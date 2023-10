Así está la carrera electoral en Medellín y Antioquia a tres semanas de las elecciones

Los candidatos a la Alcaldía de Medellín y la Gobernación de Antioquia alistan baterías para lo que será la recta final de la campaña electoral a tres semanas de los comicios regionales del próximo 29 de octubre.



En la capital antioqueña hay 14 candidatos que aspiran a liderar el segundo Conglomerado Público más importante del país. La figura de Daniel Quintero, que dejó el cargo hace una semana, juega un papel clave si se tiene en cuenta que su principal opositor, el exalcalde Federico Gutiérrex, aparece de primero en todas las encuestas.

A nivel departamental, la competencia entre los aspirantes a reemplazar a Aníbal Gaviria es aun más estrecha y está marcada —en gran medida— por la capacidad de los candidatos por conseguir votos atados a estructuras políticas, más que por generar posturas en torno al Gobierno de Gustavo Petro y Daniel Quintero.



Expertos consultados por EL TIEMPO analizaron el panorama de las campañas para los 20 días que quedan en la región y esto fue lo que dijeron.

La jornada electora se vivirá el próximo 29 de octubre a nivel nacional. Foto: Jaiver Nieto Álvarez / EL TIEMPO

Las cuentas de 'Fico'

El exalcalde y ex candidato presidencial Federico Gutiérrez es el principal contendor y rival a vencer en la puja por la Alcaldía de Medellín. Aunque aparece liderando todas las encuestas, los analistas son enfáticos en que es imposible asegurar que no tiene rival.



“Todavía falta un tiempo. Las elecciones y los resultados, finalmente, se están construyendo día a día y el clima y la favorabilidad puede cambiar”, dijo el profesor Juan Carlos Arenas, director del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia.



En el mismo sentido, el experto en comunicación política de la Universidad Eafit, Néstor Julián Restrepo, explicó que, aunque la tendencia está muy marcada hacia la victoria de Gutiérrez, “cualquier error puede pasar faltando una semana, el elector puede cambiar su voto en el último día”.



Para Pedro Piedrahita, coordinador del programa en Ciencia Política de la U. de Medellín, las cuentas de ‘Fico’ con resultados entre los 500.000 y 600.000 votos “no le cuadran” para una ciudad como Medellín.



“No se puede confundir una elección nacional con una local, las dinámicas son completamente distintas”, apuntó el experto sobre la alta votación que tuvo el candidato de Creemos durante la campaña a la Presidencia en 2022.

Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín entre 2016 y 2019, es candidato por el partido Creemos. Foto: Jaiver Nieto Álvarez / EL TIEMPO

El efecto Quintero

Así se abre una oportunidad para los candidatos que marcan la segunda y tercera posición en las encuestas: Juan Carlos Upegui (Independientes) y Albert Corredor (Medellín Nos Une).



El primero es el candidato de Daniel Quintero, quien acaba de renunciar a la alcaldía para hacer campaña a su favor. El segundo, cercano al exmandatario, es considerado como otro de sus alfiles bajo cuerda en los comicios.



Para el profesor Arenas, la llegada de Quintero a la candidatura de Upegui pone “un jefe de campaña de primer nivel” en el plano electoral de la ciudad.



“El efecto de bola de nieve que tiene la incorporación de Quintero en la campaña de Upegui es impresionante. Es un tipo que le gusta la campaña política y tiene un espíritu para movilizar”, añadió el académico.



A eso se suma el hecho de que estos dos candidatos están movilizando gran cantidad de recursos y obtienen apoyos políticos en los barrios de la ciudad —situación que no es revelada con precisión en las encuestas—, lo cual les podría dar opciones de alcanzar la victoria.



Entre las dos campañas se exploró la posibilidad de unir fuerzas para una candidatura única, pero finalmente la alianza no se dio.



Sin embargo, para Restrepo, la llegada de Quintero a la campaña obedece más a otras razones, como las investigaciones en su contra y la visibilidad de cara a unas presidenciales, que a un verdadero apoyo para garantizar la victoria de Upegui.

Daniel Quintero renunció a la alcaldía para apoyar al candidato Juan Carlos Upegui, Foto: Jaiver Nieto Álvarez / EL TIEMPO

Los demás candidatos

En medio de la puja electoral tendrán un rol importante los contratistas de la alcaldía de Medellín —explicó Arenas— en aras de preservar o recuperar su trabajo.



“No lo digo como una novedad. No es una cosa solo de esta campaña. Es algo que siempre ha jugado en las contiendas electorales, sobre todo, cuando el Estado delega tanto en contratistas la ejecución en tareas importantes”, afirmó el profesor de la UdeA.



En cuanto a los demás candidatos que participan en la contienda, los expertos refirieron que las posibilidades de ganar con márgenes alrededor del uno por ciento en las encuestas son casi nulas. “Si ya no despegaron en las encuestas, son campañas inviables. Se van a quemar si tienen una intención de voto por debajo del 1 por ciento, incluso por debajo del voto en blanco”, dijo Piedrahita.



