El swing de dos naciones unidas por el compás de la música tropical

"Nunca has hecho una cumbia nombrando a los mexicanos, ecuatorianos, chilenos, colombianos, salvadoreños, peruanos y argentinos como hermanos, de Venezuela le canto al pueblo dominicano/ Bailen, bailen cumbia, cumbia colombiana, de todos los ritmos, es la soberana”, reza la canción Cumbia la soberana, obra inédita compuesta por el venezolano Pastor López, antes de partir, e interpretada por la agrupación musical Código Blanco El Legado.

Cumbia la soberana aborda, entre líneas, la universalidad de la música tropical. También, habla de los posibles efectos de las migraciones en las sociedades. En Medellín, estos efectos pasan desapercibidos por sus habitantes, quienes, sin darse cuenta, son testigos de un intercambio entre músicos venezolanos y colombianos que enriquece las posibilidades artísticas del género.



Así como el país vivió ‘El Dorado’, una época en que los futbolistas argentinos iniciaron una huelga y migraron a Colombia para ubicarse en equipos como Independiente Santa Fe y Millonarios, entre 1949 y 1953; hoy, Medellín pasa por un ‘Dorado’ musical: instrumentistas e intérpretes venezolanos llegan a la ciudad para conformar sus propias orquestas con músicos colombianos.



Los experimentos han dado sus frutos, una de las agrupaciones que ha visto en Medellín un centro de acopio para su talento es la Gran Orquesta de Cheo y Tony, integrada por José Gregorio Useche, cantante de la Billo's Caracas Boys, y Ramiro Antonio Montiel, intérprete del Súper Combo Los Tropicales. Los músicos se radicaron en Medellín a principios de 2017, ya conocían la ciudad como turistas pero no como habitantes.



“En Venezuela ya no había trabajo para los músicos, decidimos que Colombia era el mejor país para vivir porque cada que veníamos de nuestras orquestas originarias, la gente gozaba mucho de la música tropical. No puedo negar que tuve miedo al dejar mi país, dormíamos en una colchoneta en el piso, nos levantábamos temprano a vender arepas y empanadas venezolanas aquí en Medellín”, afirma José, conocido como Cheo Useche.

Cuando Cheo y Tony llegaron a Medellín, la incertidumbre les quitaba el sueño, no sabían si su anhelo de tener una orquesta propia funcionaría. Empezaron a tocar en sitios nocturnos y en fondas, convocaban a instrumentistas para la orquesta sin importar su nacionalidad.



Armaron el rompecabezas de su orquesta, pasaron de ser dos amigos y colegas apasionados por la música a una big band de 17 personas con vientos, cuerdas, tambores, piano y coros.



Cheo admite que al momento de crear la orquesta se presentaron diferencias con los músicos colombianos cuando interpretaban sus piezas. En términos de cadencia y fraseo, cada nación tenía su propio sabor. Sin embargo, las canciones que tocaban y su gusto por la música los unían. La orquesta se dedica a interpretar los mejores éxitos de la Billo's Caracas Boys, Los Melódicos, Los Blanco, El Súper Combo Los Tropicales y Pastor López, importantes agrupaciones en la memoria musical del género.

La orquesta Código Blanco El Legado está conformada por Ernesto Guerra, pianista y director (izquierda), Michel Urdaneta (derecha), en total son 10 músicos. Foto: Melissa Orozco Duque

Las orquestas que se forman en Medellín, como la de Cheo y Tony, también buscan homenajear a las agrupaciones musicales más exitosas de Venezuela en la década de los 70. Código Blanco El Legado es una de ellas, buscan preservar el acervo de la orquesta Los Blanco, especialmente, de su cantante Cheo Matos, la voz fiestera de la banda. En Medellín reside Ernesto Guerra, también conocido como Kacun, pianista por 30 años de Los Blanco y fundador de la nueva agrupación. Llevan cerca de dos meses en la ciudad.



“No hay muchas diferencias entre la música tropical realizada por colombianos y venezolanos, puede haber cambios en el afinque y la interpretación. Pero básicamente, la cumbia siempre va a ser cumbia. Todo sigue siendo igual, pero la esencia que da cada agrupación es distinta. Nuestro estilo es un híbrido entre la guaracha y la salsa, esto se diferencia un poco con el Combo de las Estrellas que sería una mezcla entre cumbia y guaracha”, expresa Guerra.



Desde los años 40, Colombia ha gozado de la música tropical pero en la década de los 70, se dejó seducir por el sabor de los venezolanos, tanto que en el 75 Codiscos creó el Combo de las Estrellas, cuyo nombre es la síntesis de dos grupos venezolanos: Nelson Henríquez y su combo y Nelson González y sus estrellas. En Medellín, los paisas tarareaban una canción llamada El venezolano, sin saber que quien la interpretaba era Jairo Paternina y vivía en su misma ciudad.

Las personas juraban que los integrantes de la agrupación eran venezolanos. Además, era frecuente que músicos venezolanos interpretaran canciones compuestas por colombianos, como el caso de Carlos Alberto Vidal, bogotano que creó canciones para la Billo's Caracas Boys.



“Los músicos venezolanos son muy académicos, tuvieron una influencia muy grande de España, Italia y Portugal. En Colombia, éramos más folclóricos y empíricos. En la época dorada de Venezuela, llegaban cantantes muy importantes del mundo y enriquecían a los músicos del país”, expresa Enrique Giraldo, director de la Orquesta La Playa.



La comparsa colombo-venezolana que se ha creado en Medellín desde la década de los 70 y que resurge 49 años después seguirá entonando Cumbia la soberana en honor a aquella música que une pueblos.



MELISSA OROZCO DUQUE

Para EL TIEMPO

MEDELLÍN

En Twitter: @MelissaOrozcoD