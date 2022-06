Como lo habían pronosticado los expertos, Antioquia volvió a ser un territorio poco favorable para Gustavo Petro, quien no pudo imponerse en la votación para la segunda vuelta presidencial en suelo paisa.



En Antioquia votaron 2.897.749 de 5'115.071 personas habilitadas para hacerlo, para una participación del 56.57 por ciento.

De estos, 1.822.700 fueron para Rodolfo Hernández, 942.005 para Gustavo Petro, 86.367 fueron en blanco, 42.431 fueron nulos y 4.246 no fueron marcados.



Sin embargo, el resultado no fue del todo negativa para Petro en el departamento, pues casi logra el millón de votos, que era la meta que se habían propuesto desde la primera vuelta, cuando sacaron unos 682.000 votos.



En cuanto a Medellín, el ‘Ingeniero’ obtuvo 684.161 votos, mientras que Petro logró 372.356. La capital de Antioquia tuvo una participación del 62,7 % ya que votaron 1.111.449 de 1.772.448 personas habilitadas.



(También lea: Así votaron las principales capitales entre Petro y Hernández)

Se vio también que hubo un alto porcentaje de transferencia de votos de Federico Gutiérrez y otros sectores hacia Rodolfo Hernández FACEBOOK

TWITTER

El profesor Juan Carlos Arenas, director del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia, expresó que el departamento mantuvo el nivel de votación de la primera vuelta a pesar de no tener un candidato de la región o del uribismo.



"Se vio también que hubo un alto porcentaje de transferencia de votos de Federico Gutiérrez y otros sectores hacia Rodolfo Hernández, lo que vuelve a pintar el mapa político antioqueño dejando, por ejemplo, una alta presencia de Petro en subregiones como el Bajo Cauca y el Urabá antioqueño", expresó el docente.



Y aunque no se dio la cantidad de votos en blanco que muchos estimaban, esta sí fue alta en comparación con otras elecciones, aseguró Arenas.



Por su parte, Miguel Jaramillo Luján, magíster en Gobierno y Políticas Públicas y asesor en mercadeo político, expresó que en efecto, Antioquia y Medellín le cumplieron a los pronósticos hechos y optaron por Rodolfo Hernández.



(Le puede interesar: Elecciones Medellín: siga en vivo los resultados de la jornada electoral)



"Hubo una fragmentación entre el Centro Democrático y el sector más recalcitrante de la campaña de Rodolfo Hernández que generaron algunas diferencias que no permitieron consolidar una votación mayor y que afianzaron de alguna manera una abstención y un segmento de voto en blanco", contó el experto.



En el caso de Medellín, agregó Jaramillo, la votación dejó en claro que hay una ciudad fragmentada o dividida e indicó que Petro pudo haber logrado más votos en la región de no haber sido por las acciones adelantadas por los exfuncionarios de Daniel Quintero en dicha campaña, las cuales, para el analista, fueron varios errores.



MEDELLÍN