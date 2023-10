¿Habrá metro gratis para el día de elecciones en Medellín? se complica el panorama

Para motivar a la ciudadanía a ejercer su derecho al voto, desde el 2006 en Medellín y su área metropolitana se ha implementado la estrategia de hacer que el día de elecciones el servicio del sistema Metro sea gratuito.



Sin embargo, para las elecciones regionales de este 29 de octubre se podría dar la excepción.

¿La razón? no hay acuerdo sobre quién asume los costos que le genera al Metro el no cobrar por el servicio durante este día.



Y aunque en días anteriores el costo lo había asumido la empresa Metro, un nuevo concepto del Ministerio de Transporte indica que dicho gasto tiene que ser asumido por los entes territoriales so pena de un detrimento patrimonial.



Buscando una salida a esta situación, el Metro le envió la solicitud al Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA) para que emitiera un Acuerdo Metropolitano para gratuidad en el servicio, además de una solución para la situación financiera.



Juan David Palacio, director del AMVA contó que el Metro, basado en el concepto de MinTransporte, solicitó un Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP) por $1.500 millones.



Explicó el directivo que la junta del AMVA cuenta con 13 miembros con derecho a voto, con los cuales hubo reunión este miércoles (25 de octubre) para tratar el tema.



Si bien hubo unanimidad en aprobar el Acuerdo, no fue así con el tema de financiación.



En dicho Acuerdo, leyó el director del AMVA, se autoriza a la empresa Metro, si así lo decide, a tener gratuidad en el servicio de metro, metrocable (menos el del Parque Arví) y tranvía, desde el inicio de la operación hasta las 5 p. m.



"El parágrafo segundo dice: 'la presente autorización es de uso facultativo de la Empresa de Transporte Masivo del Valle de Aburrá, quien de conformidad con sus estimaciones financieras y consideraciones empresariales tendrá discrecionalidad sobre la aplicación o no del autorizado'", leyó Palacio.



En resumen, la junta del AMVA autorizó al Metro para que sea quien decida si aplica la tarifa gratis o no, pero no se comprometió a aportar los recursos para que esto se pueda dar.



"En cuanto al tema económico, esta solicitud que nos envía el viernes 20 de octubre nos resulta imposible suscribir un convenio interadministrativo en Ley de Garantías", indicó Palacio.

Explicó el directivo que dicho CDP que solicita el Metro tiene que darse por un ente territorial, como una alcaldía municipal o la Gobernación y no por el AMVA que es autoridad en movilidad.



Desde el Metro indicaron que se encuentran analizando la situación con un equipo de expertos y en cuanto haya una decisión oficial se la harán saber al público.



