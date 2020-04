Falta de conectividad, el reto del retorno clases en Antioquia

Con el retorno de las clases de las instituciones educativas oficiales, como era ya sabido por el sector educativo, el principal reto ha sido enfrentar con estrategias al tener población sin conexión a internet y/o sin dispositivos como computador o la tablet.



El ejemplo de los 10 municipios del valle de Aburrá es contundente: hay unos con más población en esta condición, y por ende, con mayor necesidad de tener estrategias complementarias para los estudiantes “desconectados” .

Tal y como lo indicó el Ministerio de Educación Nacional, la directriz es que los docentes empleen herramientas digitales con la población que sí cuenta con medios tecnológicos y, a los que no, entregarles guías físicas que desde esta semana están siendo dadas en las instituciones educativas.



Así, siendo la misma orden, los municipios antioqueños certificados (9 del valle de Aburrá) están aplicando, desde el pasado lunes, diferentes acciones para garantizar que los estudiantes tengan un proceso formativo durante la cuarentena. El punto de partida fue saber con qué herramientas contaban los estudiantes. Los docentes fueron fundamentales, pues son quienes conocen las condiciones de cada uno de sus alumnos.

Con ello, algunos municipios estimaron que entre el 30 y el 50 por ciento de estudiantes no tienen conexión. Aunque no ha sido un censo tan riguroso, La Estrella, sí lo hizo y definió el estado de sus 6.090 estudiantes.



Tan solo en Medellín, se estima que de los 315.917 estudiantes matriculados en los 229 colegios oficiales, el 30 por ciento no cuenta con acceso a internet, según la Secretaría de Educación.



Hacia el norte del valle de Aburrá se encuentra un municipio en peores condiciones: Barbosa. Este no está certificado (depende de la Gobernación) y tiene el porcentaje más alto de sus vecinos del área metropolitana, pues cerca del 70 por ciento de sus 7.609 estudiantes está sin posibilidades virtuales. En parte, esto se debe a que de allí existen 39 escuelas rurales y 6 instituciones educativas oficiales.



En contraste, el mejor escenario lo tiene Envigado. Se estima que solo el 9 por ciento de sus estudiantes (1.382) no tienen conexión, pero aún así, el municipio está buscando subsidiar el servicio de internet de su población vulnerable y, además, se encuentra prestando computadores y tablets a quienes necesitan, teniendo una capacidad para 4.000 estudiantes, según lo confirmó Juan Gabriel Vélez, secretario de Educación y Cultura de Envigado.

Las estrategias

Un ejemplo de cómo se están llevando a cabo el trabajo es el de la Institución Educativa Villa del Socorro, ubicada en la comuna 2 de Medellín, donde los docentes de grados paralelos elaboraron una cartilla para los estudiantes, con actividades para las siguientes cuatro semanas. Esto, tomando como referencia la directriz de mantener los colegios cerrados hasta el 31 de mayo.



El material será entregado impreso a los estudiantes que no cuentan con herramientas digitales y que, tras “la maratón de las llamadas por parte de los docentes”, manifestaron no tener otro medio para estudiar.



A ello, se suma que la alcaldía de Medellín logró consolidar una alianza con Microsoft para fortalecer la educación virtual en la ciudad. La empresa de tecnología puso a disposición de la comunidad educativa sus herramientas tecnológicas, para llegar con los más altos estándares a los hogares de más de 350.000 estudiantes matriculados.

Tomando como referencia el hecho de que la mayoría de estudiantes de Girardota no tienen internet, la apuesta más importante es que a la totalidad de los estudiantes se les entreguen material físico, por lo que ya se han impreso 60.000 talleres que serán entregados el lunes 27 y que contienen el trabajo suficiente para dos semanas académicas.



Lo mismo hará el municipio de La Estrella, pero solo para estudiantes desde primero hasta tercer grado, confirmó Deiner Flórez, Secretario de Educación.



“Estamos analizando montar unos centros de emergencia digital en las veredas, en las casetas comunales, para llevar entre cinco y seis computadores y llevarles el internet. Allí, máximo seis estudiantes podrían ir a consultar y hacer sus tareas, por horarios”, contó Flórez.



A su turno, la idea de Envigado es lograr que el 100 por ciento de su comunidad esté conectada. Con su estrategia Educación 4.0 logró que cada uno de los 15.000 estudiantes contara con una cuenta de correo electrónico, lo que les facilitará el acceso digital.

“Con esas 15.000 cuentas ya cada maestro está preparado para crear sus aulas virtuales, en esas plataformas. Lo que seguirá es modificar el calendario escolar y recibir las guías del Ministerio de Educación”, explicó Juan Gabriel Vélez, secretario de Educación y Cultura.



En otros casos, el gran aliado ha sido el WhatsApp y las redes sociales. Se ha trabajado una comunicación constante entre docentes padres de familia y estudiantes.

