Esteban Restrepo es la carta del llamado ‘quinterismo’ para las elecciones regionales del 29 de octubre a la Gobernación de Antioquia.



Con la victoria de Gustavo Petro en las últimas elecciones presidenciales, Restrepo tuvo un cargo como enlace con el nuevo Gobierno Nacional sobre la situación en Antioquia, lo que le permitió comenzar a conocer el departamento y preparar su campaña a la Gobernación de Antioquia.

En Antioquia, tanto el actual Gobernador (Aníbal Gaviria) como el anterior (Luis Pérez), son políticos que ya han pasado por otros cargos públicos en el departamento y que, para Esteban Restrepo, hacen parte de la política tradicional que los antioqueños deben dejar atrás.



Restrepo, uno de los 10 candidatos que busca suceder a Aníbal Gaviria, dialogó con este medio sobre el panorama electoral y sobre sus propuestas para los antioqueños.



(Lea también: Medellín Me Cuida: alcaldía asegura que borró más de 3,6 millones de registros de datos)

¿Cómo ve el panorama hoy para las elecciones?



Somos 10 candidatos tras darse a conocer el último tarjetón y después de concretarse algunas alianzas. Yo voy hasta el final, soy un candidato independiente y quiero ser ese contraste de los otros candidatos que representan a la política tradicional.

¿Cuál es su propuesta diferencial?



Estoy proponiendo conectar Antioquia con Panamá, una propuesta de vanguardia precisamente con todo lo que está sucediendo de un éxodo y un problema migratorio que tenemos en todo el continente, donde más de 400.000 personas van a salir este año se van a meter al Darién. Estamos proponiendo conectar los 70 kilómetros que hacen falta entre Lomas aisladas (Turbo) hacia el Chocó y luego hacia Panamá.

Hay críticas a esa propuesta por el impacto ambiental que representa ¿qué responde a eso?



Facebook Twitter Linkedin

El Darién es uno de los pasos de los migrantes que se dirigen a EE. UU. Foto: Mauricio Dueñas Castañeda / EFE

Hay un falso dilema con respecto a que no hacer nada es cuidar el Darién.



Pero lo que está pasando allá es una tala indiscriminada de árboles debido a toda esta esta migración que pasa por estas trochas.



Ya están pasando caballos, mulas y hasta motocarros, y eso hace que se haya perdido entre el 10 y el 15% de la selva del Darién según la Asamblea Panameña.



Y calculan ellos mismos que en los próximos 20 años si continúa esto así la pérdida superará el 50 %.



Por eso proponemos conectar con túneles y con viaductos, para que inclusive la institucionalidad binacional de Colombia y Panamá pueda hacer control migratorio y ambiental.



(Lo invitamos a leer: La Gobernación de Antioquia busca a sus practicantes para el primer semestre de 2024)

¿Qué otras propuestas tiene?



Estoy proponiendo 3.000 kilómetros de vías terciarias, 40.000 antenas de internet satelital para darle conectividad a todos los corregimientos, veredas y cascos urbanos.



Eestoy proponiendo la Universidad del futuro, que será 100% digital, 100% gratuita las 24 horas del día y será una plataforma la cual integre todos los programas de todas las Universidades Públicas de Medellín y de Antioquia para que el estudiante -con Internet y con un computador que le vamos a entregar- pueda estudiar en esa universidad del futuro y con eso romper las barreras de educación que hay.

¿Qué programas seguiría de la actual Gobernación?

Facebook Twitter Linkedin

Esteban Restrepo, candidato a la Gobernación de Antioquia Foto: Cortesía

Hay uno muy lindo que se llama ‘Antioquia es Mágica’, que es un programa de turismo y hay otro que se llama ‘Antójate de Antioquia’, que es un programa de gastronomía.



Lastimosamente por la violencia histórica en Antioquia el turismo ha estado concentrado en Medellín, de un millón 500,000 turistas que llegan al año a Antioquia solo la mitad, unos 750.000 van al resto de los municipios y particularmente muy concentrados en Guatapé, Santa Fe de Antioquia, Jericó y Jardín.



Si pudiera decir otro, también seguiría el programa de entrega de bicicletas y la realización de anillos rurales para la movilidad.



(Le puede interesar: Junta Directiva de EPM aprobó capitalizar Afinia hasta por 350.000 millones de pesos)

¿Cree que un Gobernador puede solucionar el problema de violencia que por años ha tenido el Bajo Cauca?

Nosotros entendemos que la seguridad el mejor aliado hoy es la tecnología, por eso estamos proponiendo fotometría satelital para los delitos ambientales, una fotografía de todos los territorios para mirar si hay tala o no.



Estamos proponiendo la compra de nueve aviones no tripulados que tienen autonomía de vuelo entre 8 y 10 horas para la vigilancia del territorio.



También proponemos hacer el ‘Pentágono de Medellín para Antioquia’, que será interconectar todas las cámaras que se tienen, ya no solamente en Medellín, sino los 125 municipios para que en esa sala situacional y con la inteligencia artificial y con patrones de conducta podamos hacer una mejor seguridad integral para todos los antioqueños y estamos proponiendo también la compra de 20.000 cámaras que estarán interconectadas.



ALEJANDRO MERCADO

Redactor de EL TIEMPO

Medellín