El último adiós a uno de los pioneros del Desfile de Silleteros

“Tuvimos 10 hijos y cada uno tiene lo suyo. Pero el Desfile de Silleteros es la herencia que le dejamos a la ciudad. Podemos irnos tranquilos el día que Dios quiera”. Esas fueron las palabras que en 2016 pronunciaron Manuel Efraín Londoño y Encarnación Atehortúa cuando el tradicional evento cumplió 60 años.



Llegó ese día. A sus 95 años, don Manuel, más conocido por sus colegas silleteros como 'Candelario' falleció el pasado 2 de febrero en la vereda El Porvenir, corregimiento de Santa Elena.

Durante el sepelio, realizado este domingo a las 3 de la tarde en este corregimiento en el oriente de Medellín, 'Candelario' fue recordado por su amabilidad y por ser el silletero con más edad que participaba en el desfile.



Con excepción del de 2018, desde 1957 no se perdió ningún desfile. En sus últimos años, junto los otros silleteros pioneros, realizó el desfile en carrozas o vehículos antiguos y con silletas mucho menos pesadas que aquellas que cargó en otrora.“Vea dónde vamos. Comenzamos como 12 personas y ahora van más de 400 que desfilan. Eso era de pobres, no tiene ni riesgos de lo que es ahora el evento”, contó en aquella ocasión 'Candelario'.

La alcaldía de Medellín y la Corporación de Silleteros de Santa Elena lamentaron el deceso de don Manuel y a la vez resaltaron la herencia cultural que dejó, no solo por no dejar marchitar el Desfile de Silleteros, sino que por tres de sus hijos "Orgullosamente silleteros comprometidos con preservar la tradición y proteger este patrimonio cultural de Colombia".



“Los silleteros hacen parte de la identidad de Antioquia. 'Candelario' nos aportó mucho durante todos estos años. Siempre será un ejemplo para nuestra familia. Es triste que hoy se nos vaya. La invitación es para que la juventud se enamore cada vez más de esta tradición y no dejemos morir este patrimonio”, manifestó Óscar Alonso Atehortúa, presidente de la Junta Directiva de la Corporación de Silleteros de Santa Elena.

La vida de 'Candelario' siempre estuvo ligada a la Encarnación, su esposa y quien es conocida como doña Chon. Con ella comenzó una tradición que hoy ya es Patrimonio Inmaterial de la nación.



Llegaron a los 72 años de matrimonio que en palabras de 'Candelario' "no se sintieron".



