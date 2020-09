El Tren del Río Medellín sigue dando vueltas en su estructuración

Cuando parecía que el proyecto del tren de cercanías del valle de Aburrá, denominado por la actual gobernación como Tren del Río, tenía todo listo para ser presentado al Gobierno Nacional para una cofinanciación del 70 por ciento por Ley de Metros, surgieron más cambios en su estructuración.



Cabe recordar, que ante la dificultad de lograr una cofinanciación para todo el proyecto, que tiene un valor de 4,6 billones de pesos a precio del 2018, se optó por hacerlo por tramos o unidades funcionales.

La unidad funcional elegida fue una que comprende entre Bello y la estación Industriales del Metro.



Es decir, que de los 77,4 kilómetros entre Caldas y Barbosa, se priorizarían 12,8 km. entre los tramos anteriormente mencionados, lo cual tendría un costo estimado de 1,48 billones de pesos.Sin embargo, esto tampoco se cumpliría y el proyecto tendría otra modificación. Carlos Ignacio Uribe, gerente de la promotora Ferrocarril de Antioquia, explicó que en los análisis hechos, la demanda de usuarios en el tramo Industriales – Bello, como se había planteado inicialmente la unidad funcional, no garantiza la autosostenibilidad del proyecto.

"Uno de los requerimientos que hace el Ministerio de Transporte es que el proyecto tenga cierre financiero en la operación, por lo que, ante esa demanda que no está cumpliéndose, tengamos que ampliar ese segmento funcional hasta la estación Aguacatala. Muy seguramente es lo que nos va a dar viabilidad técnica", explicó Uribe.



Agregó que este proyecto tiene dos miradas: "una que es el Capex, que el valor de inversión para poder ejecutar el proyecto, y la otra es el Opex, que es el valor operativo que garantiza la sostenibilidad del proyecto. Es este último lo que estamos revisando si ampliamos esa Unidad Funcional. A finales de octubre y principios de noviembre esperamos tener estructurado el proyecto para presentárselo al Gobierno Nacional".

Ampliarán la vía soterrada del tren

Otro de los cambios anunciados por la actual gerencia de la Promotora Ferrocarril de Antioquia, es una modificación en los diseños para que el tramo soterrado de Parques del Río 1B tenga continuidad hasta la estación Industriales del Metro.



"Nosotros, como gobierno, decidimos que el espacio público es muy importante y en ese sentido hicimos una revisión y armonización del proyecto Tren del Río con el proyecto Parques del Río. Pero, hay que aclarar que no sería un soterrado de la vía completa, sino que sería únicamente en la franja del tren, lo que propiciaría un importante parque lineal y, que además, en una futura etapa de Parques del Río, permitirá conectarse con el cerro Nutibara", explicó el gerente de la Promotora.



Si bien aceptó que hacer este soterrado sí tiene un incremento en los costos, este quedó incluido en los 1,48 billones de pesos planteados inicialmente. Sin embargo, será después de hacer los respectivos análisis para determinar si la Unidad Funcional se extiende o no hacia Aguacatala, cuando tendrán un costo definitivo del tramo.

Para Guillermo León Alzate, quien fue gerente de la promotora por poco más de un año, y quien renunció en agosto del 2018, no es entendible que la actual gerencia quiera hacer estos cambios cuando ya el proyecto estaba prácticamente estructurado.



"Desde que dejamos el proceso, estaba listo para presentárselo a la Nación, que estaba de acuerdo con los diseños, el Metro estaba de acuerdo con los diseños, porque eran los más óptimos. Técnicamente no sé por qué quieren hacer esa modificación para hacer el tren todo subterráneo por la avenida Regional, no le encuentro la razón técnica porque hacerlo es más costoso, no solo en diseños, sino también en la construcción", expresó Alzate.



Además, indicó, esto no solo hace que se pierda tiempo, sino también recursos, debido a los estudios previamente hechos sumado a una ingeniería de valor hecha en conjunto con el Metro de Medellín para optimizar costos.



"Dejamos tan estructurado el proyecto, que si por cuestiones financieras hubiera tenido que construirse por Unidades Funcionales, como se va a hacer actualmente con los cambios, no habría tenido ningún inconveniente porque también diseñamos por Unidades Funcionales", agregó el exdirectivo.



Sobre esto, Gustavo Ruíz, actual gerente de proyectos del Ferrocarril, explicó que el proyecto se estructuró en sus inicios, como un tren multipropósitos (pasajeros, carga y residuos sólidos) y requeriría alrededor de 6,8 billones de pesos, lo que lo hacía inviable.



"Fue entonces cuando el Metro hace su ingeniería de valor para ver los momentos, los costos y las oportunidades de cada uno de esos propósitos para ser más realista y viable el proyecto. Cuando esto se hizo, el proyecto bajó de 6,8 a 4,6 billones, que son el punto de partida se tiene hoy y ese trabajo sirvió de base. Por el contrario, esa ingeniería fue fundamental para lo que hoy estamos haciendo", indicó Ruíz.

El cronograma

La actual gerencia de la Promotora Ferrocarril de Antioquia inormó que esperan lograr los avales técnico y financiero a finales de este año o comienzos del próximo, para seguir con el análisis de la preinversión y tener la licitación lista y así, adjudicar el contrato de construcción en octubre de ese año 2021.



"Hay algo importante en la etapa constructiva, que si bien no la llamaría sencilla, es una obra con una viabilidad técnica muy favorable porque, entre otros aspectos, la gestión predial entre Aguacatala, Industriales y Caribe, ya está resuelta porque no se tienen que comprar predios, mientras que en el tramo Caribe – Bello estamos haciendo la caracterización que nos permita tener la mejor viabilidad en términos de trazado, para que no nos vaya a complicar la fase de ejecución", explicó el gerente Uribe.



Agegó que en esa etapa constructiva, se comenzaría por la zona sur, es decir, Aguacatala, por ser un trazado que ya está muy definido y tiene más facilidad en frentes de trabajo y menos complejidades prediales.

DAVID ALEJANDRO MERCADO PÉREZ

Redactor de EL TIEMPO@AlejoMercado10