En el hall de la Gobernación de Antioquia fue instalada la jornada electoral para elegir al nuevo Presidente de la República.

Para estas elecciones, Medellín cuenta con más de 2.000 hombres de la Policía que vigilan los 224 puestos de votación de las 16 comunas y cinco corregimiento. En la capital de Antioquia hay 1’771.335 ciudadanos habilitados para ejercer su derecho al voto.



Cerradas las urnas, comenzó el preconteo para conocer cómo votaron los antioqueños.



En Antioquia, con el 99,22 % de las mesas informadas, Rodolfo Hernández puntea en votos 1.820.515 Votos con el 63,93 % del total, mientras que Gustavo Petro alcanza 940.638 votos (33 %).



El voto en blanco, por su parte, fue de 86.296 personas.



En Antioquia votaron 2'894.085 de 5'115.071 personas habilitadas para hacerlo, para una participación del 56.57 por ciento.





“Tuvimos la presencia de la Alcaldesa (e) en el PMU y se coordinó de manera muy eficiente todo el dispositivo. Hay que agradecer a las autoridades que siempre estuvieron pendientes y a la ciudadanía por acudir de manera masiva a ejercer su derecho. Vamos a extender de manera preventiva toda la vigilancia en la ciudad y esperamos que terminemos la jornada sin contratiempos”, dijo el secretario de Seguridad y Convivencia, José Gerardo Acevedo Ossa.

Falta menos de media hora para que cierren las urnas

En Medellín asisten masivamente a las urnas para la jornada electoral de elección presidencial entre los candidatos Gustavo Petro y Rodolfo Hernández. Foto: Jaiver Nieto Álvarez / El Tiempo

El secretario de Gobierno de Antioquia, Luis Fernando Suárez, informó que, de acuerdo al mapa de riesgos electoral de la Policía Nacional, hay atención especial en 27 municipios, ocho de ellos "con el mayor nivel de riesgo, ubicados en el Nordeste, Bajo Cauca y el Urabá antioqueño”.



Se conoció que el IDEAM pronostica altas precipitaciones en el departamento, por lo que se está invitando a salir a votar masivamente en la mañana.



Tal y como lo informó el Sistema de Alertas Tempranas (Siata), la lluvia se hizo presente en horas de la tarde.



Sobre las 3 p. m. comenzaron a registrarse precipitaciones de baja intensidad en el sur del valle de Aburrá, las cuales se esperan que se intensifiquen en las próximas horas.



Hasta el momento no hay novedades en los puestos de votación y la jornada transcurre con total normalidad, de acuerdo con las autoridades.



La Misión de Observación Electoral (MOE) informó que cuenta con 75 observadores en el territorio, los cuales, hasta el momento, han enviado 16 reportes de irregularidades en 9 municipios, incluido Medellín.



Estos reportes tienen que ver con irregularidades en el voto libre, en publicidad y medios de comunicación, en la función pública y por parte de las autoridades electorales.



A falta de menos de media hora para que se cierren las urnas, comienza a verse un menor movimiento en los puntos masivos de votación como Plaza Mayor y Estadio.

Casi 2 millones de antioqueños han votado

Un joven busca su mesa de votación en el listado de la I.E. La Independencia, barrio El Salado, San Javier. Foto: Jaiver Nieto Álvarez

A menos de dos horas de que se cierren las urnas para elegir al próximo Presidente de la República, muchos antioqueños no se han desplazado a los puestos de votación.



El último reporte de la Registraduría da cuenta que 1'954.334 personas han ejercido su derecho al voto. El censo electoral del departamento es de 5’115.071 ciudadanos.



“Yo mismo he hecho uno recorrido por las mismas mesas y, me han dicho lo mismo con reportes de PMU, de una pequeña disminución comparado con lo que había sido el número de votantes en la primera vuelta”, dijo el gobernador Aníbal Gaviria después de votar.

Federico Gutiérrez ya votó para la segunda vuelta

Votó por Rodolfo Hernández. Foto: Jaiver Nieto Álvarez

El excandidato presidencial Federico Gutiérrez llegó antes del mediodía al INEM José Félix de Restrepo para ejercer su derecho al voto en la mesa 13.



“Yo tengo diferencias por Rodolfo, diferencias de forma y de fondo, pero aquí lo importante y por encima de todo está Colombia. Colombia primero que todo. Por mis hijos, por mi familia, por las familias de todos los colombianos”, dijo mientras sostenía en su mano el tarjetón donde marcó al líder de la LIGA de Gobernantes Anticorrupción.

'Andáte a ver ballenas', le gritaron a Fajardo en puesto de votación de Medellín

Sergio Fajardo, excandidato presidencial. Foto: EL TIEMPO

Mientras se encontraba ejerciendo su derecho al voto en el INEM José Félix de Restrepo, sur de Medellín, el excandidato a la presidencia Sergio Fajardo fue abucheado por varios ciudadanos que allí se encontraban.



"¡Fuera, fuera, fuera!" y "¡Andáte a ver ballenas!", fueron algunos de los gritos que se escucharon decir.

La gritería en el Inem cuando votó @sergio_fajardo

A esto hemos llegado. #ColombiaDecide pic.twitter.com/fsEot3J5i5 — Ana Cristina Restrepo Jiménez (@anacrisrestrepo) June 19, 2022

Primer reporte de la MOE Antioquia

Avanzan en Medellín las elecciones presidenciales. Foto: Jaiver Nieto Álvarez

La MOE Antioquia Informó que, a corte de las 10:30 a. m., tenía conocimiento de 16 reportes relacionados con irregularidades en el voto libre, publicidad y medios de comunicación, Función Pública y autoridades electorales.



Han llegado desde los municipios de Copacabana, El Carmen de Viboral, El Santuario Itagüí, Medellín, El Peñol y Rionegro.

Novedades en el Metro para la jornada

El Metro de Medellín presta servicio gratuito para las elecciones presidenciales de este domingo 19 de junio Foto: Jaiver Nieto / CEET

Para la jornada electoral, informaron desde el Metro de Medellín, la línea A operará entre las estaciones Niquía – Tricentenario con un intervalo de 10 minutos. Entre Caribe y La Estrella opera de manera habitual.



Por otro lado, debido a la sovacación que se presentó en la vía férrea del sistema, la empresa tendrá habilitada hasta las 5:00 p. m. una ruta alterna de buses entre las estaciones Caribe y Tricentenario. Hasta esa hora, por acuerdo municipal, no se cobrará el viaje en las líneas A y B, el tranvía de Ayacucho y en cinco líneas de cables (excepto línea L - Arví).

Llegada masiva de mujeres a votar en Medellín

Largas filas de mujeres para votar en Medellín. Foto: Jaiver Nieto / CEET

Decenas de mujeres están llegando al pabellón blanco de Plaza Mayor, en el centro de Medellín, para ejercer su derecho al voto. Este, junto al puesto ubicado en el estadio Atanasio Girardot, donde votan los hombres, son los que tienen el mayor número de personas habilitadas para elegir.

Noticia en desarrollo...