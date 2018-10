El servicio de alimentación de cárcel El Pedregal ‘está podrido’

Pese a los plantones, denuncias formales de los organismos de control, del concejo y de la alcaldía, el servicio de alimentación en la cárcel El Pedregal sigue siendo precario y pone en riesgo la salud de lo internos del penal.



Papas podridas, carne en estado de descomposición, porciones de arroz frío y masacotudo son con frecuencia los alimentos que reciben los presos. En lo que va corrido del año, la secretaría de Salud de Medellín ha realizado nueve visitas de control a los servicios de comida en los que siempre ha encontrado irregularidades en el procedimiento de realización de ellas teniendo que clausurar en cuatro ocasiones la prestación que está a cargo de la unión temporal A.G.S.

El personero de Medellín, Guillermo Durán, fue enfático en afirmar que al contratista se le debe caducar el contrato en vista de que está incumpliendo con su deber para con las personas privadas de la libertad. El funcionario agregó que ya está cansado de hacer reuniones con el Ministerio Público y denunciar las fallas en el servicio, sabiendo que no se han tomado acciones para mejorar las condiciones.



Jorge Carmona, defensor de la población carcelaria, aseguró que la vulneración de derechos de los presos es amplia y que el tema de la alimentación es sólo una parte de la problemática. Ella es precaria en los tres centros penitenciarios del área metropolitana: El Pedregal, en Medellín; La Paz, en Itagüí, y Bellavista, en Bello.

“En todas las cárceles de Colombia suceden tres situaciones de vulnerabilidad que generan preocupación: el hacinamiento, las malas condiciones de salud y la pésima alimentación”, dijo Carmona.



Aunque el defensor de derechos humanos, que desde 2003 viene denunciando la problemática, señaló que las cárceles tienen un problema estructural particularizó la situación de El Pedregal, ya que para él es inaudito que el contratista unión temporal A.G.S. siga prestando el servicio después de las recurrentes intoxicaciones que han ocurrido.



En específico, los presos denuncian que la comida les llega en condiciones que no son óptimas para el consumo, algunos aseguran que ciertos productos son servidos podridos y en horas que no son las estipuladas.

Esta es una muestra de las comidas que ha diario les ofrecen a los reclusos en El Pedregal. Foto: Cortesía: Jorge Carmona

Según la subsecretaria de Salud de Medellín, Natalia López, en cada una de las nueve visitas realizadas por la entidad al penal durante este año han encontrado malas prácticas de higiene en los espacios donde cocinan y trasladan los alimentos.



La entidad municipal ha tenido que trasladar, desde junio de este año, en tres ocasiones a ingenieros sanitarios, médicos, auxiliares de enfermería y epidemiólogos que atienden a la población carcelaria que de manera colectiva presenta síntomas de intoxicación.

“Nuestra función no es ir a atender intoxicados, si no generar medidas de prevención y eso estamos haciendo. Sin embargo, estas medidas no se han cumplido y esto es lo que hace recurrentes las intervenciones”, explicó Rita Helena Almánza Payares, líder de epidemiología de la secretaria de Salud.



La funcionaria complementó diciendo que los últimos casos de intoxicación sucedieron en julio, donde atendieron 250 afectados; el 30 de agosto, 1.425 personas resultaron perjudicadas, entre ellas siete mujeres en embarazo, y el 19 de septiembre, fueron 135 los intoxicados.

El propio alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, salió a manifestar su descontento por la situación de los internos de El Pedregal. “Es evidente que no solamente la comida está podrida sino también estos procesos de contratación de empresas que no cumplen los estándares”, aseguró el alcalde.



Más allá de la queja y de exigir el cumplimiento del respeto de los derechos de la población carcelaria, el mandatario municipal “no ha hecho mucho por mejorar la situación”, dijo Carmona, quien ha pedido a Gutiérrez declarar emergencia carcelaria y adelantar el proceso de creación de un centro penitenciario municipal para sindicados, algo que alivianaría el hacinamiento de las cárceles.



El dragoneante Alberto Pinzón, presidente de Unión de Trabajadores Penitenciarios en Antioquia, analizó la situación de manera estructural y reconoció, al igual que Carmona, que el problema es más de fondo y que no es sólo la alimentación lo que falla en Pedregal y en los demás penales de Colombia.



El concejal Bernardo Alejandro Guerra denunció la existencia de una red de corrupción que procesa alimentos para el Inpec con tentáculos en otras entidades del Estado.

En rueda de prensa, Guerra hizo claridad de los vínculos entre John Jairo García Pinzón, su esposa Luz Stella Chaverra Bedoya y los representantes de la empresa Alimson Catering Services y, de esta última con el gerente del Hospital General de Medellín, Jesús Eugenio Bustamante Cano.



García es el representante legal de Alimentos A.G.S. y rota la representación de dichas empresas con su esposa Luz Stella Chaverra, dijo el concejal.



García es el contratista del Inpec encargado de suministrar alimentación para reclusos de 12 cárceles en Antioquia, y es el responsable de la intoxicación de 1.423 personas ocurrida el primero de septiembre de este año en la cárcel El Pedregal debido al suministro de alimentos en mal estado.



EL TIEMPO buscó a los representantes de la empresa, unión temporal A.G.S., con el fin de conocer su versión, pero no obtuvo respuesta.



Bryan Andrés González Vélez

Para EL TIEMPO

brygon@eltiempo.com@GonzalezVelezB