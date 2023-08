El exalcalde de Turbo, Alejandro Abuchar González, quien quiere repetir mandato en las próximas elecciones regionales no podrá salir del país ni tampoco acudir a reuniones políticas. La decisión fue tomada por el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Turbo con función de control de garantías de segunda instancia.

Abuchar González y otras seis personas son señaladas de presuntamente integrar una red que se apropió de terrenos baldíos en el municipio antioqueño. Por este hecho, en primera instancia, el Juez Promiscuo Municipal de Necoclí les concedió la libertad mientras el proceso avanza.



“El juez de segunda instancia revoca la medida del juez de primera instancia, pero hace una salvedad, una modificación, que podemos seguir en libertad, que nos podemos defender en libertad, pero le añade algo que la Fiscalía nunca pidió y es que este servidor no puede asistir a reuniones o manifestaciones políticas”, expresó Abuchar a sus seguidores.



La revocatoria de la decisión del 29 de julio de 2023 también tiene una caución en la suma de 3 SMLMV (3’480.000 pesos), así como tener buenas conductas, individuales, familiares y sociales.



La investigación adelantada por la Fiscalía señala que el exmandantario y los demás implicados habrían participado de la adjudicación de cuatro lotes baldíos avaluados en más de mil millones de pesos.



Alejandro Abuchar González, exalcalde de Turbo y candidato por la coalición Turbo Esperanza de vida. Foto: Alejandro Abuchar González

“Los predios fueron entregados a particulares por la alcaldía municipal entre los años 2016 y 2019, cuando fungía como mandatario municipal Abuchar González. La Fiscalía evidenció que aunque los lotes fueron recibidos por José Valencia Osorio, Maira Alejandra Rovira Vargas y Jineth Martínez Arcila, en la actualidad figuran en cabeza del exalcalde”, dijo la Fiscalía durante las audiencias preliminares.



Al proceso también están vinculados Diover Silvestre Blanco Agámez, exalcalde encargado de Turbo; Adán Córdoba Palacios, exgerente del Fondo de Vivienda (Fovis) del municipio y Heiler Palacio Moya, exasesor del mismo fondo.



Abuchar González, quien es candidato por la coalición Turbo Esperanza de vida donde están los partidos Liberal, Conservador, La U y Nuevo Liberalismo, aseguró que su candidatura está firme.



“A partir de este momento este proyecto político queda más vivo que nunca (…) Pero ojo, yo no estoy privado de la libertad, me van a ver en la calle, en los lugares públicos de Turbo y allí estaremos dialogando”, concluyó.



Contra la decisión del Juzgado Segundo Penal del Circuito de Turbo no procede ningún recurso.



MEDELLÍN