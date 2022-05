Antioquia se posiciona como una zona clave para las elecciones presidenciales de este 29 de mayo, no solo por tener el segundo mayor potencial electoral del país (5’115.071 personas habilitadas), sino porque históricamente ha sido el fortín del uribismo, asegurándole importantes votos.



Y, para este caso, se espera que no sea la excepción. Y aunque no cuenta con candidato propio, Federico Gutiérrez es el perfilado como el candidato de la derecha y, por ende, el llamado a seguir con la hegemonía en territorio paisa.

Tomando como base las pasadas elecciones de consultas interpartidistas, 'Fico' cuenta con una amplia ventaja sobre sus contendores.



En dichas votaciones, el pasado 13 de marzo, el exalcalde de Medellín obtuvo 871.450 votos de los 961.361 del Equipo por Colombia, lo que lo pone como favorito para tener una mayor votación para los comicios de este 29 de mayo.



Sergio Fajardo, otro paisa, logró 723.475 votos en aquella contienda electoral.



Por su parte, el Pacto Histórico logró una votación de 406.070 votos, de los cuales 275.847 fueron por Gustavo Petro.



Una cifra que muestra que Antioquia le sigue siendo esquiva al candidato, ya que, hace cuatro años, en las presidenciales del 2018, su votación en el departamento fue de 237.206 sufragios, muy lejos de los 732.993 que obtuvo Sergio Fajardo y del 1’375.965 que logró Iván Duque.



Una tendencia con la que estuvo de acuerdo Miguel Jaramillo Luján, magíster en Gobierno y Políticas Públicas y asesor en mercadeo político, quien opinó que, en su lectura, y basado en las encuestas, en Medellín se dará un 3/1 y en Antioquia un 2/1 entre Federico Gutiérrez y Gustavo Petro, “lo que indica que el departamento sigue siendo una zona muy agreste para el Petrismo y que quizá la figura de Daniel Quintero en lugar de sumarle, le puede restar dentro del mismo Pacto Histórico”.



Para el analista, en Antioquia habrá una votación por el orden de 2’800.000 votos válidos, donde 'Fico' lograría entre 1’100.000 y 1’200.000 votos, Gustavo Petro alcanzaría entre 650.000 y 680.000 votos y Sergio Fajardo obtendría 140.000 votos y Rodolfo Hernández unos 250.000 votos.



En cuanto a Medellín, sus cálculos aproximados son que habría una votación de 1’120.000 votos válidos y Gutiérrez lograría unos 515.000 votos, Petro obtendría unos 202.000 votos, Rodolfo Hernández lograría unos 123.000 votos, mientras que Fajardo estaría llegando a unos 45.000 votos.



“La estrategia del Pacto Histórico en Antioquia ha estado ligada a un sector del partido Liberal y a las actuaciones de la administración municipal, debido a que seis de sus funcionarios renunciaron para hacerles campaña, entre ellos los dos principales alfiles de Daniel Quintero: Esteban Restrepo y Juan Pablo Ramírez, además de Carlos Mario Mejía, quien mueve muchos votos. Eso puede aportar, pero no veo que pueda superar ese tres a uno que marca la encuesta a favor de Federico Gutiérrez”, opinó Jaramillo Luján.



Sin embargo, pese a la tendencia, el Pacto Histórico espera dar la sorpresa en suelo antioqueño paisa y confía en que rinda frutos el esfuerzo que ha hecho en la región, donde los alfiles del hoy alcalde suspendido, Daniel Quintero, renunciaron para hacer campaña por el Pacto en Medellín.



De acuerdo con lo dicho por voceros de este movimiento político, la meta es sacar un millón de votos en Antioquia, una cifra bastante ambiciosa teniendo en cuenta lo anterior demostrado.



Para el profesor Juan Carlos Arenas, director del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia, el Pacto Histórico subirá en número de votos, pero no cree que obtenga la mayoría de sufragios.



“Creo que sí es una meta ambiciosa y yo solo subrayaría que eso supondría más de duplicar el resultado de la consulta interpartidista y, además, supone que no hay terceros competidores, que en el caso de Antioquia están muy fundidas las candidaturas de Fajardo y Rodolfo Hernández. Si estas crecen, creo que la posibilidad de conseguir esa meta se va reduciendo un poco”, opinó Arenas.

Lograr esa meta, agregó el profesor, requeriría también que haya un volumen de participación alto, es decir, que se supere el umbral tradicional de abstención y se haya más del 55 % de participación electoral. “Dada esa condición, es posible que lleguen a ese millón de votos, pero hay muchos factores a tener en cuenta”, indicó el analista.



Sin embargo, de no lograr esa meta, Arenas expresó que cree que el resultado no va a ser tan reducido como el de la primera vuelta del 2018 y va a mejorar.



“En el caso de Fajardo, tengo la idea de que, no solo por las encuestas y el electorado, sino por la fuga de apoyos hacia otras candidaturas, definitivamente se desplomaron las expectativas de sus resultados tanto en Antioquia como en el resto del país”, opinó el docente.



Agregó que, aunque puede haber un núcleo relativamente fiel, el desempeño del candidato en los debates y presentaciones públicas no genera muchas expectativas de que sea una candidatura con fortaleza, como tampoco la tuvo en las del 13 de marzo.



Acerca de Federico Gutiérrez, el profesor Arenas opinó que, tomando en consideración la trayectoria electoral en el departamento y lo ocurrido en las elecciones del 13 de marzo, “hay que admitir que el departamento, y Medellín en particular, será una región en la que se concentrará un capital político favorable a Federico Gutiérrez”.



Lo anterior expresa no solo el apoyo del uribismo, que él cree que es evidente, sino también que confluyen respaldos como los del Partido Conservador, un sector importante del Partido de la U y el apoyo de un sector clave del Partido Liberal.



