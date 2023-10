Elecciones 2023: ¿cómo operará el Metro de Medellín este 29 de octubre?

El Metro de Medellín es el principal sistema masivo de transporte de la capital antioqueña y los demás municipios del área metropolitana. Diariamente, entre semana, más de un millón de personas atraviesan la ciudad de norte a sur y de oriente a occidente a través de sus 12 líneas.



Para las elecciones regionales del próximo domingo, 29 de octubre, sin duda, su funcionamiento es clave para que cientos de miles de electores y jurados se desplacen hasta los diferentes puntos de votación y puedan ejercer su derecho democrático.

Desde el Metro de Medellín informaron que todo el sistema, incluyendo las líneas de tren, tranvía, buses y metrocables, funcionará con normalidad durante la mañana, tarde y noche del domingo. Hasta el momento, no se ha tomado una determinación adicional relacionada con la extensión de horarios o cambios en el servicio.



Por lo tanto, la operación comercial para las líneas A, B, T-A, O, 1 Y 2 será entre las 5 de la mañana y las 10 de la noche. Los metrocables —que cuentan con un horarios diferente por cuestiones de mantenimiento y demanda— funcionarán entre las 9 de la mañana y las 10 de la noche para las líneas H, J, M y P.



La línea K, por su parte, inicia operación a las 8:30 de la mañana y el metrocable Arví (línea L) prestará servicio entre las 8:30 de la mañana y las 6 de la tarde.

Las líneas H, J, M y P de Metrocable inician operación a las 9 de la mañana los domingos. Foto: Jaiver Nieto Álvarez / EL TIEMPO

El lío de la tarifa

Aunque en las elecciones anteriores el Metro de Medellín había prestado servicio gratuito para todos sus usuarios con el fin de fomentar y promover la participación ciudadana, esta determinación está en duda para el próximo domingo.



La razón es que no hay acuerdo sobre quién debe asumir los costos que genera no cobrar por el servicio durante este día. Y es que un reciente concepto del Ministerio de Transporte indicó que dicho rubro tiene que ser asumido por los entes territoriales so pena de un detrimento patrimonial.

El Metro de Medellín operará con normalidad durante la jornada democrática. Foto: Jaiver Nieto / EL TIEMPO

Para buscar una salida a la situación, el Metro le envió una solicitud al Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA) para que emitiera un Acuerdo Metropolitano de gratuidad en el servicio, además de una solución para el tema financiera.



Según Juan David Palacio, director del Área Metropolitana, el Metro solicitó un certificado de disponibilidad presupuestal por 1.500 millones de pesos. La junta de le entidad, que cuenta con 13 miembros, aprobó por unanimidad el Acuerdo, pero no la financiación.



En el documento se autorizó a la empresa Metro, si así lo decide, tener gratuidad en el servicio de tren, metrocable (menos Parque Arví) y tranvía, desde el inicio de la operación hasta las 5 de la tarde, pero la entidad no se comprometió a girar los recursos para la tarifa gratuita.

En Medellín y su área metropolitana hay más de 400 puntos de votación. Foto: Jaiver Nieto Álvarez / EL TIEMPO

Para el Área Metropolitana, resulta imposible suscribir un convenio interadministrativo en Ley de Garantías para este fin y los recursos deben dar por un ente territorial, como Alcaldía o Gobernación.



Hasta el momento, el Metro no ha recibido la información oficial por parte de la entidad. Desde la empresa indicaron que aún analizan la situación y según lo que se defina desde el aspecto financiero se tomará una determinación en lo relacionado con los horarios, frecuencias y demás detalles en la prestación del servicio.



Vale la pena recordar que la tarifa del Metro para este año es de 2.880 pesos para viajeros frecuentes (con tarjeta Cívica personalizada) en cualquiera de las cuatro modalidades: metro, tranvías, bus o cable; tranvías o más más metro o cable; alimentador más tranvía o bus, y tranvías más metro o cable.



MEDELLÍN

