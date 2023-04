Entre el continuismo, el llamado bloque Petro-Quintero y una coalición de centro derecha se mueve actualmente el panorama electoral para la Gobernación de Antioquia.



Con al menos 10 precandidatos, ya comienzan a verse movimientos y alianzas para definir quiénes llegarán al final de la carrera para suceder a Aníbal Gaviria para el periodo 2024-2027.

Luis Fernando Suárez, Esteban Restrepo, Mauricio Tobón, Julián Bedoya, Andrés Julián Rendón, Eugenio Prieto, Camilo Calle, Jorge Gómez, Juan David Montoya y Juan Diego Gómez, son algunos de los nombres que actualmente están en el sonajero.



De otro lado, exmandatarios como Federico Gutiérrez y Luis Pérez suenan tanto como para alcaldía de Medellín como para Gobernación, pero hasta el momento no hay nada concreto.



Sobresale, de igual forma, que el Centro Democrático no vaya con un candidato único como lo ha hecho en las últimas dos elecciones regionales.



Y es que los analistas políticos coinciden en que todavía está muy prematura la puja electoral y que, hasta ahora, lo que se verá será recolección de firmas y tanteo de posibles alianzas.



Asimismo, opinan que, en este momento, se ven cuatro grupos o ideologías marcadas en la contienda electoral.



Están los llamados de centro derecha o de oposición, el llamado ‘eje Petro-Quintero’, los que están en el centro o independientes y el que busca continuar con línea política del actual Gobernador.



Continuar lo de Aníbal



Es EMOCIONANTE sentir el respaldo popular, ver tantas firmas de antiqueños y antioqueñas que le ponen su ❤️ a esta movilización de AMOR por Antioquia.#UnidosPorAntioquia❤️💚 pic.twitter.com/ka5yZzA1Ys — Luis Fernando Suárez (@LuisFSuarezV) April 17, 2023

Luis Fernando Suárez, precisamente, se perfila como uno de los candidatos con mayor fuerza y reconocimiento en la región, ya que viene de ser Secretario regional y sectorial (Seres) de Seguridad Humana de la Gobernación de Aníbal Gaviria e, incluso, gobernador encargado durante las ausencias de Gaviria por líos jurídicos, viajes y/o vacaciones.



Sobre el posible continuismo del Gobierno de Aníbal Gaviria en Antioquia, Sebastián Hurtado Correa, profesor Universitario de la Universidad Pontificia Bolivariana, la Universidad de Medellín y la institución universitaria Esumer, opinó que la experiencia que Suárez tuvo como mandatario encargado le juega a su favor.

“Es bastante interesante esa campaña, en particular porque viene haciendo alianzas o al menos recibiendo guiños de varios políticos que no necesariamente son de su partido. Y aunque la imagen misma del gobernador Gaviria se ha desgastado un poco, especialmente por ese tiempo que no pudo ejercer como gobernador y que estuvo suspendido, la imagen del movimiento que él representa, es una imagen que todavía tiene bastante apoyo en el departamento”, opinó el docente.



Agregó que, el hecho que Suárez haya sido gobernador de Antioquia en un momento difícil, como lo fue la pandemia, puede apalancarlo en esta contienda electoral, pues le da una visibilidad mayor que a otros candidatos.



En lo mismo concordó Germán Darío Valencia, profesor del Instituto de Estudios Políticos, coordinador de investigación y director de la Revista de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia, quien opinó que ya hay claridades frente a cómo se está comportando la contienda electoral y que los cambios de ahora en adelante, hasta octubre 29, podrán ser relativamente leves en cuanto a candidatos.



“Luis Fernando Suárez es, tal vez, el candidato más fuerte y más conocido. Yo me atrevería a decir lo siguiente: si hoy fuera una elección a la Gobernación tal vez él sería el candidato que más posibilidades tiene de llegar”, opinó el profesor Valencia.



