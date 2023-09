A Luis Fernando Suárez lo conocen como el hombre que ‘le puso el pecho a brisa’ durante la pandemia del covid- 19, mientras el gobernador Aníbal Gaviria estuvo separado del cargo.



Odontólogo especialista en epidemología, padre de dos hijos y esposo de Sandra López, está próximo a cumplir 35 años como servidor público.

Comenzó como funcionarios de carrera administrativa y ahora quiere ser el gobernador para el periodo 2024-2027. No le incomoda que digan que es el candidato del continuismo porque él mismo dice: “soy el candidato que va a construir sobre lo construido”.

Su carta de presentación habla de su año rural, lo que quiere decir que conoce bien la situación de la salud allí, ¿qué propone para ellos?



El hospital no se preocupa por ir a la ruralidad a atender, el hospital atiende lo que le llega y eso no es bueno. Eso se puede corregir. Para decirlo en términos prácticos, una persona que vive en un área rural de Ituango, a 5 horas del hospital, le cuesta acceder y como el hospital no tiene un incentivo para ir, eso es el que hay que generar: más recursos de salud pública, de atención primaria, para que haya equipos que vayan a la ruralidad dispersa y atienda a la gente. Ahí hay cosas que se tienen que mejorar y se pueden mejorar.

Antioquia es un territorio ‘atractivo’ para los grupos ilegales, ¿qué haría con ellos?



Lo primero que digo es que el escenario actual, en el marco de la política de paz total, es adverso, se están fortaleciendo las estructuras criminales. Yo creo que están engañando al país, creo que es un error las negociaciones que se hacen con las mismas reglas de juego para todos. A los narcotraficantes se les combate con toda la fuerza de la ley, en el marco de una ley de sometimiento. Es que no puede haber otro camino.



¿Qué propone para la minería informal?



El paro minero generó una enorme oportunidad y es el camino de caracterizar e identificar los mineros informales ancestrales de Antioquia, del Nordeste y Bajo Cauca, para saber cuántos son, quiénes son, y yo no tengo ninguna duda que el camino es la formalización.

Oro y mercurio de mina Informal. Foto: Esneyder Gutiérrez

¿Eso tiene futuro?



Sí, el camino no es fácil, impone retos enormes, implica tener la capacidad de poner en la misma mesa a la Agencia Nacional de Minería, Ministerio de Minas, Secretaría de Minas, dueños de los títulos mineros y mineros informales para buscar espacios en los que todos quepamos. Si el Estado acompaña, arropa, capacita, orienta y regula, creo que las reglas del juego cambian y no es dejar eso a su libre albedrío, a que pase lo que tenga que pasar, que es lo que se ha hecho siempre.

¿Qué opina de los diálogos con las bandas del Valle de Aburrá?



Yo siento hoy que no tenemos claras las reglas de juego con las que se están sentando en esas mesas y cuando uno no tiene clara las reglas, entonces eso le genera dudas. Pienso que ese tipo de acercamientos, negociaciones, diálogos, deberían involucrar a los actores regionales. Yo creo que el llamado que se han hecho desde la Federación de Departamentos a que se involucren gobernadores es muy válido para uno tener el suficiente criterio de decir que esto hay que empujarlo o al menos hay que decir con claridad lo que pensamos.



¿Estas bandas están en las subregiones?



Sin duda, es que parte de la explicación de los homicidios en algunas subregiones son las alianzas criminales de grupos de delincuencia común organizada del área metropolitana que tienen tentáculos en las subregiones y entonces llegan a competir por las rentas criminales del tráfico local de estupefaciente, de la extorsión, del control territorial y esas confrontaciones son las que generan esos homicidios, entonces eso está todo conectado, sin ninguna duda.

En educación, ¿qué propone usted?



Hay retos enormes desde la educación inicial. Niños de 0 a 5 años, lo que Medellín hizo bien con Buen Comienzo hay que multiplicarlo en Antioquia.



En la básica y media el reto está en la permanencia escolar y en la educación rural, sin ninguna duda, asegurar mejores cifras para que los jóvenes no deserten en la media. Inversión en infraestructura educativa, urbana y rural con énfasis en la ruralidad e inversión en conectividad.

¿Qué hacer en educación superior?



Un gran fondo de educación superior. Los privados ponen, los alcaldes ponen, el gobernador pone y vamos a ofrecer 100.000 becas. Yo creo ahí hay un camino obligado, pero eso sí, con formación pertinente, conectada a las realidades y a las vocaciones productivas de cada territorio.

¿Cómo sería su relación con el alcalde electo de Medellín?



En Medellín, sin ninguna duda, el objetivo que yo voy a buscar, en el marco del respeto por la Institucionalidad y en el marco que debemos trabajar por Medellín y Antioquia, es hacer a un lado diferencias y trabajar sobre los temas que nos unen: educación, movilidad, proyectos estratégicos, salud, Hidroituango. Hacer alianza para gobernar bien por la gente, que es lo que tiene que predominar.

¿Qué cambiaría del actual gobierno departamental?



Creo que Aníbal queda con dos deudas grandes, agricultura, desarrollo rural y deporte. A eso se la voy a meter toda. Lo bueno de construir sobre lo construido es que yo tengo la tranquilidad de decir en qué no le fue bien al gobernador y en lo que no nos fue bien, lo mejoramos.



En Antioquia los gobernantes inician proyectos que otros terminan, ¿cuál sería el suyo?



Yo voy a hacer todo para empezar el proyecto estratégico de movilidad más importante en los últimos años en el área metropolitana: el Tren del Río. Si yo lo empiezo, lo dejo muy adelantado, ojalá terminado en la primera etapa, pero al gobernador que llegue le toca hacer la siguiente y al que llegue la siguiente, porque el sistema férreo en Antioquia lo vamos a recuperar.



LAURA ROSA JIMÉNEZ VALENCIA

REDACTORA EL TIEMPO Medellín

@Laura_Rossa