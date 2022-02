Antioquia es considerada como la segunda región clave en cuanto a las votaciones que se hacen en el país. En ese orden de ideas, el departamento ya tiene listo el ajedrez político en cara a las elecciones para la Cámara de Representantes del próximo 13 de marzo.



Cifras de la Registraduría indican que el departamento cuenta con 10 listas en las que hay 146 candidatos, sin contar las 15 listas de las Circunscripciones Transitorias Especiales De Paz (Citrep).

De las listas, se conoce que al menos siete son abiertas, lo que significa que el voto va directo al candidato, y dos son cerradas, que serían las de los partidos Comunes y Pacto Histórico, en cuyo caso, se vota por el partido y se eligen en orden de renglón.



De las 17 curules, 6 actualmente son del Centro Democrático, por lo que se espera que se consoliden como el fortín del uribismo en el país. La cabeza de este partido es Hernán Darío Cadavid, seguido de Óscar Dario Perez (busca repetir), Diana Lorena Murcia, Juan Esteban Mejía y Juan Eduardo Mejía.



El profesor Juan Carlos Arenas, director del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia, expresó que se debe tener en cuenta para estas elecciones, no solo la fuerza de cada partido, sino también lo que están haciendo otros movimientos.



"Los movimientos sociales que se vinieron dando en los últimos dos años fueron aprovechados por sectores de base social para conformar los cuerpos colegiados de algunos partidos políticos, no solo en Antioquia, sino en el resto del país, donde se ve una reconfiguración de los nombres de los candidatos", expresó Arenas.



Dicha situación, aclaró, podría ser contraproducente para el Centro Democrático si esta inconformidad juvenil llega a las urnas, ya que el Centro Izquierda podría fortalecerse.



Precisamente, en el llamado Pacto Histórico sobresalen nombres de personajes que se dieron a conocer durante las protestas, como Susana Gómez (conocida como Susana Boreal) y Jerson Hader Gonzalez (como Kanabico Objetor).



“En el tema del Centro Democrático, hay muchos nombres conocidos, aunque muchos optaron por presentarse para el Senado. En el caso de la Cámara, están Juan Espinal, Óscar Pérez, Luis Gallón y Margarita Restrepo, que ya son conocidos, pero habrá que ver si el uribismo puede lograr esta vez la mayoría en votación que tuvo en las elecciones pasadas”, expresó el docente.



Para él, hay una ventana abierta a la sorpresa debido a la insatisfacción ciudadana que podría poner en riesgo las curules que actualmente tiene el Centro Democrático en la Cámara de Representantes.



En cuanto a cabezas de lista, estos son los nombres que encabezan los partidos políticos en Antioquia:



Por el partido Comunes, está Pedro Baracutao, le siguen Gloria Emilse Padierna, Luis Arturo Garces y Sara Botero.



Por el Partido de la U está Guillermo León Palacio como cabeza de lista. Luego están: Mary Luz Muñoz, Adriana Astrid Pérez, Edison Alexander Palacio, María Marlen Dávila, John Fredy Villada, Simón Echavarría, Juan David Gómez, Luis Eduardo Ochoa, Juan Carlos Salazar, Salomón Ortega, Diana Cecilia Osorio, Birleyda Ballesteros, Edwin Mauricio Cortes, Yesid Miguel Castro, Yaned Mazo y Santiago Gallego.



En la Coalición Cambio Radical - Colombia Justas Libres – Mira, Mauricio Parodi es el cabeza de lista; le siguen Adriana Maria Salas, Johnatan Gonzalez, Andrés Felipe Torres, Jorge León Ruíz, Sebastián Zuluaga, Ángela María Ospina, Rafael Antonio Cordero, Marlon David Méndez, James Enrique Gallego, José James Ospina, Alejandro Montoya, María Mónica Salgado, Yuly Adriana Castro, Ana Catalina Echeverri, Jenny Colombia Portela y Misael Alberto Cadavid.



