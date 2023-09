Este jueves 7 de septiembre se conoció el resultado del mecanismo que elegiría un candidato único entre el Liberal Eugenio Prieto y el candidato del Centro Democrático, Andrés Julián Rendón, quienes semanas atrás habían anunciado una alianza para llegar a la Gobernación de Antioquia.



La encuesta realizada arrojó como resultado que Andrés Julián Rendón se impuso a Prieto y será el candidato que siga en la carrera para suceder a Aníbal Gaviria.

“Después de un proceso democrático interno que contó con la participación de los ciudadanos, fui seleccionado para representar las banderas de esta alianza que hicimos realidad con Eugenio. De esta manera, vamos a compilar en un solo programa de gobierno las principales propuestas de cada uno. Para esto, contaremos con el acompañamiento del doctor Juan Luis Mejía, exministro de Cultura y ex rector de la Universidad EAFIT”, indicó Andrés Julián Rendón.



Por su parte, Prieto aceptó el resultado y reafirmó su apoyo a Rendón asegurando que esta es una alianza ganadora para el departamento



"Estamos completamente de acuerdo en que, si no nos integramos, se van a meter por la mitad los candidatos de Petro y Quintero, ya nos pasó en la ciudad, y ya sabemos lo que pasó, el peor gobierno que ha tenido Medellín en toda su historia", expresó Prieto.



¡@AndresJRendonC, felicitaciones! Contigo vamos a tener gobernador, estamos seguros de que esta es la alianza ganadora para cuidar a Antioquia.



El nuevo candidato único de esta alianza indicó que el objetivo de la coalición es fortalecer la colaboración entre las colectividades políticas, por lo que no descartan en el futuro, a través de procesos similares, que otros candidatos también pudieran unirse.



Y es que cabe recordar que tanto Rendón como Prieto hicieron parte del llamado 'Pacto de Indiana' que buscaba tener un candidato único, en donde también estaban Juan Diego Gómez y Mauricio Tobón. Finalmente, esta iniciativa no prosperó.



“Esta es una coalición con una persona de la que me siento orgulloso de haberme juntado, de haber materializado esta unión para recuperar a Medellín de la mano de

Federico Gutiérrez y para detener el saqueo de Quintero y la destrucción de Petro”, concluyó Andrés Julián Rendón.



