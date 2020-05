Con pocas alternativas, el turismo sortea su crisis en Antioquia

El cierre de los cielos y la entrada en vigencia de la cuarentena nacional le han propinado al sector turístico de Antioquia uno de los más fuertes golpes de los que se tenga registro. Tan solo en Medellín, la ocupación hotelera pasó de reportar un 35 por ciento en marzo a un 9,9 por ciento durante Semana Santa.



Un ejemplo de sector afectado es la Comuna 13. Esta zona del occidente de la ciudad ha sido una de las zonas más sacudidas por la violencia. Sus calles fueron en el 2002 el escenario de la confrontación urbana más cruenta de que se tenga memoria en el país por el control del territorio: la Operación Orión.

Diez años después, San Javier muestra una cara diferente reflejada en la apuesta cultural, innovadora y turística. Tanto que hoy está convertida en uno de los referentes de turismo de la ciudad. Entre sus atractivos están las escaleras eléctricas, que mejoraron el acceso a los barrios más altos de la ladera, y el Graffitour que en un fin de semana puede atraer a más de 1.000 extranjeros que, a través de los grafitis y el rap, conocen la transformación social que ha experimentado, no solo el sector, sino también la ciudad durante las últimas décadas.



Ahora, sin embargo, sus habitantes están viviendo un nuevo flagelo: desempleo. Esta vez por culpa de la enfermedad del covid-19 que ha obligado a un confinamiento obligatorio.



Ante el temor de que el alto flujo de extranjeros trajera el virus a la comuna, la Casa Kolacho, que es coordinada por Jeison Castaño, también conocido como Jeihhco, suspendió todas sus actividades desde el pasado 16 de marzo, antes de que el Gobierno Nacional decretara la cuarentena.“Sí, desde el 16 de marzo, nosotros decidimos suspender todos los servicios, para proteger la vida de nuestros 21 artistas guías y de la comunidad. En este momento no estamos haciendo grafitis y tenemos cerrada nuestra escuela, nuestra tienda y el café”, detalla Castaño.

Sus habitantes están viviendo un nuevo flagelo: desempleo. Esta vez por culpa de la enfermedad del covid-19 que ha obligado a un confinamiento obligatorio

Agrega que durante las últimas semanas la organización ha reportado pérdidas por más de 60 millones de pesos, lo que los está obligando a replantearse alternativas como enfocarse en la venta de gorras, camisetas u obras de arte.



Otros comerciantes formales e informales, que aprovechan el flujo de extranjeros para vender cremas de mango, empanadas, ropa, entre otros productos, también están perjudicados.



“El sector turismo en Antioquia y en el valle de Aburrá está seria y profundamente afectado en toda su cadena; es decir, todo el tema de la operación de los hoteles, bares, restaurantes, eventos, sitios de esparcimiento y en general todos los actores”, explica Carlos Andrés Pineda, director ejecutivo de Fenalco Antioquia, la organización que se encarga de operar el sistema de información de la Alcaldía de Medellín que reporta los datos más detallados sobre el desempeño del sector turístico a nivel local (Situr).

El sector turismo en Antioquia y en el valle de Aburrá está profundamente afectado en toda su cadena; es decir, todo el tema de la operación de los hoteles, bares, restaurantes, eventos

Según el Situr, durante la pasada Semana Santa el número de huéspedes en toda la ciudad fue de solo 1.877, lo que equivale a una disminución de -127,2 por ciento en comparación con los 49.837 reportados en ese mismo periodo de 2019.



Pineda considera, además, que todavía es muy pronto para hablar de mortandad empresarial y pérdida de empleos, ya que no se sabe en qué momento y bajo qué condiciones abriría el sector. “Primero tendremos que mapear todo y tener la certeza de qué servicios se podrán ofrecer y cómo reactivar desde lo local el turismo”, agrega.



Lo que sí está claro es que todos los indicadores locales han alcanzado mínimos históricos, tal como lo detalla la Subsecretaría de Turismo de la Alcaldía de Medellín. Por ejemplo, la ocupación hotelera pasó de 35,8 por ciento en marzo a 9,9 por ciento en Semana Santa.



A nivel departamental, la Asociación Hotelera y Turística de Colombia (Cotelo), calculó que entre la primera y la última semana de marzo la ocupación pasó de un 63,1 por ciento a un 5,1 por ciento. Un indicador que se relaciona con el desempeño negativo de las ventas, que en el pasado mes de marzo cerraron en 76.418 millones de pesos, lo que equivale a una caída del 56 por ciento en comparación con marzo de 2019, cuando se registraron 173.651 millones de pesos.

Durante la pasada Semana Santa el número de huéspedes en toda la ciudad fue de solo 1.877, lo que equivale a una disminución de -127,2 por ciento

“Para proteger los empleos los hoteleros han realizado diferentes estrategias como mandar sus empleados a vacaciones o darles licencias no remuneradas, pero ya llegó el punto en que para la próxima quincena puede que no haya recursos”, revela Sandra Restrepo, directora de Cotelco Antioquia.



“Ya se perdieron las temporadas de Semana Santa y mitad de año”, sentencia. Ese daño todavía no está claro, ya que depende de las decisiones que se vayan tomando a nivel nacional. No obstante, agrega que la esperanza de los empresarios locales es poder impulsar el turismo y el consumo doméstico en la temporada de fin de año.



Tanto Restrepo como Pineda coinciden en que, por ahora, las alternativas que se manejan para sortear la crisis son principalmente dos: una a corto plazo y otra a mediano plazo.



La del corto plazo consiste en que algunos hoteles cercanos a los hospitales se adapten para hospedar al personal de salud. Y la segunda, que depende más del curso de la pandemia, consiste en buscar alguna forma de impulsar el turismo local cuando la cuarentena eventualmente se levante.



En el caso de la primera opción, Restrepo explica que la tarea será lograr que los hoteles logren conseguirse los recursos para implementar protocolos de bioseguridad y, al mismo tiempo, adaptarse a tarifas más bajas. En el caso de la segunda, todo dependerá de cómo el Gobierno vaya reactivando la economía.

La esperanza de los empresarios locales es poder impulsar el turismo y el consumo doméstico en la temporada de fin de año

Afectaciones en la Comuna 13

Habitantes del sector de las escaleras eléctricas, en la comuna 13, viven difíciles momentos por cuenta del coronavirus. La gran mayoría de personas viven del turismo, guías, negocios de comidas, café, artesanías, el grafitour, y demás experiencias que se dan alrededor de este espacio de ciudad.



Muchas familias que prestaron dinero en los bancos para mejorar sus viviendas y ofrecerlas como hostales y restaurantes, pero ahora no tienen con qué responder a la entidad bancaria.



Las tiendas no pasan de vender arroz, huevos y gaseosa, no tienen con qué surtir y lo poco que queda se lo están llevando grupos armados que pasan varias veces a la semana pidiendo colaboración, así como la habitual vacuna.



“Yo me les puse seria y les dije que si es que no veían que ya no estamos vendiendo nada, cómo es posible que nos cobren vacuna, Ya ni las drogas se venden porque quienes más consumen son los gringos que venían, eso es muy bueno porque ya el aire se siente limpio, eso todo el día era ese olor a vicio de esa gente fumando”, cuenta una habitante del sector.



La comunidad hace un llamado a las autoridades para que las escaleras no dejen de funcionar, por estos días de pandemia solo lo hacen de 8 a 10 de la mañana y muchas personas tienen que subir paquetes y se les dificulta mucho el ascenso.



JACOBO BETANCUR PELÁEZ

Para EL TIEMPO @JacoboBetancur

Medellín