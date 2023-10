Elecciones 2023: 'Fico' Gutiérrez anuncia que no irá a debates y le llueven críticas

El exalcalde de Medellín y actual candidato Federico Gutiérrez anunció este viernes 6 de octubre su decisión de no participar en más debates electorales.



La razón, según Fico, es por los reiterados ataques políticos y personales de los que dice ha sido víctima.

Y es que precisamente se hizo tendencia la manipulación de un video en el que el candidato participó con la influencer Martina de Caramelo, el cual lo hicieron pasar como si ella fuera una webcamer pagada por 'Fico'.



"Yo siempre estoy dispuesto a debatir en torno a las ideas, pero el ambiente electoral no se está prestando para eso. Los 11 debates a los que he asistido hasta el momento me demostraron que hasta el momento me reafirmaron que no va a ser posible hablar con argumentos porque algunos candidatos solo se han dedicado a decir mentiras. Por esta razón he tomado la decisión de no participar en ningún otro debate", expresó Gutiérrez en un video.

Una reflexión sobre la campaña sucia que estamos viviendo en Medellín.

El anuncio de 'Fico' se da a poco más de 20 días de las elecciones regionales, por lo que algunos han especulado que hay una razón de fondo en esta decisión y es que al candidato no le ha ido bien en los debates.



Una de las primeras críticas vino del mismo Daniel Quintero, quien renunció como alcalde de Medellín para apoyar al candidato Juan Carlos Upegui.



"La renuncia de Fico a los debates es un síntoma de crisis. En todos se mostró inferior a sus compañeros. Perdió 2 puntos en promedio por debate. La caída ahora será exponencial", opinó Quintero.



Debate político en Medellín Foto: Prensa Creemos

Por su parte, otros candidatos también se pronunciaron sobre la decisión anunciada por Fico.



"He ido y seguiré yendo a los debates. Es responsable con la ciudadanía darles a conocer nuestras propuestas para que voten a conciencia. La mejor garantía siempre será dar la cara. Gracias a quienes han respetado nuestros derechos políticos", expresó Luis Bernardo Vélez.



"La manifestación oficial de Fico Gutierrez de no ir a debates confirma lo que se siente en las calles: viene en picada", opinó Albert Corredor.



