospitalarias que estaban más avanzadas, como la de Buenos Aires, que en dos alcaldías no ha podido terminarse y necesita más recursos FACEBOOK

TWITTER

Uribe, por su parte, confirmó que los recursos para este proyecto se destinaron a terminar otras obras de este mismo fondo 'Medellín para la Vida' que no contaban con los recursos para terminarse.



Además, aclaró que el hospital del Norte es una obra que queda en un banco de proyectos “para que cuando los recursos existan, en su totalidad, se pueda ejecutar”.



Otra de las obras que aparecen en el listado de la contraloría es la cárcel de Yarumal, la cual se planteó como una colonia agrícola para la resocialización de alrededor de 1.400 reclusos que tendrán que trabajar para cumplir sus condenas.(Le puede interesar: Por falla en contrato, sigue frenada obra de cárcel de Yarumal)

La cárcel de Yarumal requería más de 65.000 millones de pesos para su construcción. Foto: Guillermo Ossa. EL TIEMPO

Esta requería más de 65.000 millones de pesos, de los cuales, entre la Gobernación de Antioquia y la Alcaldía de Medellín aportaron 14.000.



Y, aunque la construcción comenzó en marzo del 2018, la obra fue frenada por el Minjusticia desde mediados del año pasado porque, al parecer, el lote no tenía las características suficientes para que allí pudieran estar privados de la libertad.

Entre los restantes proyectos catalogados como elefantes blancos por la Contraloría, la gran mayoría (53) corresponden a obras para instituciones educativas; les siguen proyectos de vivienda, con 9 obras.



DAVID ALEJANDRO MERCADO

​EL TIEMPO MEDELLÍN