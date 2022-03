En calma y sin alteraciones al orden público transcurrieron las elecciones de ayer domingo en Medellín. Sin embargo, hubo algunas capturas y denuncias de publicidad electoral cerca de los puestos de votación.



“En materia general, hay un buen balance, realmente la gente salió de manera masiva, ya la Registraduría nos contará cómo fue el índice de abstención”, dijo Esteban Restrepo, secretario de Gobierno.



(Le puede interesar: Estos son los 17 representantes a la Cámara por Antioquia)

Sin embargo, hubo algunos hechos judiciales que empañaron la jornada. La primera, fue una persona capturada por corrupción al sufragante que estaba en la Institución Educativa Las Nieves en el barrio Manrique.



De acuerdo con las autoridades, el capturado tenía dinero y varias cédulas de ciudadanía en su poder en las afueras de ese colegio público.



De otro lado, fueron capturadas cuatro personas en mediante orden judicial en los barrios Laureles, Robledo, Buenos Aires y Enciso.



“Hubo dos quejas por votos fraudulento en la institución educativa Normal Superior Antioqueña y en la institución educativa Héctor Abad Gómez. Además se realizaron 42 comparendos entre ellas a un candidato en Plaza Mayor porque estaba repartiendo su material publicitario”, detalló Restrepo.



(También puede leer: Medellín: siga en vivo los resultados de las elecciones de este 13 de marzo)

Facebook Twitter Linkedin

En Medellín hizo buen clima y hubo buena participación de votantes. Foto: Jaiver Nieto

En medio de la jornada, algunos ciudadanos tuvieron problemas para votar porque su cédula no aparece registrado. Así le sucedió a Gladys Gómez:



“Voté hace 4 años acá en el INEM, me fijé en la página de la Registraduría y aparezco acá en la Mesa 5. Madrugué supuestamente a votar y no está mui nombre por ninguna parte, no aparece la cédula y la Registraduría nos tiene que solucionar el problema”, contó.



Lo mismo le sucedió a Álvaro Arango: “Llego a mirar mi cédula y no está registrada y es muy extraño porque en este punto he votado 25 años seguidos”.



De otro lado, la Personería de Medellín denunció que en el colegio Niño de Jesús Praga de la Comuna 8 Villa Hermosa de Medellín, una funcionaria de esta dependencia fue agredida físicamente por un testigo electoral. El hecho es investigado.



(Le sugerimos leer: En fotos: Así fue la jornada electoral de este domingo en Medellín)



En el transcurso de la jornada, desde la Secretaría de Seguridad y Convivencia se coordinó con Espacio Público el retiro de 26 vallas con propaganda política instalada dentro de un radio de 100 metros de los puestos electorales, principalmente en inmediaciones del INEM del Poblado, donde se intervinieron cinco pasacalles ubicados en postes eléctricos y puentes vehiculares.



Finalmente, en la Institución Educativa Independencia, ubicada en el barrio La Independencia de la comuna 13, se realizó incautación de propaganda y material electoral de partidos políticos.



MEDELLÍN

Más noticias de Colombia

-Colombia le madrugó a la jornada electoral de forma masiva



-En fotos: así fueron las votaciones en las principales ciudades del país



-Álex Char: ¿por qué le fue mal en las votaciones?