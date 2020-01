La nueva tutela que frena la elección del contralor de Antioquia

La elección del nuevo contralor de Antioquia volvió a quedar en suspenso luego de que un juez le ordenara a la Asamblea Departamental frenar el proceso en menos de 48 horas.



El fallo fue proferido por el Juzgado Décimo Laboral del Circuito de Medellín, después de que uno de los prefinalistas del concurso, excluido de la terna final, interpusiera una acción de tutela alegando presuntas irregularidades durante el proceso.

Según argumenta el demandante, identificado como Juan Guillermo Soto Marín, tanto la Asamblea como la Universidad de Antioquia habrían pasado por alto un concepto emitido por el Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFT) el pasado 27 de diciembre, en el que se establecía que los evaluadores del concurso solo podían tener en cuenta la experiencia laboral de los candidatos que estuviera relacionada con el sector público.



A lo largo de su acción de tutela, el demandante sostiene que el candidato con mayor puntuación, identificado como Luis Alberto Gutiérrez Mejía, tendría que haber sido calificado de forma diferente, ya que su experiencia laboral no guardaría “relación con el sector público”, yendo “en contravía de lo dispuesto por el el DAFT”.



Por esta razón, Soto Marín señaló a la Asamblea y la universidad de violar el debido proceso cuando emitieron el Acta 002 del 9 de enero de 2020, que desempató al grupo de los cinco prefinalistas y conformó la terna definitiva que hoy está vigente.

Uno de los hechos atípicos durante la actual elección del contralor departamental consistió en que el pasado 26 de diciembre la Universidad de Antioquia publicó el listado de los candidatos finales para la elección y en vez presentar a tres finalistas terminó incluyendo a cinco.



Según argumentó esa universidad en su momento, la razón de esta decisión era que los tres últimos candidatos habían obtenido un puntaje igual durante el concurso, por lo que le correspondía a la Asamblea dirimir el empate.



La solución de la Asamblea a ese problema se dio el pasado jueves 9 de enero, cuando en conjunto con una comitiva de la Universidad de Antioquia reevaluó la hoja de vida de los cinco prefinalistas y resolvió dar la tercera posición al concursante que mayor puntaje hubiera sacado en la prueba de conocimientos.



La tutela de Soto Marín no es la primera acción judicial en cuestionar la transparencia del concurso. El pasado 2 de diciembre de 2019, un juez penal había ordenado frenar el proceso luego de que otro concursante acusara también a la Universidad de Antioquia de favorecer al profesor Gutiérrez Mejía.

En aquel caso, el argumento central del demandante se basaba en que la Universidad de Antioquia tenía un conflicto de interés porque el candidato que lideraba la puntuación trabajaba como docente de esa institución y era compañero de trabajo del equipo evaluador del concurso.



No obstante, una semana después de decretar la medida cautelar, el juez no halló fundamento en tales señalamientos y permitió reanudar el proceso.



Rubén Darío Callejas, presidente de la Asamblea Departamental, dijo que aunque la corporación está a la espera del pronunciamiento de fondo que emita el juez, lo más probable es que la fecha de la elección termine aplazándose entre una o dos semanas más.



“Todas estas reclamaciones y acciones de tutela son sanas para el proceso, ya que han venido apareciendo muchas dudas desde que se aprobó el acto legislativo que cambió las condiciones para la elección del contralor durante el año pasado. Esto le da más garantías a todos los participantes y da más transparencia”, agregó el diputado.



La elección del contralor de Antioquia estaba programada para este viernes 17 de enero. Por ahora, la Mesa Directiva de la Asamblea espera que el juez que admitió la tutela emita un pronunciamiento de fondo para que pueda reformularse el cronograma.



Desde el pasado 9 de enero la terna de donde saldrá el próximo contralor está conformada por Luis Alberto Gutiérrez Mejía, administrador de empresas y docente de la Universidad de Antioquia desde febrero de 1989; Luis Eduardo Álvarez Vera, abogado, exalcalde de Ciudad Bolívar y ex diputado de la Asamblea de Antioquia; y Elsa Yazmin González Vega, abogada y contadora pública, quien se desempeña como jefa de control interno de la Personería de Itagüí.



MEDELLÍN