El eje Petro-Quintero

Caucasia, Arboletes y San Juan de Urabá me dejan maravillado con la amabilidad de su gente, su empuje y el potencial de estas tierras es único. Me motiva mucho que hay liderazgos de jóvenes, personas que desde su energía decidieron apostarle a darla toda por sus municipios, sin… pic.twitter.com/WQcrboFRFl — Esteban Restrepo (@estebanrestre) April 16, 2023

Un departamento que tradicionalmente ha votado hacia la derecha, ese el reto que deberán sortear Esteban Restrepo y Julián Bedoya, en caso de pasar de ser precandidatos a candidatos.



Ambos están catalogados como el ‘eje Petro-Quintero’ por sus cercanías con el Gobierno Nacional y, en el caso de Restrepo, por ser la ficha de Daniel Quintero para la Gobernación.



Para los analistas políticos, la imagen negativa de Quintero en algunos sectores y el hecho que los proyectos de reforma del Gobierno Petro no hayan sido tan bien recibidos en muchas partes desde el departamento les puede jugar en contra.



Valencia opinó que no ve muchas posibilidades en Esteban Restrepo, debido a su poco reconocimiento entre los votantes.

“El alcalde Quintero quiere lanzarlo (a Restrepo), presentarlo como una opción para poder darse a conocer y mostrar que su movimiento político va creciendo, que su fuerza va creciendo en Antioquia, pero es poco conocido y creo yo que no va a ser un candidato con fuerza como podrían ser los otros”, opinó el docente.



Los analistas Valencia y Hurtado también coinciden en que los niveles bajos de popularidad de Daniel Quintero en lugar de darle votos, podría restárselos.



Sobre Julián Bedoya, quien oficialmente no ha lanzado candidatura como sí lo ha hecho Esteban Restrepo, el analista de la UdeA opinó que para él es importante que lo asocien con el Gobierno Petro y con la Colombia Humana.



“Pero no sé si los de Colombia Humana quieran que los asocien con él ¿y por qué? Porque representa un poco esos poderes que históricamente se han tenido en Antioquia y no representa mucha renovación, sino más bien a los partidos tradicionales”, expresó Valencia.



Sin embargo, para Jorge Andrés Rico, docente investigador de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Pontificia Bolivariana (UPB), es muy diferente el contexto rural al urbano, por lo que el tema de la oposición y el ‘antiquinterismo’ no sería tan determinante a la hora de votar.



“En lo rural la maquinaria política funciona de otra manera, hay diferentes grupos de interés y la maquinaria que tengan estos candidatos pueden servir mucho más para sus intereses que lo que puede pasar en las zonas urbanas”, expresó el docente investigador.

El uribismo y la derecha



El Centro Democrático, a pesar de arrasar en votaciones para Concejos y Asamblea, no ha podido en 8 años ganar ni la alcaldía de Medellín ni la Gobernación de Antioquia. Para estas últimas elecciones, su estrategia es no irse con un candidato propio, sino buscar una coalición.



Para el profesor Hurtado, el error del ‘uribismo’ es que al estar representado por un solo y único líder, “se ha generado divisiones entre los liderazgos medios, quienes se atacan entre sí y buscan que el otro pierda votos y eso ha fraccionado a todo el partido”.



Andrés Julián Rendón, quien fue alcalde de Rionegro por este partido, anunció su candidatura buscando firmas y hace parte de una eventual alianza anunciada a finales de marzo entre él, Eugenio Prieto, Mauricio Tobón y Juan Diego Gómez.



“La realidad actual de Colombia y Medellín, liderada por el eje Petro-Quintero, exige un proceso de unidad que le haga frente a su pretensión de desestabilizar a Antioquia y al resto del país”, dice el documento firmado por los cuatro.

Hasta el momento no se ha definido el mecanismo por el cual se elegiría al candidato único.



“Ellos son políticos avezados, con conocimiento, manejan redes y saben cómo es que se administra. Pero puede que esa unión se rompa y que cuando uno se vea más fuerte que el otro diga que le conviene unirse con este o aquel. Pero por ahora están uniéndose y mostrándose como un grupo político multicolor”, expresó el docente Valencia.