Para Arenas, si hubiera más debates, una candidata que tendría la posibilidad de crecer por el desempeño que ha tenido en estos espacios es la exconcejala Paulina Aguinaga. “Es una mujer con un conocimiento importante de la ciudad que ha hecho críticas a Quintero y a Federico”, agregó.



Mientras que Restrepo destacó que del ‘grupo de Versalles’ saldría una opción más real de gobernar a Medellín en el momento de crisis porque “son candidatos que están pensando en las necesidades y propuestas” de la ciudad. Aunque admite que las posibilidades de ganar son bajas y requieren de un milagro.

La puja por el poder departamental

El panorama en la carrera por la gobernación de Antioquia, contrario a lo que sucede en su capital, es distinto. El profesor Restrepo —quien lo calificó de “bastante interesante”— señaló que son unas elecciones “más disputadas, más tranquilas y más electorales”.



En ese sentido, un aspecto que marcará la senda de la victoria para los candidatos a la gobernación será su capacidad de materializar los votos ‘estructura’, es decir, aquellos que vienen respaldados por los líderes políticos en los municipios y las subregiones del departamento.



Los expertos coinciden en afirmar que el voto de opinión se concentra, principalmente, en el área metropolitana de Medellín; pero en los pueblos existe una elección más disciplinada que se relaciona con el poder y las dinámicas políticas locales, aspecto que no es captado por las encuestas.

Luis Pérez Gutiérrez fue gobernador de Antioquia entre 2016 y 2019. Foto: Jaiver Nieto Álvarez / ETCE

El exgobernador y exalcalde de Medellín, Luis Pérez, arrancó como favorito y es el rival a vencer en la contienda, pero su distancia frente a los rivales en las encuestas —ya cuestionadas por los analistas— no es tan amplia como para cantar victoria antes de tiempo.



“Luis Pérez tiene un problema muy serio. Él creyó que después de gobernar (culminó su periodo en 2019), todo el mundo lo iba a alabar y que lo iban a aceptar. No tiene el mismo poder y se pisa las cuerdas con Julián Bedoya”, sugirió el profesor Retrepo.



Piedrahita, en cambio, ve el panorama de la gobernación “muy claro” y considera que Pérez tiene una alta probabilidad de ser gobernador. “Luis Fernando Suárez se desinfló y la alianza entre Eugenio Prieto con Andrés Julián le va a jugar muy caro a este último sobre todo el tema del liderazgo carismático, eso le va a costar”.



El profesor de la Universidad de Medellín sugiere que para este año se repetirá el mismo escenario de las elecciones de 2015 y 2019 en el que el Centro Democrático no logra poner gobernador y al final ganará los comicios quien tenga una coalición mucho más amplia.

Suárez, Rendón y los demás

El candidato Luis Fernando Suárez, por ejemplo, no ha logrado recoger las banderas que condujeron a Aníbal Gaviria a la victoria hace cuatro años. A eso se suma el hecho de llevar a cuestas los aciertos y errores de la actual administración departamental.



”Hay un problema con los candidatos de quienes están gobernando y es que a veces cargan con el peso de las críticas del gobernante y no siempre logran mostrar con mucho éxito los logros de esa gobernación”, explicó Arenas sobre la situación de Suárez.



En cuanto a Rendón, el profesor Restrepo indica que su alianza con Prieto y el partido Liberal “es solo en el papel” porque las bases políticas de la colectividad “están en otro lado”, por lo que dependerá de su capacidad para conseguir votos de opinión y ‘estructura’ en las subregiones antioqueñas.

Andrés Julián Rendón es candidato por el Centro Democrático a la Gobernación de Antioquia. Foto: Prensa Andrés Julián Rendón

Un candidato que puede dar la sorpresa en las elecciones —según los analistas— es, precisamente, el exsenador liberal Julián Bedoya, quien hoy aspira por el partido Demócrata colombiano. “Está haciendo un trabajo muy callado y puede salirnos con una sorpresa en un momento determinado porque tiene la votación del partido Liberal”, afirmó Restrepo.



“Su apuesta es demostrar que tienen un gran capital electoral en Antioquia. Hay muchas candidaturas que no están diseñadas para ganar, es decir, hay candidaturas que tienen otros propósitos como visibilizarse y hacerse notar. Yo creo que la candidatura de Bedoya está muy encaminada a hacer un mantenimiento de sus votos en Antioquia”, agregó Piedrahita.



Otras figuras como el empresario y exgerente del Idea Mauricio Tobón y el exsenador conservador Juan Diego Gómez —que no pudieron concretar una alianza para unir candidaturas— restarán votos a los demás candidatos de derecha, lo cual pondría más fácil el camino a personajes como Pérez.



También está por verse el papel que jugará el candidato quinterista Esteban Restrepo, quien a nivel departamental no ha tenido mucha visibilidad.



Lo que es claro para los analistas es que, tanto a nivel local como regional, aún queda mucho por verse durante el mes que falta de contienda electoral.



Los ataques personales y la campaña sucia estarán al orden del día —en Medellín ya han aparecido vayas desprestigiando a candidatos— y los debates permitirán, en la medida de los posible, no solo conocer las propuestas de sus candidatos, sino también su temperamento y talante.



