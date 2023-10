Elecciones en Medellín: Para ‘Fico’ nada está dicho; Upegui sueña con la hazaña

El pasado lunes, en medio de los cierres de campaña de los candidatos a la alcaldía de Medellín, Federico Gutiérrez, quien desde un principio ha encabezado las encuestas, aseguró que aún no se ha ganado nada, razón por la que seguirá en los barrios y escuchando a los medellinenses.

Luego de la sorpresiva renuncia de Daniel Quintero al cargo para irse a apoyar a Juan Carlos Upegui, las cosas en la ciudad parecen mantenerse iguales en cuanto a la intención de voto de los paisas. No hubo, según las encuestas, ‘el efecto Quintero’.



El candidato por el partido Creemos finalizó su campaña con un recorrido en el barrio La Milagrosa de la comuna 9. Allí dijo que su cierre “no es nada diferente a lo que hemos hecho siempre” en la calle, con la gente y con austeridad.



Federico Gutiérrez mantiene la primera opción para convertirse en el próximo alcalde de Medellín. El excandidato presidencial se sigue imponiendo sobre Upegui con una amplia ventaja, la cual se ha mantenido desde el comienzo de las mediciones.

Federico Gutiérrez en debate Eafit Foto: Prensa Creemos

Gutiérrez insistió que para la última semana, antes de las elecciones, seguirán recorriendo las calles y barrios de la ciudad.



También aseguró que trabajarán para no dejarse llevar por el triunfalismo de lo que muestran las encuestas, que lo ponen como ganador de la contienda por una amplia diferencia.



“Insisto en no caer en provocaciones, ya hemos visto cuál ha sido el ambiente estos días en la ciudad, que no es diferente a estos cuatro años”, agregó el excandidato presidencial.



Para Jorge Andrés Rico Zapata, docente investigador de la Universidad Católica Luis Amigó y de la Universidad Pontificia Bolivariana (UPB), el apoyo de Quintero no ha representado una fuerza mayor, pues el exalcalde no cuenta con un caudal a favor en la ciudad.



“Su renuncia no fue vista como un acto de responsabilidad, sino al contrario: en el clima de opinión de la ciudadanía se ve como un proceso que se ha dado desde la irresponsabilidad, por lo cual ha generado una visión mucho más negativa sobre lo que es el quinterismo”, señala el experto.



Gutiérrez, por su parte, enfatizó su respaldo al candidato Andrés Julián Rendón para la gobernación de Antioquia y aseguró que aún pueden llegar otras personas a esta campaña. “Todavía hay unos días para que se sienten a conversar, se lleguen a acuerdos y que no se ponga el departamento en riesgo”, puntualizó.



La analista María Lucía Jaimes menciona que a la campaña de Upegui la puede afectar la imagen de Quintero.



“La imagen que deja Quintero es la más baja que tiene un mandatario en la ciudad desde 1994: los enfrentamientos con los grupos políticos, empresariales y académicos, el deterioro de la malla vial y mobiliario de la ciudad han dejado a la ciudadanía con una mala imagen de la gestión del alcalde”.

Daniel Quintero el día que renunció a la alcaldía de Medellín se reunión con su candidato Juan Carlos Upequi Foto: JAIVER NIETO ÁLVAREZ

Por su parte, el candidato del partido Independientes, Juan Carlos Upegui, adelantó durante el pasado fin de semana la Maratón por Medellín, en la cual, con un carro tarima, recorrió algunas de las principales comunas y barrios de la ciudad. El cierre del recorrido se realizó en la comuna 13 del occidente de Medellín, a donde llegó rodeado de algunos de los principales integrantes del partido político, entre ellos el exalcalde Daniel Quintero.



En tarima, el exsecretario de la No Violencia enfatizó en sus principales propuestas como el Metro gratis para jóvenes y estudiantes o los cinco metrocables para la ciudad. Y dijo que la campaña apenas comienza.



“Estamos a 10 puntos y vamos a ganar la alcaldía de Medellín. Viene la gesta más bonita que se haya vivido en esta ciudad. El despertar ciudadano más esperanzador que hayamos conocido (...) Perdimos el miedo y nunca más vamos a agachar la cabeza, nunca más vamos a perder la esperanza, porque el futuro nos pertenece”, expresó el alfil de Quintero.



Así como en el año 2019 Daniel Quintero fue la sorpresa, Upegui aún confía en lograr una hazaña similar, aunque los expertos consideren que se trata de dos momentos diferentes.



