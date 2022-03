Alex Flórez se considera un defensor de la educación y la paz. Muchos lo conocen por su fugaz paso por el Concejo de Medellín y por ser aliado entrañable del alcalde Daniel Quintero, pero lo han cobijado varias polémicas en su vida pública.



La más reciente ocurrió el pasado jueves 3 de marzo en el cierre de campaña del precandidato a la presidencia, Gustavo Petro.



En la tarima ubicada en el Parque de las Luces, en el centro de Medellín, un video captó lo que sería una rencilla entre Flórez y Susana Boreal, candidata a la Cámara de Representantes en Antioquia. Allí se aprecia que él le da un codazo para que no lo apartara del lado de Petro, quien en ese momento estaba dando un discurso hacia los asistentes.



“Me planté y me mantuve, pero algo que no se logra ver del acto machista de Álex Flórez en tarima fue la decisión de varias candidatas/os de expresar su malestar y bajarse”, publicó Boreal en Twitter sobre este caso que generó polémica sobre la actitud del candidato al Senado con sus compañeros.



Pero Flórez ha pasado por otros cuestionamientos y logros. Nació en Cartagena y tiene 29 años de edad. Se trasladó a la ciudad de Medellín para adelantar sus estudios.



“Llegué a Medellín cuando tenía 16 años, salí de mi ciudad dejando atrás a familiares y amigos para buscar un mejor porvenir. Con un crédito del Icetex, estudié Derecho en la Universidad de Medellín, donde fui dos veces representante de los estudiantes”, publicó en su página oficial.



Durante 2019 salió del anonimato para muchos ciudadanos. Se sumó a buscar un puesto en el Concejo de la capital antioqueña por el movimiento Independientes que avalaba también a Daniel Quintero, quien ese mismo año buscaba ser alcalde de Medellín.



Logró entrar a los 21 concejales electos con 7.097 votos y fue el segundo candidato más votado del movimiento Independientes, detrás de Luis Bernardo Vélez (10.990).



“Desde mi curul en el Concejo dimos el primer paso para implementar la gratuidad de la educación en Colombia, cuando le propuse a Daniel Quintero implementar la Matrícula Cero, logrando que 28 mil estudiantes de las instituciones públicas de la ciudad, estudiaran de forma gratuita, sin pagar un solo peso en el momento en el que más lo necesitaban”, destacó como su principal aporte.



De otro lado, el alcalde Daniel Quintero ha mostrado públicamente su amistad y apoyo. “En las buenas y en las malas”, publicó el mandatario local en su Twitter acompañado de una fotografía de ambos.



Flórez hace parte del movimiento Independientes, con el que Daniel Quintero llegó a la alcaldía. Foto: Twitter Álex Flórez

Cuestionamientos

Sin embargo, en el tiempo que estuvo en la corporación tuvo principalmente, dos momentos que cuestionaron su idoneidad.



La primera, por chocar, al menos en dos veces, su camioneta asignada por el Concejo. Una de esas ocurrió el 12 de julio de 2021. Su vehículo colisionó contra el portón de una finca ubicada en el corregimiento de Altavista, donde reside el cabildante. En el video se apreció que el conductor de la camioneta, tras el impacto, emprendió la huida por una vía. En otra situación, el vehículo quedó como pérdida total tras un accidente en un viaje que hacía del Eje Cafetero a Medellín, en octubre del mismo año.



El segundo hecho cuestionable y el más grave fue que perdió su investidura como concejal tras el fallo del Consejo de Estado en diciembre de 2021 pues se comprobó que Flórez estaba inhabilitado para aspirar a este cargo pues en febrero del mismo año suscribió un contrato de prestación de servicios con el Tecnológico de Antioquia, mismo año en el que inscribió su candidatura al Concejo.



La decisión de pérdida de investidura llegó un mes después de que Flórez renunciara al Concejo, el 12 de noviembre de 2021. Allí ya había manifestado su pretensión de llegar al Congreso.



También había sido acusado por sus opositores de dar puestos en la Alcaldía de Medellín a personas cercanas sin tener en cuenta los méritos correspondientes, pero de esto no se han tomado decisiones judiciales que lo comprueben.



La actualidad

En la actualidad, avanza en su aspiración al Senado por el Pacto Histórico. “Creo firmemente que la única forma de mejorar nuestras condiciones es a través de la educación pública universal y de calidad para todos, es la educación la herramienta más poderosa que existe para alcanzar nuestros sueños y transformar nuestras realidades”, manifestó como una de sus propuestas de campaña.



Hoy está siendo cuestionado por varios sectores del Pacto Histórico como “machista” por su actitud frente a Susana Boreal en esa tarima. Frente a esto, también se defendió:



“Durante el evento de Petro en Medellín, le solicité a la candidata Susana Boreal que por favor no me desplazara en la tarima. A Susana la respeto. Las formas no fueron las mejores y por esta razón le pido excusas”, publicó el candidato en sus redes sociales.