Para el profesor Rico, la decisión tomada por el Centro Democrático corresponde a un entendimiento de que las dinámicas electorales anteriores no les han servido.



“No pudieron con la idea de irse con candidato único, por lo cual la decisión de sumar fuerzas creo que es para ellos parte de ese aprendizaje que ha tenido el partido político, que ahora tiene una lectura diferente y cuyo reto es tener la fuerza contundente para tratar de integrar distintas perspectivas”, opinó Rico.

¿Fico Gobernador?



Facebook Twitter Linkedin

Federico Gutiérrez, más conocido como ‘Fico’, viene de ser candidato presidencial. Foto: AFP



Ante el silencio de Federico Gutiérrez sobre si participará en alguna de las elecciones regionales de este año o repetirá como candidato presidencial para el 2027, también lo han puesto en la baraja departamental.



Sin embargo, los analistas creen que la Gobernación no sería el camino que elija ‘Fico’.



El docente Valencia opina que Fico está en una disyuntiva entre ser candidato regional o volverse una especie de ‘padrino político’ en la región, como Álvaro Uribe o Sergio Fajardo, y apalancar candidatos.



“Creo que la apuesta de él será volverse una especie de cacique electoral, el cual no tiene que competir, pero sí convertirse en un lanzador de candidatos en diferentes cargos de elección popular”, opinó el analista.



Los de centro



Los tres analistas consultados por este medio coincidieron en que candidaturas como las de Camilo Calle, Jorge Gómez y Juan David Montoya, cercanos a Sergio Fajardo y Jorge Robledo, no tienen la suficiente fuerza ni reconocimiento actualmente.



“Son los menos conocidos o que solo conocen en ciertos sectores. Esos son los que llamamos nosotros los ‘candidatos morales’, los ‘candidatos éticos’ o los ‘candidatos independientes’, que son los que se mantienen hasta el final, cuyas posibilidades de que suban y de que se mantengan son muy bajas”, opinó Valencia.

Los retos y lo que se viene



Facebook Twitter Linkedin

Antioquia quiere fortalecerse en el tema turístico Foto: Guillermo Ossa/EL TIEMPO



El docente Valencia opinó que el principal reto que tiene el departamento y que tendrá que resolver el próximo gobernador tiene que ver con lo económico.



“Tenemos una situación muy dura en el país y yo creo que lo económico sigue siendo fundamental. Antes se hablaba de Hidroituango, las 4G y los puertos, pero todo ya está en obra. Ahora lo que tienen que hacer es aprovechar esas posibilidades tan grandes para fortalecer la economía”, agregó el analista de la Universidad de Antioquia.



Agregó que, la inflación actual del país, el desempleo, la pobreza, la situación de violencia en las regiones influirán mucho en el voto. “Yo creo que los candidatos van a luchar es por decirles a las personas ‘’¿qué vamos a hacer en lo económico por ustedes?’.



Por su parte, el analista de la UPB agregó que, además, la seguridad también será un reto vital para conquistar el voto, pero no solo la seguridad humana, sino algo que él llamó seguridad integral.



“No es una seguridad enfocada en el tema solamente de lo coercitivo desde la policía y lo militar, sino al contrario, integral, o sea, una seguridad multidimensional que abarque una necesidad alimentaria, una necesidad de comunicación y de mejoramiento en la malla vial y que mejore la conexión e interconexión de las regiones antioqueñas, especialmente entre las cabeceras”, expresó Rico.



Finalmente, el profesor Hurtado opinó que en las próximas semanas se seguirán haciendo alianzas y recolección de firmas, lo que durará aproximadamente mes y medio o dos meses.



“A partir de ese momento ya se podrá hablar de una campaña de todos los candidatos como tal”, afirmó el docente.



ALEJANDRO MERCADO

Redactor de EL TIEMPO

@AlejoMercado10