Lograr más curules, una mayor participación política, es el objetivo de las mujeres candidatas al Congreso de la República, no solo las antioqueñas, sino las de toda Colombia, que esperan que este año se supere la cifra lograda en el 2018, inferior a la 2014 tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes.



Según ONU Mujeres, la participación de las mujeres en esta importante instancia venía creciendo desde el año 2006, cuando solo el 10,4 % de las congresistas electas fueron mujeres, hasta el 2014, cuando lograron ser 20,9 %. Pero en 2018, la curva dejó de crecer y bajó la cantidad de mujeres allí a ser solo el 19,7 %: 21,3% en el Senado y el 18,7 % en la Cámara de Representantes.



(Le puede interesar: Piden justicia en caso de joven que fue torturado y asesinado en Medellín)

En la contienda electoral del 2018, de los 192 candidatos a la Cámara por Antioquia, 71 eran mujeres, es decir el 37 %. El departamento obtuvo 17 curules, de las cuales solo tres fueron mujeres, es decir el 17, 6 %. Esto teniendo en cuenta que para el periodo 2018 – 2022, los departamentos de Antioquia y Valle, junto con el distrito de Bogotá, fueron las circunscripciones con más curules por asignar, por lo que a su vez fueron los territorios que mayor número de mujeres eligieron (Antioquia 3, Bogotá 5 y Valle 3), según reseñó ONU Mujeres.



Para el caso de Antioquia y de cara a las elecciones para la Cámara de Representantes del próximo 13 de marzo, de los 146 candidatos que conforman las 10 listas inscritas, solo 58 son mujeres y de ellas, solo la lista del Partido Verde tiene como cabeza de lista a una mujer: Ana Carolina Arboleda.



En al menos siete de ellas, las segundas de las listas son mujeres, como lo son en la del Partido de la U, Mary Luz Muñuz; Coalición Cambio Radical - Colombia Justas Libres – Mira, Adriana Maria Salas; Partido Alianza Verde, Margarita María Vanegas; Pacto Histórico, Susana Gómez (conocida como Susana Boreal); Partido Conservador, Hilda Luz Jara Vélez; Comunes, Gloria Emilse Padierna y en el Centro Esperanza Cecilia Estella Murillo.



(Lea también: Hasta Dubái viajó el talento de los silleteros de Medellín)



David Alejandro Toro, cabeza de lista del Pacto Histórico a la Cámara, indicó que, en su caso, el partido creó listas paritarias tipo cremallera. “Somos la única coalición, grupo político, el pacto, que obligatoriamente puso que hubiera listas paritarias de cremallera, o sea que se asegura que la mitad de los y las congresistas sean mujeres, antes de ya nos pensamos que hubiera una participación real y no subjetiva de las mujeres”, dijo.

Una lista de mayoría de mujeres al Senado

En el caso contrario, el movimiento político Estamos Listas busca llegar al Senado de la República con una lista cerrada en la que su mayoría son mujeres (11 de los 16 candidatos). La lista está conformada por mujeres de departamentos como Cundinamarca, Boyacá, Atlántico, San Andrés, Quindío, Caquetá, Antioquia y Santander.



La cabeza de lista es la paisa Elizabeth Giraldo Giraldo, pero también tiene representación de mujeres oriundas de tres departamentos subrepresentados, es decir, de lugares del país que no cuentan con representación en el Senado con iniciativas legislativas. También hacen parte mujeres de comunidades afro, negras, raizales o palenqueras y de población LB (lesbianas y bisexuales).



Aunque surgió en Medellín y logró llegar con una concejalía colectiva en cabeza de Dora Saldarriaga a esta instancia en la capital antioqueña, amplió su alcance a nivel nacional para lograr la personería jurídica, motivo por el que su apuesta es al Senado y no a la Cámara, según explicó Giraldo.



(Además lea: ¿Busca vivienda en Medellín? Le explicamos cómo acceder a un subsidio)



“Tenemos el horizonte de ganar la personería jurídica, para poder darle al país el primer partido político de mujeres feministas. No partimos de los mismos elementos que parte la política tradicional, sino que nosotras estamos listas para el poder, para gobernar. Colombia está llena de mujeres que pueden ocupar estos espacios de poder, necesitamos es fuerza colectiva para lograrlo, porque por las vías y los partidos tradicionales no va a ser, no está siendo; ya lo ha demostrado el tiempo”, dijo en diálogo con EL TIEMPO.



Aunque la ley de cuotas surgió para garantizar mayor participación de las mujeres, también aplica en este caso, motivo por el que el 30% son hombres, que este movimiento llama aliados para este requisito legal.

¿Faltan garantías?

Inés Elena Montoya González, docente de derechos constitucional de la Universidad de Medellín, expuso que la ley de cuotas es un mecanismo en sí mismo que le apunta para lograr una mayor participación de las mujeres, admitiendo de por sí una deuda histórica con este género.



Para la experta, el problema radica en la convicción del ciudadano por dar el voto a las candidatas y de los mismos partidos políticos de valorar y promover a las mujeres en la política.



(No deje de leer: En Medellín, 49.270 vehículos pagaron para circular durante el pico y placa)



“Es importante porque la norma pretende que se cumpla y se tenga una efectiva participación del género femenino en todas las ramas del poder público, pero hasta qué punto es posible o factible cumplir con ese 30 % en las cuotas, pero al momento ya del ejercicio constitucional es donde los partidos y los movimientos cumplen con tener candidatas que aspiren a cumplir con esa cuota, pero como es el pueblo el que lleva la decisión, no siempre se tiene ese poder o esa garantía”, apuntó Montoya.



MELISSA ÁLVAREZ CORREA

CORRESPONSAL DE EL TIEMPO

MEDELLÍN