También se ha multiplicado el uso de plataformas como Zoom, Clasroom y Edmodo, pero haciendo un flashback, los docentes han retornado al apoyo de la TV y radio educativa.



Al menos siete canales regionales del país, incluido Teleantioquia, están transmitiendo el programa ‘Profe en tu casa’, una hora de actividades relacionadas con el desarrollo de competencias básicas, ciudadanas y socioemocionales.

¿Y la ruralidad?

Ampliando esta radiografía hacia todo el departamento, con los municipios que no tienen autonomía sobre las pautas educativas (los no certificados), la Secretaría de Educación de Antioquia le da fuerza al material impreso.



Juan Diego Cardona, subsecretario de Calidad de la dependencia, expuso que “la solución más pertinente en este momento es el material impreso”.



Aseguró, además, que en dos semanas 172.000 niños, de la totalidad de los 202.764 estudiantes de zonas rurales del departamento recibirán el material de lectura y pensamiento crítico de todas la áreas.



De este modo, la gobernación (que es la responsable de la hoja de ruta de Barbosa y otros 116 municipios del departamento) no pretende trasladar las escuelas a los hogares, sino que propone profundizar en otras competencias y capacidades autónomas, flexibles y cualitativas, pues en el equipo reconocen que “en Antioquia hay menos de 280 I.E. conectadas a internet de un total de 4.000. Volcar todo a la virtualidad sería negar una realidad”.



De cualquier modo, y aunque los métodos han causado inconformidades en los padres de familia, la preocupación de los docentes está en cómo será la forma de evaluación de este material impreso, sin contar con que el aislamiento obligatorio podría extenderse.

En Antioquia hay menos de 280 I.E. conectadas a internet de un total de 4.000. Volcar todo a la virtualidad sería negar una realidad. Foto: Secretaría de Educación de Medellín

El contraste de algunos colegios privados paisas

Un contraste de la radiografía de los colegios públicos es el manejo que le están dando algunos colegios privados de Medellín al aislamiento obligatorio, y la necesidad de acudir a las herramientas digitales.



Algunos de ellos, afiliados a la Asociación de Educación Privada (Adecopria) respondieron a EL TIEMPO que este momento ha significado un reto, en especial para los docentes, para que busquen nuevas y efectivas formas de comunicarse con sus estudiantes por medio de herramientas digitales.



Así lo afirmó Ruth Allen, rectora de The Columbus School, quien agregó que “teníamos muchos procesos ya establecidos. Igualmente, en la situación actual, aprovechamos de todos nuestros contactos internacionales para aprender de los colegios que habían enfrentado las clausuras desde enero”.

En su institución educativa ya venían teniendo jornadas virtuales por los paros nacionales, por lo que ya había una experiencia previa. No obstante, Allen agregó que con el fin de que la comunidad participara en Aprendizaje a Distancia (AD), la institución tuvo que establecer sistemas y estructuras y considerar guías para estudiantes, padres y profesores, horarios y la conectividad, para poder participar en experiencias de aprendizaje sincrónico y asincrónico.



Catalina Guzmán, rectora del Colegio Marymount, respondió que se ha mantenido en la virtualidad el apoyo a los estudiantes en espacios que normalmente se destina para ello.



“Nuestro espacio de dirección de grupo también se lleva a cabo, y cada grupo, con sus directores de grupo, se encuentran para desarrollar actividades formativas, saber cómo están, cómo se sienten, cómo las podemos apoyar, entre otros aspectos tendientes a fortalecer nuestra filosofía Marymount. Tratamos de conservar la integralidad de nuestro acompañamiento con las alumnas”, explicó.



En contraste, reconoce que los obstáculos que han tenido para el desarrollo de las actividades académicas no están muy alejados de algunas otras instituciones con menos privilegios.

“Los obstáculos a los que nos hemos visto enfrentados son la conectividad inestable y romper con el paradigma educativo donde solo se ve el aprendizaje desde las aulas de clase”, expuso Guzmán, quien también agregó que todo este trabajo ha contado también con el acompañamiento de psicólogas, la dirección y el Learning Center.



Otro caso es el del Colegio Gimnasio Los Pinares, en el que su rectora explicó que una vez llegada esta contingencia, decidieron crear el sitio web ‘Aprendiendo en Casa’ en el que se publica la planeación semanal correspondiente a cada una de los grados y materias. Allí no sólo se encuentra información académica sino también de interés general; comunicados oficiales, recursos para papás, plataformas de colaboración entre familias.



“Como la mayoría de los sectores, la educación no estaba 100 por ciento preparada para enfrentar una situación así. Sin embargo, gracias a la infraestructura tecnológica que ya teníamos en el colegio y el tipo actividades desarrolladas en las clases, la migración se logró muy rápido”, señaló Consuelo Amaya, rectora de esta institución también parte de Adecopria.



