Tras realizada una reunión con los 10 secretarios de Movilidad del Valle de Aburrá, se tomó la decisión de ponerle fin a las vías exentas del pico y placa en la subregión a partir del próximo 20 de febrero.

El pico y placa para vehículos particulares y motos de 2 y 4 tiempos comenzará a regir en todas las vías urbanas que estaban exentas, debido a que estas se encontraban operando en su máxima capacidad.



“Es una decisión que se toma de manera conjunta y consensuada con el fin de aportar a los episodios de calidad del aire que nos afecta a todos como Valle de Aburrá”, dijo Carolina Chaparro, secretaria de Movilidad de Medellín.



De esta forma, decidieron extender la medida a todo el Sistema Vial del Río que comprende la autopista Sur, Av. Regional y Av. Regional Occidental (Paralela) en todo su recorrido por el Valle de Aburrá.



Para el caso de Medellín se aplicará en la Av. 33, Av. Las Palmas, La Iguaná, calzada Oriente – Occidente del Puente Horacio Toro y en todos los barrios del perímetro urbano que estaban por fuera de las restricciones. Esta decisión metropolitana no afecta a los cinco corregimientos de la capital antioqueña.



Las vías ubicadas en zonas rurales de los demás municipios de la subregión, como la Av. las Palmas, en Envigado, no tendrán restricciones por pico y placa .



Se espera con ella evitar la circulación de unos 150 mil carros y mejorar la circulación de los vehículos de transporte público.

¡Es oficial! Así rotará la medida de pico y placa en #Medellín y municipios del área metropolitana para el primer semestre de 2023. pic.twitter.com/lccvKysYlL — Sergio Ocampo Rivera (@sergioori) December 15, 2022

Listado de vías a las que se les elimina la exención

Medellín

- Sistema Vial del Río y Avenida 33 desde el río hasta su conexión con las Palmas

- Avenida las Palmas

- La Iguaná

- Sistema Vial del Río: Autopista Sur, Avenida Regional y Avenida Regional Occidental (paralela)

- Calzada Oriente - Occidente del Puente Horacio Toro, entre los lazos S-W y E-S que le permiten hacer el retorno Sur - Sur del Sistema Vial del Río para tomar La Iguaná hacia el Occidente.



Caldas

- Carrera 50 desde la calle 107 sur hasta la Y de Primavera

- Carrera 45 (Ruta Nacional 60 - la Variante) en el área de jurisdicción de Caldas

- Calle 134 sur entre las carreras 45 y 50



La Estrella

- Carrera 50 (antigua vía a Caldas), carrera 48 (Variante a Caldas) y la calle 100 sur entre las carreras 50 y 48



Sabaneta

- Avenida Regional Sur, en su Jurisdicción de Sabaneta



Envigado

- Sistema Vial del Río (regional)

- Doble calzada las Palmas, jurisdicción municipio de Envigado.

- Transversal de la Montaña, desde la vereda el Escobero hacia el Oriente.

- Loma del Escobero en el tramo comprendido desde la calle 36D sur Nro. 22-200 (Intersección de la transversal de la Montaña con la Loma del Escobero) hacia el Oriente.



Bello

- Autopista Medellín - Bogotá.

- Regional.

- Autopista Norte desde la glorieta Niquía hasta límites con Copacabana.



Copacabana

- Autopista Norte y Medellín- Bogota.



Girardota

- Autopista Norte y vía antigua al Hatillo



Barbosa

- Los empalmes con doble calzada Barbosa - Hatillo



Itagüí

- Autopista Sur (carrera 42).

En el Consejo Metropolitano de Movilidad, los secretarios de los 10 municipios del #ValleDeAburrá tomaron decisiones para disminuir la congestión vehicular y la emisión de contaminantes, teniendo en cuenta que pronto iniciaremos la gestión del primer episodio de calidad del aire pic.twitter.com/hMB5Xv1QFu — Juan David Palacio C (@jdpalacioc) February 13, 2023

Las exenciones para vehículos de carga, pasajeros, transportes especiales, eléctricos, a gas y demás continuarán vigentes.



La medida será pedagógica entre el 20 y 24 de febrero y sancionatoria a partir del 27 de febrero. Aquellos conductores que sean sancionados por infringir el pico y placa de movilidad, deberán pagar una sanción económica de $ 523.000 y su vehículo le será inmovilizado.



Indicaron desde el Área Metropolitana del Valle de Aburrá que la Secretaría de Movilidad de cada municipio de la subregión deberá publicar el decreto que deje en firme el cambio de la medida.



