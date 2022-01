Dos jóvenes medellinenses crearon los hashtags #RevocatoriaImparable y #DanielSeQueda, los cuales han tenido la interacción de más de 83.000 habitantes de la ciudad y son virales en la capital de Antioquía.



Un reciente reporte de Change.org, la organización de campañas sociales y activismo digital más grande del mundo, reveló un completo balance del impacto que está generando la posible revocatoria del alcalde de Medellín, Daniel Quintero, en internet y redes sociales.



El debate y las posiciones de los internautas, así como las cifras que se presentan a raíz de las interacciones por el tema político más importante de este inicio de año, revelan que Medellín está polarizada entre los jóvenes paisas que están a favor o en contra de la revocatoria.



De acuerdo al reporte, los hashtags #RevocatoriaImparable y #DanielSeQueda, solo en la última semana crecieron un 35% en interacciones y publicaciones.



En cifras, el primero, a favor de que se vaya Quintero, cuenta actualmente con 42.619 firmas de ciudadanos; mientras que el segundo, que insiste en que el alcalde se quede, tiene 40.765.



Solo hay una diferencia de 1.854 firmas que, si bien no son válidas para el desarrollo de este proceso constitucional, si marcan una tendencia de cara a la futura votación y muestran un escenario real de cómo está hoy el ambiente en el mundo digital frente a la crucial decisión que podrían tomar los medellinenses en los próximos meses en las urnas.



Diana Osorio y Daniel Quintero, alcalde de Medellín, durante un evento. Foto: Alcaldía de Medellín

Así mismo, el reporte dio a conocer un análisis a profundidad de los comentarios y opiniones que han hecho más 83.000 ciudadanos a través de los hashtags #RevocatoriaImparable y #DanielSeQueda, entre las dos últimas semanas de 2021 y las dos primeras de 2022, en el que tuvo en cuenta las principales 150.000 interacciones en Facebook, Instagram y Twitter relacionadas con el tema de la salida o permanencia en el cargo de Daniel Quintero.

Esto opinan los jóvenes paisas

Las posiciones de quienes no están a favor de la revocatoria se distribuyen así:



-40% reafirman su apoyo a Quintero porque consideran que el actual mandatario si ha cumplido en un alto porcentaje con el Plan de Desarrollo que propuso en su campaña.

-30% lo respaldan porque el rechazo y resistencia hacía el alcalde no es generalizado y solo recoge el sentimiento de unos ciudadanos, especialmente de élite de la ciudad, que se vieron afectados en sus intereses económicos y otros porque se les destaparon hechos de corrupción que los comprometía.



-20%, y en relación con el punto anterior, no están de acuerdo con la revocatoria porque no es tan cierto que la gente desconozca la gestión que ha hecho Quintero en la ciudad; de hecho, el grueso de los medellinenses si quieren a su alcalde, contrario a lo que quieren mostrar en los círculos de poder en Antioquía.



-10% respalda al alcalde porque no es justo derrocar a un mandatario valiéndose de campañas sucias contra su Administración, como lo ha hecho la oposición con el único propósito de afectar la imagen de Daniel Quintero.



En cuanto a los jóvenes que están a favor de la revocatoria, estos les dan el mismo valor a cada una de las razones y argumentos que describen en las redes sociales su rechazo hacía la continuidad del alcalde.



El reporte agrupó y resumió en cinco puntos los principales comentarios y posiciones, y a cada una le dio un estimado del 20%.



-Porque Daniel Quintero llegó a dividir a una ciudad que estaba unida, que ya había superado grandes problemas como el narcotráfico y con un discurso de lucha de clases y de resentimiento manchó su reputación.



-Porque el alcalde con su división acabó con los tres elementos que fueron clave para que Medellín se convirtiera en una ciudad líder en innovación, creatividad y emprendimiento: academia, empresa y Estado, generando así un retroceso sin precedentes.



-Porque la corrupción de su Administración está desbordada y se encuentra presente en todas las entidades estatales. Hay suficientes denuncias que se han difundido en los medios locales.



-Por el nepotismo que ha caracterizado a Daniel Quintero, al acomodar hojas de vida de sus amigos y conocidos con el fin de ubicarlos en su Administración. De hecho, hay investigaciones en curso a causa de la supuesta validación de títulos falsos.



-Por los constantes ataques a la empresa privada, las mentiras recurrentes, las calumnias, la politiquería y toda su falsedad como mandatario.



Quiénes están detrás de esta viral movilización ciudadana

#RevocatoriaImparable es el nombre de la campaña creada en Change.org por Juan Manuel Jaramillo, un medellinense de 37 años, ingeniero mecánico, empresario y emprendedor. Actualmente es el director de la Corporación Por Nuestro País.



“Ya conseguimos más de 42.000 firmas que apoyan esta iniciativa digital. Ahora, la tarea es sacar a la gente a votar para que se revoque el mandato del peor alcalde de Medellín en los últimos 30 años”, dijo Jaramillo.



En cuanto a la iniciativa #DanielSeQueda, esta es liderada por el movimiento ciudadano antirevocatorio Medellín Imparable, creado con el objetivo de defender la gestión del alcalde.



“Daniel Quintero es la mejor opción para administrar la ciudad. Los ciudadanos no nos podemos olvidar que la corrupción tenía secuestrada a Medellín y esta Alcaldía lo único que ha hecho es atacarla. Es más, todos los paisas deberían estar indignados con que se haga un proceso de revocatoria cuando los intereses de esta son de unos pocos”, afirmó Juan Camilo Ortega, director del Movimiento Medellín Imparable.



FELIPE ORTEGÓN ROMERO

PARA EL TIEMPO

MEDELLÍN

