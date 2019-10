Así fue como Daniel Quintero derrotó al uribismo en Medellín

Daniel Quintero, un joven de 39 años que se inscribió con firmas por el movimiento Independientes, derrotó al uribismo, que respaldaba a Alfredo Ramos, y a todas las encuestas, que nunca lo ubicaron en el primer lugar.



El nuevo alcalde de Medellín no solo le sacó más de 60.000 votos a Ramos, sino que se convirtió en el alcalde más votado en la historia de la capital antioqueña, con 303.137 votos, superando los 272.900 de Alonso Salazar en 2007.

Para el docente Néstor Julián Restrepo, coordinador de la maestría en Comunicación Política de la Universidad Eafit, la ciudad se ha ido desmarcando de los partidos políticos y su voto se ha ido más por lo emocional.



“Quintero fue polémico. Hay una percepción de que todo en Medellín es perfecto y que va muy bien. Pero en los últimos años, las cosas han ido cambiando y los ciudadanos comienzan a notarlo, tanto que EPM, la joya de la corona, ya no es intocable como lo venía siendo. Y Quintero ha sido capaz de conectarse con eso, con ese malestar de muchos ciudadanos, pero no diciendo que EPM es lo peor, pero sí señalando que hay problemas graves en un establecimiento que nunca recibía críticas”, opinó el docente.

¿Quién es Quintero?

Con su triunfo, Quintero ocupará en la alcaldía de Medellín su primer cargo de elección popular. El joven alcalde, casado con Diana Marcela Osorio, con la que tiene una niña y espera otra, contó en una entrevista para EL TIEMPO que, a pesar de sus éxitos, su carrera ha tenido muchas dificultades.



“Como muchos colombianos tuve que retirarme del estudio y dedicarme a trabajar. Vendí postres, fui mensajero, entre mil oficios más”, dijo.



Después de tres duros años, a los 17 logró entrar a la Universidad de Antioquia, gracias a una beca, y allí se graduó de ingeniero electrónico. Luego realizó una especialización en Finanzas Públicas en la Universidad de los Andes, un máster en la Universidad de Boston (Estados Unidos) y otro en la Universidad de Harvard.



Su vida pública comenzó en el 2012 con la creación de la Fundación Piensa Verde, dedicada a preservar el medioambiente y con la que hizo multitudinarias jornadas de siembra de árboles en el país.



Un año después creó el movimiento político Partido del Tomate, que le declaró la guerra al establecimiento, pero este fue desapareciendo luego de que no lograron ser avalados para participar en las legislativas en 2014.



Posteriormente, en el gobierno de Juan Manuel Santos, fue viceministro de Economía Digital, viceministro de las TIC y gerente de INNpulsa Colombia.

“El miedo fue vencido por la esperanza. Derrotamos a las maquinarias políticas, y es tiempo de una nueva etapa para Medellín”, dijo Quintero en su primera aparición después de ganar las elecciones.



Les agradeció a los votantes no creer la guerra sucia que le hicieron y les aclaró que no odia a EPM ni a Hidroituango, por el contrario, trabajará para sacar adelante el megaproyecto.



“Eso sí, mi compromiso con la ciudad es que no sean las personas las que tengan que pagar por esta contingencia, y trabajaré por tarifas de energía justas”, puntalizó Quintero.



