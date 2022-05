Sin mayores polémicas se llevó a cabo la jornada electoral en Antioquia, la segunda región con mayor potencial de votantes del país.



En Antioquia, la jornada se vivió con tranquilidad en las 13.245 mesas de votación habilitados a los cuales acudieron, a la fecha, 2.853.347 de 5.115.071 personas habilitadas, un poco más del 55 % del potencial electoral.

El preconteo entregado por la Registradurí, con el 99% de las mesas escrutadas, reflejó que Federico Gutiérrez obtuvo la mayor votación en el departamento, con 1.374.990 de votos, seguido por Gustavo Petro, quien obtuvo 676.416 votos y Rodolfo Hernández con 514.993.



Fajardo, por su parte, en su tierra logró 153.497 votos.



Si bien Petro no logró la meta del millón de votos, en comparación con cuatro años atrás, aumentó notoriamente la votación en tierra paisa, pasando de 237.206 a más medio millón.



Gutiérrez, quien recibe los resultados en Bogotá, no se ha pronunciado sobre el resultado de las elecciones de este 29 de mayo.

Para Miguel Jaramillo Luján, magíster en Gobierno y Políticas Públicas y asesor en mercadeo político, los resultados en el departamento muestran que Antioquia sigue siendo un departamento conservador.



"En la región se reditúa el 2 a 1 de Federico Gutiérrez contra Gustavo Petro, pero se ve un crecimiento importante de Rodolfo Hernández en la región, aunque no tan marcado como en zonas como Cundinamarca y Boyacá", expresó Jaramillo.



Los resultados en Antioquia, explica el experto, le abre la puerta a Federico Gutiérrez para que aspire a cargos importantes como la Gobernación de Antioquia o repetir la alcaldía de Medellín.



Sobre Gustavo Petro, opinó que los resultados no fueron favorables ni en Medellín ni en el resto de Antioquia, e indicó que hay un estancamiento.



"Definitivamente es una gran derrota para Daniel Quintero, en medio de tantos alardes y gran cantidad de escándalos, que vemos que no sirvió de nada porque vemos que la votación de Petro fue practicamente la misma de hace cuatro años", contó Jaramillo Luján.



De otro lado, el expero contó que los resultados también le permiten a Rodolfo Hernández la posibilidad de entregar avales para Gobernación, Alcaldía y Concejos.



MEDELLÍN