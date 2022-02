Para las próximas elecciones al Congreso para el próximo cuatrenio, Antioquia cuenta con 146 candidatos para la Cámara de Representantes distribuidos en 10 listas, estos sin contar los candidatos de las Circunscripciones Transitorias Especiales De Paz (Citrep).



Si bien hay renovación en los nombres en la mayoría de listas, hay otros que ya son conocidos y que buscan repetir curul en los sufragios del próximo 13 de marzo.

El Centro Democrático es el partido con más nombres que buscan repetir como Representantes a la Cámara, algo lógico teniendo en cuenta que actualmente tiene más de un tercio de las curules del departamento.



De los siete Representantes del ‘uribismo’ en el Congreso por la Cámara, cinco buscan repetir, estos son: Óscar Darío Perez, Margarita María Restrepo, Jhon Jairo Berrio, John Jairo Bermúdez y Juan Fernando Espinal.



En el caso de los dos primeros, ambos buscan por tercera vez consecutiva su puesto en la Cámara de Representes por Antioquia.



“Busco repetir Cámara porque cuando el papá o la mamá se enferma uno se queda para cuidarlos. Y eso pasa con Medellín, la ciudad está enferma y necesita de todas esas personas comprometidas con la ciudad para recuperar el orden, la democracia y la dignidad”, manifestó Restrepo.



Para ella, la experiencia de casi 8 años en este cargo le enseñó que dicho cargo no es el que da poder o reconocimiento, sino la buena gestión para mejorar la vida de las personas.



Agregó que el punto de equilibrio entre experiencia y renovación que tiene la lista del partido le gusta, porque “participan sectores muy distintos, lo que es vital para formar un equipo interdisciplinario”.



Opinión similar expresó Juan Espinal, quien valoró la participación de mujeres, jóvenes y personas con experiencia en la lista del Centro Democrático y aseguró que dicha lista representa los intereses de Antioquia.



“Nuevamente pongo mi nombre a consideración de todos los antioqueños para volver al Congreso porque creo que tenemos que insistir en algunos temas que son elementales para recuperar la confianza de los colombianos en la institucionalidad: hay que reducir el tamaño del Congreso de la República y congelar el salario de los altos funcionarios del Estado, ojalá se pueda, jurídicamente, reducir dicho salario”, expresó Espinal.



Agregó que, para él, es fundamental reformar la justicia en el país, algo que consideró como una necesidad urgente y por eso busca regresar al Congreso.



En las listas del Centro Democrático también sobresale un nombre de un excongresista que también quiere volver al Congreso, pero con otros colores.



Se trata de Luis Horacio Gallón, quien ya fue Representante a la Cámara en el periodo 2014 – 2018, pero por el Partido Conservador.

Para el profesor Juan Carlos Arenas, director del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia, tanto en el departamento como en el país se está viendo un proceso de reconfiguración de nombres e integración de listas de partidos.

Sin embargo, aclaró, esto se ve más en los partidos de centro izquierda.



“En el tema del Centro Democrático, hay muchos nombres conocidos, aunque otros optaron por presentarse para el Senado. Ahí no hay tanta renovación, lo que puede haber de sorpresa es la expectativa de que ese partido en Antioquia pueda tener una votación como la que tuvo en periodos pasados. Hay una ventana abierta a la sorpresa”, expresó Arenas.



Puntualizó que si bien muchos de los de la lista no tienen el nivel de reconocimiento que tienen otros políticos que no hacen parte de la lista a la Cámara y que dependen más de la fuerza del partido.



ALEJANDRO MERCADO

Corresponsal de EL TIEMPO

MEDELLÍN