En la Alianza Verde están, en orden, Ana Carolina Arboleda, Margarita María Vanegas, Juan Camilo Londoño, Diana Georgina Correa, Hernán Darío Marulanda, Walter Manuel Salas, Kelly Vanessa Torres, Aldrin de Jesús Chavarría, Vicente de Jesús Arcila, Elkin Rodolfo Ospina, Luis Guillermo Hoyos, Alicia Ramos, Paula Andrea Uribe, Gloria Patricia Palacio, Martín Alonso Gómez y Luis Alejandro Saldarriaga.



En el Pacto Histórico, la cabeza de lista es David Alejandro Toro. Le siguen Susana Gómez, Luz María Múnera, Fernando León Henao, Cindy Yulieth Henao, Manuel María García, Esneda del Socorro López, Isaac Buitrago, Yuli Andrea Gil, Henrry Alexander Rua, Luisa Ester Palacios, Antonio José Montoya, Lida Eugenia Mejía, Yeferson Estiven Echeverry, Johnatan Andrés Peña, Estefanía Sánchez y Jerson Hader González



En partidos tradicionales, como el Liberal, el Conservador y el Centro Democrático, los cabezas de lista son, respectivamente, Julián Peinado, John Edison Molina y Hernán Darío Cadavid.



En el Uribismo, también están Óscar Darío Pérez, Diana Lorena Murcia, Juan Esteban Mejía, Juan Eduardo Mejía, Jorge Elias Piedrahita, Rosa María Acevedo, Yulieth Andrea Sánchez, María Cristina Isaza, Jhon Jairo Berrío, Laura María Naranjo, Julián Fernando Lopera, Luis Horacio Gallón, Luis Fernando Castaño, John Jairo Bermudez, Juan Fernando Espinal y Margarita María Restrepo.



En los Liberales, en la cima está Julián Peinado, seguido de Santiago Murillo, Paola Andrea Jaramillo, Nelida Marín, Luis Carlos Ochoa, Catalina Valvuena, Flor Margarita Agudelo, Claudia Patricia Franco, Julio Alberto Márquez, Rodrigo De Jesús Ardila, Alex Arturo Rojas, Diana Lucía González, Franklin Emilio Eguis, Jorge Alejandro Ortiz, Aury Estella Gonzalez y María Eugenia Lopera.



"El partido Liberal tiene candidaturas fuertes porque tienen un trabajo político significativo en algunas regiones, pero no se puede calcular un resultado sin tener en cuenta a los competidores. Pero sí vemos un acomodo en todos los grupos políticos", agregó el profesor Arenas.



Por el lado de lo Conservadores, la lista la encabeza John Edison Molina, seguido de Hilda Luz Jara, Carlos Ubeimar Cano, Daniel Restrepo, Juan Camilo Callejas, Liliana Martina Trochez, Fray Daniel Sepulveda, Andrés Felipe Jiménez, Maríoa Alejandra Ospina, Luis Miguel López, Enrique Humberto Henao y Sonia María Ríos.



Cierran la lista de partidos tradicionales Víctor Correa por la coalición Centro Esperanza.



A él le siguen Cecilia Estella Murillo, Rogers Ortiz, María Liced Mesa, Germán Antonio Vargas, Natalia Rendón, Wilder Manuel Peñafiel, Candy María Fonseca, Daniel Carvalho, Miguel Fernando Gutierrez, José Milagros López, Lina María Palacio, Heiny Eidy Cuesta, Juan Diego Ríos, Óscar Guillermo Hoyos, Wilington Villegas y Carlos Andrés Muñoz.



Puntualizó el experto de la UdeA indicando que el Centro Democrático, partido fuerte en Antioquia, sorprendió con nombres para la Cámara que no son tan conocidos en el territorio.



"Hay candidatos que son, de alguna manera, que están por la fuerza del partido más que por su nombre. Si dicha fuerza se debilita, es posible que no se logre compensar el trabajo que cada uno ha hecho en las regiones", agregó Arenas



Redacción Medellín