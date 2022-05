Una serie de irregularidades de cara a las elecciones presidenciales del 29 de mayo fueron alertadas por el Pacto Histórico en Antioquia.



Una de las principales, expresó la senadora electa Isabel Cristina Zuleta, quien está en el equipo de coordinación electoral en el departamento de este partido político, tiene que ver con la falta de garantías para el desarrollo de la campaña.

De acuerdo con ella, en el departamento han reportado agresiones a integrantes de la campaña, vandalismo en la propaganda política y amenazas a simpatizantes del Pacto Histórico.



“Le exigimos al gobernador (Aníbal Gaviria) que nos brinden garantías para la vida, la integridad física y para nuestras sedes”, manifestó Zuleta.



Otra de las alertas, agregó, tiene que ver con la falta de información por parte de la Registraduría sobre los jurados de votación, específicamente sobre el número de personas que fueron escogidas y que hacen parte de empresas privadas.



(Le puede interesar: Medellín: Agreden a miembro de la campaña de Petro por repartir publicidad)

En Antioquia no hay garantías, sobre todo porque la mayoría de los jurados sean del sector privado y que la mayoría de estos sean del GEA FACEBOOK

TWITTER

Y es que según la Senadora electa, en Antioquia hay 379.603 personas postuladas como jurados de votación de los cuales, 212.745 hacen parte de empresas privadas, lo que para el partido político, es un riesgo ante posible constreñimiento electoral.



“Lo que hicimos con estos datos fue seleccionar y mirar las empresas del GEA (Grupo Empresarial Antioqueño) y nos parece que en Antioquia no hay garantías, sobre todo porque la mayoría de los jurados sean del sector privado y que la mayoría de estos sean del GEA”, indicó la política.



En dicho ejercicio hecho por el equipo de coordinación electoral, hallaron que 97.064 postulados, 26.613 son de empresas de dicho grupo empresarial o que tienen acciones en el mismo.



(Lea, además: Campaña de Federico Gutiérrez denuncia siembra de micrófonos en su sede)



Lo que no se sabe, agregó Zuleta, es cuántas de estas personas postuladas efectivamente fueron elegidas, ya que, en el peor de los escenarios, según el Pacto Histórico, en cada mesa de votación de Medellín habría un jurado de votación perteneciente a una empresa del GEA.



Lo grave de esta situación es que tanto Medellín, como Bello, dos de los municipios con mayor potencial electoral en Antioquia, hagan parte de las zonas en riesgo extremo según alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo, las cuales están advertidas desde las pasadas elecciones parlamentarias.



De acuerdo con dicha alerta temprana, los municipios en riesgo extremo por presencia de grupos armados al margen de la ley son: Bello, Medellín, Cáceres, Caucasia, El Bagre, Tarazá y Murindó.



Sobre esto, la Defensoría informó: “La presente Alerta, además de realizar una serie de recomendaciones focalizadas y especificas por cada macrorregión, establece también 39 recomendaciones de carácter nacional para Autoridades Civiles y Fuerza Pública, divididas según su línea de acción: Acciones de Disuasión y Control del Contexto de Amenaza, Acciones de Inteligencia e Investigación, Acciones de Protección, acciones de Articulación y Coordinación Interinstitucional para la participación y el ejercicio de las libertades y derechos políticos e Impulso de acciones preventivas del Ministerio Público”.



“Es muy grave que no se atiendan las alertas institucionales por parte del Estado. Ni una sola de las recomendaciones se ha cumplido y estamos hablando de un tema que se advirtió desde antes de las pasadas elecciones”, criticó Zuleta.



MEDELLÍN